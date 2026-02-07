Süßer Staffelauftakt bei "The Voice Kids": Schon vor Ausstrahlung der ersten Folge kannst du den Auftritt von Hedi auf Joyn sehen. Sie sorgt für einen zauberhaften Moment in den ersten Blind Auditions.

Hedi singt Lied von Yvonne Catterfeld

Dieser Auftritt zaubert einfach ein Lächeln aufs Gesicht! Hedi singt in der ersten Folge von "The Voice Kids" 2026 "Für dich" von Yvonne Catterfeld.

Mit gerade einmal neun Jahren traut Hedi sich bereits auf diese große Bühne. Zur Unterstützung hat sie ihren Teddybär mitgebracht. Und schnell ist klar, dass Hedi absolut zu Recht bei "The Voice Kids" ist. Es ist ihr anzumerken, wie viel Spaß sie beim Singen hat. Ihr Strahlen ist ansteckend und das Publikum im Studio ist sofort verzaubert.

Die Coaches haben beim Zuhören auch direkt ein Grinsen im Gesicht. Bis zum Ende des Liedes gewinnt Hedi alle ihre Herzen. Nacheinander drehen sich Alvaro, Michael Patrick Kelly, HE/RO und Leony um. Vor allem der Sängerin ist anzusehen, wie sehr sie von Hedi gerührt ist.