Wer ist weiter?
"The Voice Kids" Teams nach Folge 1: Welche Talente sind bei welchen Coaches?
Veröffentlicht:von Martin Haldenmair
Emotionen! Energie! Hingabe! Schon in der ersten Folge von "The Voice Kids" 2026 waren die Coaches zum Teil überwältigt von den Fähigkeiten der Talents - und sie schüttelten den einen oder anderen Trick aus dem Ärmel, um ein Talent von sich zu überzeugen. Wie sehen die Teams nach der ersten Folge aus?
Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn
Team Alvaro nach den ersten Blind Auditions
Team HE/RO nach den ersten Blind Auditions
Diese Talents sind in Team Leony bei "The Voice Kids" 2026
Team Michael Patrick Kelly nach den ersten Blind Auditions
Verschaff dir einen Vorsprung!
Mehr entdecken
Exklusiv vorab
Marie reißt auf Französisch alle mit!
Letztes Mal buzzerte niemand
Sie kannten sich schon! Maja rührt HE/RO zu Tränen
Ihr Strahlen ist ansteckend!
Neunjährige verzaubert Leony und sorgt für große Überraschung
Highlight in Folge 1
Danaya sorgt mit "Hallelujah" von Leonard Cohen für Gänsehaut!
Neue Staffel gestartet
Krasse Rockstimme: Renat schmettert Queen-Song mit mega Energie
Es geht wieder los!
Alle Infos zur Show: Joker und weitere Änderungen
Wichtige Neuerung
"The Voice Kids" Staffel 14 startet heute: Alle Sendetermine
Neu-Besetzung
Die Coaches: Das sagen sie zum Start von "The Voice Kids" 2026
Staffel 1 bis 13
Alle bisherigen Gewinner:innen von "The Voice Kids" im Überblick