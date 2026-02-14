zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Wer ist weiter?

"The Voice Kids" Teams nach Folge 1: Welche Talente sind bei welchen Coaches?

Veröffentlicht:

von Martin Haldenmair
Emotionen! Energie! Hingabe! Schon in der ersten Folge von "The Voice Kids" 2026 waren die Coaches zum Teil überwältigt von den Fähigkeiten der Talents - und sie schüttelten den einen oder anderen Trick aus dem Ärmel, um ein Talent von sich zu überzeugen. Wie sehen die Teams nach der ersten Folge aus?

Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn

Team Alvaro nach den ersten Blind Auditions

  • Cataleya

    Die elfjährige Cataleya aus der Schweiz überzeugt mit "Rise Up" von Andra Day sowohl Coach Alvaro als auch das Team HE/RO - und schließt sich Team Alvaro an.

    Bild: Joyn/Richard Hübner

  • Danaya

    Mit "Hallelujah" bezaubert die zehnjährige Danaya alle vier Coaches und geht ins Team Alvaro.

    Bild: Joyn/Richard Hübner

Team HE/RO nach den ersten Blind Auditions

  • Laurin

    Der zwölfjährige Laurin überzeugt mit Hip Hop. Nach seiner Blind Audition mit "AF1" von Elias geht er ins Team HE/RO.

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Maja

    15 Jahre alt und großer Fan von "HE/RO". Mit dem Song ihrer Vorbilder "Jetzt weinst du" überzeugt Maja alle Coaches - und geht natürlich ins Team "HE/RO".

    Bild: Joyn/Richard Hübner

Diese Talents sind in Team Leony bei "The Voice Kids" 2026

  • Giulia

    "Sarà Perché Ti Amo" von Ricchi E Poveri singt die elfjährige Giulia und findet bei drei Coaches Gegenliebe: Sie geht ins Team Leony.

    Bild: Joyn/Richard Hübner

Team Michael Patrick Kelly nach den ersten Blind Auditions

  • Renat

    Die große Show des zwölfjährigen Renat beginnt mit "The Show Must Go On" von Queen und führt ihn nach einem Vierer-Buzzer ins Team Michael Patrick Kelly.

    Bild: Joyn/Claudius Pflug;

  • Hedi

    Die neunjährige Hedi löst mit "Für dich" von Yvonne Catterfeld einen Vierer-Buzzer aus und geht ins Team "Michael Patrick Kelly".

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

