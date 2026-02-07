Alle Release-Tage bekannt
"The Race" ist mit Staffel 3 zurück: Startdatum und Sendetermine auf einen Blick
Veröffentlicht:von Helena F.
Gute Nachrichten für alle Fans von "The Race"! Die dritte Staffel ist da - jedoch mit einigen Änderungen. Hier erfährst du, wann "The Race" zu sehen ist und wo es läuft.
Dave und das Team stellen die neuen Teilnehmer:innen und Regeln vor
Bei "The Race" werden die Teilnehmer:innen an einem bestimmten Ort irgendwo auf der Welt ausgesetzt und müssen ohne Geld und Smartphone - und mit nur knapper Ausrüstung und Verpflegung - zu einem zuvor unbekannten Ziel reisen. Die ersten beiden Staffeln, die Youtuber Dave ins Leben gerufen und produziert hat, waren ein voller Erfolg. Zur dritten Staffel verkündete Dave schon vor Monaten auf seinem Youtube-Kanal einschneidende Änderungen.
Wann startet die neue Staffel "The Race"?
Jetzt gibt es endlich genauere Infos zu den neuen Regeln und auch schon die erste Folge auf Joyn. Am Sonntag, 8. Februar, startete die 3. Staffel mit einer einer "Behind The Scenes"-Episode und einer Wildcard-Folge auf Joyn. In dieser Staffel gibt es mehrere Wildcard-Kandidat:innen, die sich um die Teilnahme an "The Race" messen.
Veröffentlicht werden die fünf Wildcard-Folgen immer sonntags und donnerstags auf Joyn. Einige "Behind The Scenes"-Folgen begleiten "The Race" während der gesamten Laufzeit in unterschiedlichen Abständen. Darin gibt es spannende Einblicke hinter die Kulissen der Produktion.
Die erste Hauptfolge von "The Race" läuft einen Monat nach Start der Wildcard-Folgen, ab 8. März, kostenlos auf Joyn. Auf Youtube wird es die Folgen jeweils zwei Wochen später geben.
Alle Release-Termine von "The Race" auf einen Blick
Die Wildcard-Folgen kostenlos auf Joyn
Wildcard-Folge 1: ab Sonntag, 8. Februar 2026
Wildcard-Folge 2: ab Donnerstag, 12. Februar 2026
Wildcard-Folge 3: ab Sonntag, 15. Februar 2026
Wildcard-Folge 4: ab Donnerstag, 19. Februar 2026
Wildcard-Folge 5: ab Sonntag, 22. Februar 2026
Die "Behind The Scenes"-Folgen kostenlos auf Joyn
"Behind The Scenes"-Folge 1: ab Sonntag, 8. Februar 2026
"Behind The Scenes"-Folge 2: ab Donnerstag, 5. März 2026
"Behind The Scenes"-Folge 3: ab Dienstag, 17. März 2026
"Behind The Scenes"-Folge 4: ab Dienstag, 31. März 2026
"Behind The Scenes"-Folge 5: ab Dienstag, 7. April 2026
"Behind The Scenes"-Folge 6: ab Dienstag, 14. April 2026
"Behind The Scenes"-Folge 7: ab Dienstag, 21. April 2026
"Behind The Scenes"-Folge 8: ab Sonntag, 26. April 2026
Die Hauptfolgen kostenlos auf Joyn
Folge 1: ab Sonntag, 8. März 2026
Folge 2: ab Donnerstag, 12. März 2026
Folge 3: ab Sonntag, 15. März 2026
Folge 4: ab Donnerstag, 19. März 2026
Folge 5: ab Sonntag, 22. März 2026
Folge 6: ab Donnerstag, 26. März 2026
Folge 7: ab Sonntag, 29. März 2026
Folge 8: ab Donnerstag, 2. April 2026
Folge 9: ab Sonntag, 5. April 2026
Folge 10: ab Donnerstag, 9. April 2026
Folge 11: ab Sonntag, 12. April 2026
Folge 12: ab Donnerstag, 16. April 2026
Folge 13: ab Sonntag, 19. April 2026
Folge 14: ab Donnerstag, 23. April 2026
Highlight-Folge: ab Donnerstag, 30. April 2026
Du kriegst nicht genug von "The Race"? Auch die ersten beiden Staffeln gibt es kostenlos auf Joyn. Außerdem ein weiteres Rennen ohne Geld und Smartphone mit etwas mehr Action: "Most Wanted".
