Sängerin ist neu am Buzzer Sie gewann selbst eine Castingshow: Das ist "The Voice Kids"-Coach Leony Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von teleschau Leony freut sich darauf, zum ersten Mal Coach bei "The Voice Kids" zu sein. Bild: Joyn / Christoph Köstlin

In der neuen Staffel von "The Voice Kids" ist Leony neu im Coach-Quartett. Wer sich als Talent für die Sängerin entscheidet, liegt nicht verkehrt. Denn Leony kennt sich aus mit Talentshows - und hat sogar schon selbst eine gewonnen.

Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn Jetzt die schönsten Auftritte noch mal streamen

Die neue Frau am Buzzer in der 14. Staffel von "The Voice Kids" war selbst noch Teenie, als sie zum ersten Mal mit Talentshows in Berührung kam. Im Alter von noch 16 Jahren machte sie 2014 mit Julian Vogl und Maximilian Böhle als Band Unknown Passenger bei der Casting-Show "Rising Star" mit. Und gewann im Finale mit einem Zustimmungswert von 92,77 Prozent. Obwohl sie das gewonnene Musikstipendium nicht wahrnehmen konnte, weil sich die Band drei Monate nach dem Finale auflöste, war Leony auf den Geschmack gekommen. Nach dem Abitur 2016 unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag und nahm Vocalcoaching. Ab 14. Februar sitzt Leony nun neben ihren Konkurrenz-Coaches Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler sowie Heiko und Roman Lochmann vom Duo HE/RO auf dem Buzzer-Stuhl von "The Voice Kids" und will Talenten helfen, deren Karriere zu starten.

Leonys Bruder ist Fußball-Profi Leony heißt eigentlich Leonie Burger und kam im bayerischen Chammünster zur Welt. Sie hat zwei ältere Brüder, Ben und Korbinian. Korbinian ist Fußball-Profi und spielt aktuell in der 2. Mannschaft von Mainz 05 in der Regionalliga. Die ganze Familie schildert Leony als fußballverrückt - aber für sie stand schon früh die Musik im Fokus. Ihre Eltern erkannten ihr Talent und förderten ihr Interesse. Schon mit fünf Jahren bekam Leony Musikunterricht, lernte Klavier und Gitarre. Ihre Idole damals, sagte sie einmal, waren Alicia Keys und Christina Aguilera. "Ich bin ein sehr, sehr glücklicher Mensch", sagte sie einst im Interview mit den "Stuttgarter Nachrichten". Und erfolgreich. Gleich ihre Debüt-Single "Surrender", die 2017 erschien, wurde als Song in der Werbekampagne für die Dessous-Kollektion von Slyvie Meis eingesetzt. Seither ging es für sie eigentlich immer nur aufwärts. Sie sei "Gott sei Dank bisher noch nicht in vielen Situationen gewesen, wo es mir richtig schlecht ging", wusste sie das in einem Interview durchaus zu würdigen.

In diesem unterhaltsamen Quiz beweist Leony ihr umfangreiches Musik-Wissen Ganze Folge Erkennst DU den Song? LIVE Mit Sasha, Leony, Nora Tschirner und Cheyenne Ochsenknecht Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.11.2025 • 102 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bei "Schlag den Star" besiegte Leony Stefanie Giesinger So verlief Leonys steile Karriere: Juni 2020: Erster Charthit! Leony singt die Vocals auf "Thank You ("Not So Bad)". Das ist ein Remake von Felix Jaehn und dem Produzentenduo Vize von Didos Hit. Die Nummer steigt in der Neuinterpretation auf Platz 71.

Juli 2020: Remake des Modern-Talking-Songs "Brother Louie". An der Neuinterpretation arbeitet neben Vize auch Dieter Bohlen persönlich mit. In den Charts geht's rauf bis auf 61.

August 2020: Leonys Single "Paradise" (featuring Joker Bra und Vize) wird veröffentlicht und bringt den ersten Top-Hit. Platz vier in Deutschland, sogar Platz zwei in Österreich.

November 2021: "Raindrops", die Single von Leony und Katja Krasavice schafft es auf Platz eins in den deutschen Charts.

2022: Leony veröffentlicht zwei Singles. Solo schafft sie mit "Remedy" ihren nächsten Top-5-Hit. "Follow", ihre Kollabo mit Kontra K und Sido, landet sogar auf Platz drei.

2023: Leony wird Jurorin in der 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" und schreibt die Finalsongs aller vier Finalisten. "Don't Let Go", das Siegerlied des ehemaligen "The Voice of Germany"-Teilnehmers Sem Eisinger, schafft es in den Charts auf Platz 57.

2024: Leony duelliert sich bei "Schlag den Star" mit der ehemaligen GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger und gewinnt.

2024: Leony singt gemeinsam mit dem italienischen EDM-Trio Meduza und der US-Band One Republic mit "Fire" den offiziellen UEFA-Titelsong der Fußball-Europameisterschaft. 2024. In Deutschland erreicht das Lied Platz 29, in den USA sogar Platz 26. Der Auftritt der Koop-Band beim Finale der EM in Berlin wird von 21,64 Millionen Menschen allein in Deutschland gesehen.

2025: Die Frauenzeitschrift "Glamour" zeichnet Leony als "Musician of the Year" aus. Leonys zweites Album "Oldfashion Love", das ihren Eltern gewidmet ist, erreicht Platz 12.

2026: Mit "Don't Worry" feiert sie ihren vierten Nummer-eins-Radiohit in Deutschland. Jetzt ist Leony bereit für ihre nächste Herausforderung: Nachwuchstalenten bei "The Voice Kids" zur Seite stehen.

Schau dir hier Leonys "Schlag den Star"-Duell kostenlos an! Ganze Folge Schlag den Star Stimme und Charisma: Leony vs. Stefanie Giesinger Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.11.2024 • 163 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen