Die Song-Auswahl sagt alles Ella macht Leony bei "The Voice Kids" mit Aladdin-Song sprachlos Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Pia In der Smitten The Voice Kids Hier verschlägt es allen die Sprache: Ellas Stimme ist zum Verlieben Videoclip • 05:01 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

In den Blind Auditions wird es märchenhaft: Ella performt den Aladdin-Song "Speechless" mit so viel Gefühl als wäre sie selbst Disney-Prinzessin Jasmin. Aber welcher Coach bekommt am Ende ihre Zusage?

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"Unterschätzt mich nicht", warnt Ella in ihrem Song "Ich bin mega aufgeregt, dass ich hier sein kann", gesteht Ella ganz bescheiden, bevor sie ins "The Voice Kids"-Scheinwerferlicht tritt. Sie stand schon häufiger auf der Bühne, aber das hier sei nochmal was anderes. Doch kaum hat die 14-Jährige die ersten Töne gesungen, wird klar, dass der Teenager komplett in seinem Element ist. Der Song "Speechless" aus dem Aladdin-Film passt nicht nur perfekt zu ihrer Tonlage, auch der Text ist wie für diesen Moment geschrieben. "I won’t be silenced. You can't keep me quiet", schmettert Ella aus vollem Herzen. Und weiter: "Don't you underestimate me. ‘Cause I know that I won't go speechless."

Dein Song war 'Speechless' und das bin ich auch. Leony

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Ist Ella ein künftiger Star? Schon nach wenigen Augenblicken buzzern Leony und HE/RO beinahe zeitgleich und kurz vor Ende des Songs drücken auch Alvaro Soler und Michael Patrick Kelly noch auf den Knopf. Ein Vierer-Buzzer für Ella! Und Leony findet als Erste ihre Sprache wieder. "Wieso kennen wir dich noch nicht?!", will die Pop-Sängerin wissen und kann nicht glauben, dass Ella nicht längst ein Star ist. "Dein Song war 'Speechless' und das bin ich auch", gibt Leony zu. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll." Perfekte Vorlage für HE/RO, die Ella ebenfalls in ihrem Team haben wollen. "Deine Stimme klingt ein bisschen rau und unpoliert, und das musst du dir unbedingt beibehalten. Wir könnten zusammen das nächste Level erreichen", versprechen die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann der jungen Allgäuerin.

Leony kann Ellas Team-Wahl nicht ganz nachvollziehen Auch Michael Patrick Kelly wirft nochmal alles in die Waagschale: "Du bist technisch fast schon perfekt. Mir hat ein bisschen das gefehlt, was das Herz so toucht. Aber ich glaube, das lag am Song und nicht an dir." Daher würde er gerne gemeinsam mit dem Talent das richtige Lied für die Battles aussuchen. Zunächst ist aber Ella dran, ihr Team zu wählen, und sie entscheidet sich für Alvaro Soler. Den Coach, "der mal wieder am wenigsten von allen gesagt hat", wie Leony etwas verärgert anmerkt. Die neuen Folgen von "The Voice Kids" gibt es jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20:15 Uhr - jetzt am Freitag und Samstag. Alle Sendezeiten im Überblick.