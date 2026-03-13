"Schnallt's euch an!" Elias aus Bayern sorgt mit seinem Bruder für unvergesslichen Moment bei "The Voice Kids" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz The Voice Kids Das Bayern-Komplettpaket: Schunkeln mit Elias Videoclip • 08:40 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Die Talente bei "The Voice Kids" sind nicht nur gute Sänger:innen, sondern auch echte Entertainer:innen. So unterhält Elias selbstbewusst das ganze Publikum und verzaubert zum Schluss alle gemeinsam mit seinem kleinen Bruder.

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"So, und jetzt gleich schnallt’s euch an, denn hier kommt der Elias", kündigt sich das 12-jährige Talent mit bayerischem Dialekt an. In Tracht und mit Akkordeon vor der Brust strahlt er selbstbewusst in die Kamera. Der gebürtige Bayer stammt aus Passau und träumt schon lange von der Teilnahme bei "The Voice Kids".

Bayer mit Herz und Seele Seine Lederhose ist aber nicht nur ein Kostüm, der Nachwuchsmusiker weiß ganz genau, woher er kommt und wohin er will. "Mein Herz schlägt in Bayern, also spiele ich Volksmusik", sagt er. Dabei gehört sein Akkordeon zu ihm – schon bevor er lesen und schreiben konnte, hat er damit angefangen und "es nicht mehr losgelassen". "Ich bin sehr wild auf den Auftritt", sagt Elias noch schnell bevor es losgeht. Als er die Bühne betritt, wird es kurz ruhig, bevor der 12-Jährige dann das Studio zum Feiern bringt. Als er "Expresso und Tschianti" anstimmt, hält es die Coaches nicht lange auf ihren Stühlen. Es wird getanzt und mitgesungen. "Trittst du oft auf? Weil du bist der geborene Entertainer", sagt Michael Patrick Kelly im Anschluss. Nicht nur mit seiner energiegeladenen Performance begeistert Elias Coaches und Publikum, sondern auch mit seiner schlagfertigen Art und seinen Sprüchen.

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Spontaner Auftritt der beiden Brüder Als die Coaches Elias Familie entdecken, laden sie seinen kleinen Bruder auf die Bühne ein – der natürlich ebenfalls in Lederhosen und Weste gekleidet ist. Das Publikum applaudiert, als die zwei nebeneinanderstehen. Sein Bruder kommt nicht mit leeren Händen, sondern hat ein Instrument aus zwei Holzlöffeln dabei. Gemeinsam dürfen die beiden dann noch einmal singen und ihr Können mit den Musikinstrumenten präsentieren.

"Wenn ihr so weiter macht, ist Andreas Gabalier irgendwann arbeitslos", sagt Michael Patrick Kelly begeistert. Das Duo hat seine Zuhörenden fest im Griff. Nachdem sich Elias kleiner Bruder wieder von der Bühne verabschiedet hat, geht es um die Frage, zu welchem Coach der 12-Jährige geht. Denn immerhin haben sich drei der vier Stühle umgedreht. Vor allem zwischen Leony und Michael Patrick Kelly entflammt ein heißer Kampf – denn während der Sänger in Bayern lebt, ist Leony gebürtig aus der Oberpfalz. Etwas mehr überzeugen kann dann Leony mit ihrem bayerischen Dialekt und einem spontanen Ständchen – natürlich auf bayrisch.

Elias hat schon eigene Autogrammkarten Wie weit Elias bei "The Voice Kids" kommen wird, bleibt noch abzuwarten. Für alle Fälle hat der 12-Jährige sich schon mal Autogrammkarten anfertigen lassen – und bei den Star-Qualitäten wird er die mit Sicherheit bei seinen Fans schnell wieder los. Moderatorin Melissa Khalaj darf sich direkt über eine freuen. Wie es für Elias weitergeht sowie viele weitere Talente siehst du in den neuen Folgen von "The Voice Kids". Die gibt es jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20:15 Uhr - jetzt immer freitags sowie an einigen Samstagen. Alle Sendezeiten im Überblick.