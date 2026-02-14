Exklusiv vorab Marie flasht bei "The Voice Kids" mit gefühlvollem Gesang auf Französisch Veröffentlicht: Vor 59 Minuten von Helena F. Auf Joyn ansehen Exklusiv vorab: Marie bringt die Coaches auf Französisch zum Träumen Videoclip • 02:36 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Die zweite Folge von "The Voice Kids" steckt voller Highlights, doch ganz am Ende wartet ein besonderer Moment. Maries Auftritt geht direkt unter die Haut und bringt das ganze Studio zum Staunen. Schon jetzt kannst du ihre Performance exklusiv vorab bewundern.

"Auf der Bühne, da komm ich raus" Sie ist laut, sie ist selbstbewusst und sie weiß ganz genau, wer sie auf der Bühne sein will. Die 14-jährige Marie beschreibt sich selbst als "Rampensau". Zu Hause ist immer was los: Vier Geschwister, viel Gelächter, jede Menge gute Stimmung. "Ich liebe es, Stimmung zu machen und alle glücklich zu machen", sagt sie. Wenn sie auf der Bühne steht, fühlt sie sich frei, denn da kann sie ganz sie selbst sein. Das will sie jetzt auch bei "The Voice Kids" beweisen!

Zarte Töne - große Wirkung Marie singt die französische Ballade "Et Bam" von Mentissa. Der Song beginnt ruhig und unscheinbar, nur mit Klavierbegleitung. Marie setzt mit einer weichen, kontrollierten Stimme ein, voller Sensibilität. Dabei sitzt jeder Ton und trägt die Emotion durchs Studio. Trotz der Ruhe, die sie ausstrahlt, ist ihre Performance unglaublich mitreißend. Das Publikum steht auf und die Coaches, die sich längst umgedreht haben, kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Geflashte Coaches Die Coaches sind völlig überwältigt von Maries Performance. Leony, Alvaro, HE/RO und Michael Patrick möchten Marie unbedingt für ihr Team gewinnen und ringen mit Worten.

Ich hatte wirklich noch nie in den letzten 4 Jahren jemanden mit so einer Sensibilität. Alvaro hat so etwas noch nie erlebt

Leony erklärt, dass sie so verzaubert von Maries Auftritt war, obwohl sie die Sprache gar nicht versteht.

Der Coach-Fight im Anschluss bringt einige Überraschungen. Was genau die Coaches sich einfallen lassen, siehst du in Folge 2 am 21. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie auf Joyn. Hier findest du alle Sendezeiten im Überblick.