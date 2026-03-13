Leony traut sich nicht zu buzzern Junge Opernsängerin Sarah schüchtert "The Voice Kids"-Coachin ein Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Pia In der Smitten The Voice Kids Standing Ovations für Sarahs Opern-Performance: Ein virtuoses Spektakel! Videoclip • 04:22 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Sarah liebt es, ihre Gefühle beim Singen auszudrücken. Für die 15-Jährige geht das am besten mit klassischer Musik. So gut sogar, dass Leony Angst hat, dem Teenager nichts mehr beibringen zu können.

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Die meisten Talents singen lieber Pop als Mozart Als Sarah ihre Song-Auswahl für die Blind Audition verrät, wird schnell klar: Ein Pop-Hit ist das nicht. "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" soll die 15-Jährige mit Vorliebe für große Opern in die nächste Runde bringen. Die Arie aus Mozarts "Zauberflöte" gilt als eine der schwierigsten der Welt, vor allem wegen der extrem hohen Töne. "Dadurch, dass ich Klassik auf die Bühne bringe, ist nochmal ein ganz frischer Wind in der Show", freut sich das Talent aus dem Landkreis Bergstraße über seinen eher ungewöhnlichen Musikgeschmack. "Das finde ich toll, dass ich eine einzigartige Sache reinbringe und mich heraushebe aus der Menge."

Ich war ein bisschen eingeschüchtert. Leony

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Und tatsächlich sticht Sarah für Alvaro Soler klar hervor! Sie hat noch nicht die erste Zeile zu Ende geschmettert, da haut der Popstar schon auf den Buzzer. Heiko Lochmann will es ihm direkt nachmachen, doch Zwillingsbruder Roman hält ihn - mal wieder - zurück: "Chill, Heiko!" Alvaro Soler kann die Zurückhaltung der anderen Coaches nicht nachvollziehen: "Das ist doch ein Vierer-Buzzer! Ich weiß nicht, was hier los ist." Die Erklärung liefert Leony: "Ich war fast ein bisschen eingeschüchtert von der Challenge, dir gerecht zu werden. Du hast so eine krasse Stimme! Mit 15 Jahren so etwas zu singen, ist einfach Wahnsinn!"

Sarah schafft es als überzeugter Klassik-Fan in die Battles Ihr Vermögen, derart hohe Töne zu treffen, brachte die junge Sopranistin vor eineinhalb Jahren zu den Opernarien von Wolfgang Amadeus Mozart und nun direkt ins Team Alvaro! Die neuen Folgen von "The Voice Kids" gibt es jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20.15 Uhr - jetzt am Freitag und Samstag. Alle Sendezeiten im Überblick.