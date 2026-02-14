Neue Staffel gestartet
Rockstimme bei "The Voice Kids" 2026: Renat schmettert Queen-Song mit unglaublicher Energie
Veröffentlicht:von Martin Meyer
The Voice Kids
Vierer-Buzzer-Vergnügen: Renat rockt einen Song von Queen
Videoclip • 07:19 Min • Ab 6
Was für ein Auftakt bei "The Voice Kids" 2026! Der 12-jährige Renat singt die erste Blind Audition der Staffel und sorgt direkt für Begeisterung im ganzen Studio. Für welches der vier Coach-Teams entscheidet er sich?
Alle aktuellen "The Voice Kids"-Folgen und frühere Staffeln auf Joyn
Das war schon immer mein Traum, bei 'The Voice Kids' zu sein
Vierer-Buzzer gleich zu Beginn von Staffel 14
Standing Ovations und staunende Coaches - Renat sorgt mit seinem Auftritt bei den Blind Auditions gleich zu Beginn von Folge 1 schon für ein Highlight. Der 12-Jährige aus Solingen singt im Staffelauftakt von "The Voice Kids" 2026 einen weltbekannten Hit: "The Show Must Go On" von Queen.
Dabei überrascht er die Coaches mit einer unglaublichen Power-Stimme und sichert sich einen Vierer-Buzzer. Leony, HE/RO, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler drehen sich alle für ihn um.
Es war so krass! Du hast so eine Kraft, oh mein Gott!
Schau hier kostenlos die ganze Folge mit Renat an:
Während Renat vor Freude über das ganze Gesicht strahlt, überschütten ihn die Coaches mit Lob. "Du hast so'n Rock in der Stimme. Wo kommt der her? Das ist so krass!", staunt Heiko Lochmann. Auch Leony zeigt sich begeistert: "Das war so, so schön!"
Traum wird wahr
Alle versuchen, den 12-Jährigen von ihrem Team zu überzeugen. Doch Renat hat offenbar schon vor dem Auftritt ein Zeichen bekommen. Er träumte von den Coaches und sah schon vorab seine Entscheidung. Renats Wahl fällt auf Michael Patrick Kelly. Sein "The Voice Kids"-Traum wird damit gleich im doppelten Sinn wahr.
Die neue Folgen "The Voice Kids" gibt es jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20:15 Uhr am Samstag sowie an einigen Freitagen. Alle Sendezeiten im Überblick.
Verschaff dir einen Vorsprung!
Mehr entdecken
Exklusiv vorab
Marie reißt auf Französisch alle mit!
Wer ist weiter?
Teams nach Folge 1: Welche Talente sind bei welchen Coaches?
Letztes Mal buzzerte niemand
Sie kannten sich schon! Maja rührt HE/RO zu Tränen
Ihr Strahlen ist ansteckend!
Neunjährige verzaubert Leony und sorgt für große Überraschung
Highlight in Folge 1
Danaya sorgt mit "Hallelujah" von Leonard Cohen für Gänsehaut!
Es geht wieder los!
Alle Infos zur Show: Joker und weitere Änderungen
Wichtige Neuerung
"The Voice Kids" Staffel 14 startet heute: Alle Sendetermine
Neu-Besetzung
Die Coaches: Das sagen sie zum Start von "The Voice Kids" 2026
Staffel 1 bis 13
Alle bisherigen Gewinner:innen von "The Voice Kids" im Überblick