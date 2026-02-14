Emotionen! Energie! Hingabe! Schon in der ersten Folge von "The Voice Kids" 2026 waren die Coaches zum Teil überwältigt von den Fähigkeiten der Talents - und sie schüttelten den einen oder anderen Trick aus dem Ärmel, um ein Talent von sich zu überzeugen. Wie sehen die Teams nach der ersten Folge aus?

Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn Jetzt die schönsten Auftritte noch mal streamen

Team Alvaro nach den ersten Blind Auditions Cataleya Die elfjährige Cataleya aus der Schweiz überzeugt mit "Rise Up" von Andra Day sowohl Coach Alvaro als auch das Team HE/RO - und schließt sich Team Alvaro an. Bild: Joyn/Richard Hübner

Danaya Mit "Hallelujah" bezaubert die zehnjährige Danaya alle vier Coaches und geht ins Team Alvaro. Bild: Joyn/Richard Hübner 1 / 2



Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Diese Talents sind im Team Alvaro Cataleya (11) - "Rise Up" von Andra Day

Danaya (10) - "Hallelujah" von Leonard Cohen

Team HE/RO nach den ersten Blind Auditions Laurin Der zwölfjährige Laurin überzeugt mit Hip Hop. Nach seiner Blind Audition mit "AF1" von Elias geht er ins Team HE/RO. Bild: Joyn/Claudius Pflug

Maja 15 Jahre alt und großer Fan von "HE/RO". Mit dem Song ihrer Vorbilder "Jetzt weinst du" überzeugt Maja alle Coaches - und geht natürlich ins Team "HE/RO". Bild: Joyn/Richard Hübner 1 / 2



Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Diese Talents sind im Team HE/RO Laurin (12) - "AF1" von Elias

Maja (15) - "Jetzt weinst du" von HE/RO

Diese Talents sind in Team Leony bei "The Voice Kids" 2026 Giulia "Sarà Perché Ti Amo" von Ricchi E Poveri singt die elfjährige Giulia und findet bei drei Coaches Gegenliebe: Sie geht ins Team Leony. Bild: Joyn/Richard Hübner 1 / 1



Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Team Leony besteht aus Giulia (11) - "Sarà Perché Ti Amo" von Ricchi E Poveri

Team Michael Patrick Kelly nach den ersten Blind Auditions Renat Die große Show des zwölfjährigen Renat beginnt mit "The Show Must Go On" von Queen und führt ihn nach einem Vierer-Buzzer ins Team Michael Patrick Kelly. Bild: Joyn/Claudius Pflug;

Hedi Die neunjährige Hedi löst mit "Für dich" von Yvonne Catterfeld einen Vierer-Buzzer aus und geht ins Team "Michael Patrick Kelly". Bild: Joyn/Claudius Pflug 1 / 2



Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Diese Talents sind im Team Michael Patrick Kelly Renat (12) - "The Show Must Go On" von Queen

Hedi (9) - "Für dich" von Yvonne Catterfeld