Alle Release-Tage bekannt

"The Race" ist mit Staffel 3 zurück: Startdatum und Sendetermine auf einen Blick

Veröffentlicht:

von Helena F.

Dave schickt die Wildcard-Kandidat:innen auf eine Challenge, um zu ermitteln, wer bei Staffel 3 teilnehmen darf.

Bild: Joyn

Gute Nachrichten für alle Fans von "The Race"! Die dritte Staffel ist da - jedoch mit einigen Änderungen. Hier erfährst du, wann "The Race" zu sehen ist und wo es läuft.

Dave und das Team stellen die neuen Teilnehmer:innen und Regeln vor

THE RACE

Behind The Scenes: Der Start von Staffel 3

Bei "The Race" werden die Teilnehmer:innen an einem bestimmten Ort irgendwo auf der Welt ausgesetzt und müssen ohne Geld und Smartphone - und mit nur knapper Ausrüstung und Verpflegung - zu einem zuvor unbekannten Ziel reisen. Die ersten beiden Staffeln, die Youtuber Dave ins Leben gerufen und produziert hat, waren ein voller Erfolg. Zur dritten Staffel verkündete Dave schon vor Monaten auf seinem Youtube-Kanal einschneidende Änderungen.

Alle Folgen von "The Race" auf Joyn

Wann startet die neue Staffel "The Race"?

Jetzt gibt es endlich genauere Infos zu den neuen Regeln und auch schon die erste Folge auf Joyn. Am Sonntag, 8. Februar, startete die 3. Staffel mit einer einer "Behind The Scenes"-Episode und einer Wildcard-Folge auf Joyn. In dieser Staffel gibt es mehrere Wildcard-Kandidat:innen, die sich um die Teilnahme an "The Race" messen.

Veröffentlicht werden die fünf Wildcard-Folgen immer sonntags und donnerstags auf Joyn. Einige "Behind The Scenes"-Folgen begleiten "The Race" während der gesamten Laufzeit in unterschiedlichen Abständen. Darin gibt es spannende Einblicke hinter die Kulissen der Produktion.

Die erste Hauptfolge von "The Race" läuft einen Monat nach Start der Wildcard-Folgen, ab 8. März, kostenlos auf Joyn. Auf Youtube wird es die Folgen jeweils zwei Wochen später geben.

Alle Release-Termine von "The Race" auf einen Blick

Die Wildcard-Folgen kostenlos auf Joyn

  • Wildcard-Folge 1: ab Sonntag, 8. Februar 2026

  • Wildcard-Folge 2: ab Donnerstag, 12. Februar 2026

  • Wildcard-Folge 3: ab Sonntag, 15. Februar 2026

  • Wildcard-Folge 4: ab Donnerstag, 19. Februar 2026

  • Wildcard-Folge 5: ab Sonntag, 22. Februar 2026

Schau hier die erste Wildcard-Folge kostenlos auf Joyn!

THE RACE

Kassel kickt rein!

Die "Behind The Scenes"-Folgen kostenlos auf Joyn

  • "Behind The Scenes"-Folge 1: ab Sonntag, 8. Februar 2026

  • "Behind The Scenes"-Folge 2: ab Donnerstag, 5. März 2026

  • "Behind The Scenes"-Folge 3: ab Dienstag, 17. März 2026

  • "Behind The Scenes"-Folge 4: ab Dienstag, 31. März 2026

  • "Behind The Scenes"-Folge 5: ab Dienstag, 7. April 2026

  • "Behind The Scenes"-Folge 6: ab Dienstag, 14. April 2026

  • "Behind The Scenes"-Folge 7: ab Dienstag, 21. April 2026

  • "Behind The Scenes"-Folge 8: ab Sonntag, 26. April 2026

Die Hauptfolgen kostenlos auf Joyn

  • Folge 1: ab Sonntag, 8. März 2026

  • Folge 2: ab Donnerstag, 12. März 2026

  • Folge 3: ab Sonntag, 15. März 2026

  • Folge 4: ab Donnerstag, 19. März 2026

  • Folge 5: ab Sonntag, 22. März 2026

  • Folge 6: ab Donnerstag, 26. März 2026

  • Folge 7: ab Sonntag, 29. März 2026

  • Folge 8: ab Donnerstag, 2. April 2026

  • Folge 9: ab Sonntag, 5. April 2026

  • Folge 10: ab Donnerstag, 9. April 2026

  • Folge 11: ab Sonntag, 12. April 2026

  • Folge 12: ab Donnerstag, 16. April 2026

  • Folge 13: ab Sonntag, 19. April 2026

  • Folge 14: ab Donnerstag, 23. April 2026

  • Highlight-Folge: ab Donnerstag, 30. April 2026

Du kriegst nicht genug von "The Race"? Auch die ersten beiden Staffeln gibt es kostenlos auf Joyn. Außerdem ein weiteres Rennen ohne Geld und Smartphone mit etwas mehr Action: "Most Wanted".

