zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Zur Behind The Screens Startseite

Neue Staffel gestartet

Rockstimme bei "The Voice Kids" 2026: Renat schmettert Queen-Song mit unglaublicher Energie

Veröffentlicht:

von Martin Meyer

The Voice Kids

Vierer-Buzzer-Vergnügen: Renat rockt einen Song von Queen

Videoclip • 07:19 Min • Ab 6

Was für ein Auftakt bei "The Voice Kids" 2026! Der 12-jährige Renat singt die erste Blind Audition der Staffel und sorgt direkt für Begeisterung im ganzen Studio. Für welches der vier Coach-Teams entscheidet er sich?

Alle aktuellen "The Voice Kids"-Folgen und frühere Staffeln auf Joyn

Das war schon immer mein Traum, bei 'The Voice Kids' zu sein

Renat vor seinem Auftritt

Vierer-Buzzer gleich zu Beginn von Staffel 14

Standing Ovations und staunende Coaches - Renat sorgt mit seinem Auftritt bei den Blind Auditions gleich zu Beginn von Folge 1 schon für ein Highlight. Der 12-Jährige aus Solingen singt im Staffelauftakt von "The Voice Kids" 2026 einen weltbekannten Hit: "The Show Must Go On" von Queen.

Dabei überrascht er die Coaches mit einer unglaublichen Power-Stimme und sichert sich einen Vierer-Buzzer. Leony, HE/RO, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler drehen sich alle für ihn um.

Es war so krass! Du hast so eine Kraft, oh mein Gott!

Alvaro Soler

Schau hier kostenlos die ganze Folge mit Renat an:

Ganze Folge
The Voice Kids

Blind Auditions 1: Ein atemberaubender Auftakt

Verfügbar auf JoynFolge vom 14.02.2026 • 90 Min • Ab 6

Während Renat vor Freude über das ganze Gesicht strahlt, überschütten ihn die Coaches mit Lob. "Du hast so'n Rock in der Stimme. Wo kommt der her? Das ist so krass!", staunt Heiko Lochmann. Auch Leony zeigt sich begeistert: "Das war so, so schön!"

Traum wird wahr

Alle versuchen, den 12-Jährigen von ihrem Team zu überzeugen. Doch Renat hat offenbar schon vor dem Auftritt ein Zeichen bekommen. Er träumte von den Coaches und sah schon vorab seine Entscheidung. Renats Wahl fällt auf Michael Patrick Kelly. Sein "The Voice Kids"-Traum wird damit gleich im doppelten Sinn wahr.

Die neue Folgen "The Voice Kids" gibt es jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20:15 Uhr am Samstag sowie an einigen Freitagen. Alle Sendezeiten im Überblick.

Verschaff dir einen Vorsprung!

Mehr entdecken