Das passiert ihm sonst nie "Ich hab voll geheult": Gretas Herzschmerz-Lied rührt Michi Beck bei "The Voice" 2025 zu Tränen

Die Teamfights sind nicht nur für die Talents eine Herausforderung, auch bei den Coaches liegen die Nerven blank. Greta ist eines der letzten Talente, die in der 13. Folge um einen Hot Seat kämpfen. Sie entscheidet sich, gegen Brunel aus Team Rea anzutreten. Hat sie sich den Platz im Halbfinale ergattern können?

Auf einmal fühlt man was, was man so noch nicht vorher gefühlt hat. Nico schwärmt von Greta

Team Nico vs. Team Rea Greta konnte die Coaches schon in den Blind Auditions mit ihrer unglaublich emotionalen Stimme überzeugen. Auch bei den Battles rührten sie und ihr Battle-Kollege Marvin sogar Gast-Coach Cro zu Tränen. Mit "Keiner ist wie du" von Gregor Meyle will Greta am Klavier um den Hot Seat kämpfen. Sie ist unfassbar aufgeregt und kann sich nicht entscheiden, wen sie herausfordern soll. Schließlich tritt sie gegen Brunel aus Team Rea an, der bisher noch nicht herausgefordert wurde. Ihre Nervosität kann sie aber auf der "The Voice"-Bühne schnell ablegen. Sie steckt ihr ganzes Herz in den Song und sorgt wieder einmal für einen magischen Moment!

Tränen und Standing Ovations Von Anfang bis Ende hängt das ganze Studio an Gretas Lippen. Sie legt all ihr Gefühl in die Stimme und berührt Publikum und Coaches sichtlich. Auf allen Gesichtern im Studio und backstage bei den anderen Talenten ist Staunen und Ergriffenheit zu sehen. Am meisten überwältigt ist aber Michi Beck, der die Tränen nicht mehr zurückhalten kann.

Ich hab voll geheult! Michi Beck ist sonst nicht so nah am Wasser gebaut

Nach ihrem Auftritt bekommt Greta einen lauten Applaus und eine verdiente, langanhaltende Standing Ovation. "Mehr Gefühl geht nicht", sagt ihr Battle-Kollege Marvin backstage. Die Coaches sind sprachlos.

Hier kannst du die ganze Folge anschauen:

Der Hot Seat geht an ... Aber auch Brunel hat zuvor einen fantastischen Auftritt hingelegt. Wer das Battle um einen Platz ins Halbfinale gewinnt, dürfen 99 Ex-"The Voice"-Talente entscheiden. Doch Michi ist sich sicher: "Wenn mich jemand so zum Heulen bringt, dann gehört er in die nächste Runde!" Und er soll Recht behalten: Greta nimmt Brunels Hot Seat ein und sichert sich einen Platz im Halbfinale! Sie freut sich riesig. Auch ihr Coach Nico ist begeistert, denn nach der ersten Teamfights-Runde hat er als Einziger sogar zwei seiner Talents ins Halbfinale gebracht! Hier siehst du alle Teams in der Übersicht.

In Folge 13 siehst du die ersten Teamfights voller spannender Entscheidungen und spektakulären Auftritten, wie die von Ereza, Bernarda und Louk.