Ein überraschender Lottogewinn brachte das "The Taste"-Mitglied Steffen Henssler einst auf einen völlig neuen Lebensweg.
TV-Koch Steffen Henssler verdankt einen entscheidenden Schritt in seiner Karriere einem glücklichen Zufall. Der bekannte Koch gewann mehr als 40.000 Deutsche Mark im Lotto und nutzte das Geld, um sich einen lang gehegten Traum zu erfüllen.
Mit dem Gewinn finanzierte er eine Ausbildung zum Sushi-Koch in den USA. Diese besondere Episode aus seinem Leben wurde nun in der Quizshow "Wer wird Millionär?" aufgegriffen, als Moderator Günther Jauch dem Kandidaten Chrestien Delonge eine entsprechende Frage stellte.
Diese Quizfrage stellte Günther Jauch
In der der Show musste der Teilnehmer wissen, welcher prominente Koch einst einen Lottogewinn von über 40.000 DM nutzte, um eine Sushi-Ausbildung in den Vereinigten Staaten zu bezahlen. Zur Auswahl standen neben Steffen Henssler auch Tim Mälzer, Frank Rosin und Horst Lichter. Die korrekte Antwort lautete: Steffen Henssler. Die Frage machte deutlich, wie ungewöhnlich der Weg des TV-Kochs zu seinem heutigen Erfolg war - und dass manchmal auch ein bisschen Glück eine Rolle spielt.
Schwere Kindheit prägte seinen Weg
Heute zählt Steffen Henssler zu den bekanntesten Fernsehköchen Deutschlands und hat sich längst auch als Moderator und Unternehmer etabliert. Der Hamburger, geboren im September 1972, ist aus der deutschen TV-Koch-Szene kaum wegzudenken.
Geprägt wurde sein Leben jedoch auch durch einen schweren Verlust: In der MDR-Talkshow "Riverboat" sprach er einmal offen darüber, wie früh er seine Mutter verlor. "Ich habe mit neun Jahren meine Mutter verloren", berichtete er. Nach diesem einschneidenden Ereignis zog er aus seinem gewohnten Umfeld zu seinem Vater in die Großstadt.
