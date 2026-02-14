Neue Staffel gestartet Rockstimme bei "The Voice Kids" 2026: Renat schmettert Queen-Song mit unglaublicher Energie Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Martin Meyer The Voice Kids Vierer-Buzzer-Vergnügen: Renat rockt einen Song von Queen Videoclip • 07:19 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Was für ein Auftakt bei "The Voice Kids" 2026! Der 12-jährige Renat singt die erste Blind Audition der Staffel und sorgt direkt für Begeisterung im ganzen Studio. Für welches der vier Coach-Teams entscheidet er sich?

Das war schon immer mein Traum, bei 'The Voice Kids' zu sein Renat vor seinem Auftritt

Vierer-Buzzer gleich zu Beginn von Staffel 14 Standing Ovations und staunende Coaches - Renat sorgt mit seinem Auftritt bei den Blind Auditions gleich zu Beginn von Folge 1 schon für ein Highlight. Der 12-Jährige aus Solingen singt im Staffelauftakt von "The Voice Kids" 2026 einen weltbekannten Hit: "The Show Must Go On" von Queen. Dabei überrascht er die Coaches mit einer unglaublichen Power-Stimme und sichert sich einen Vierer-Buzzer. Leony, HE/RO, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler drehen sich alle für ihn um.

Es war so krass! Du hast so eine Kraft, oh mein Gott! Alvaro Soler

Während Renat vor Freude über das ganze Gesicht strahlt, überschütten ihn die Coaches mit Lob. "Du hast so'n Rock in der Stimme. Wo kommt der her? Das ist so krass!", staunt Heiko Lochmann. Auch Leony zeigt sich begeistert: "Das war so, so schön!"

Traum wird wahr Alle versuchen, den 12-Jährigen von ihrem Team zu überzeugen. Doch Renat hat offenbar schon vor dem Auftritt ein Zeichen bekommen. Er träumte von den Coaches und sah schon vorab seine Entscheidung. Renats Wahl fällt auf Michael Patrick Kelly. Sein "The Voice Kids"-Traum wird damit gleich im doppelten Sinn wahr. Die neue Folgen "The Voice Kids" gibt es jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20:15 Uhr am Samstag sowie an einigen Freitagen. Alle Sendezeiten im Überblick.