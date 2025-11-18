Eine Runde weiter?
"Wie eine junge Christina Aguilera": Ereza brilliert bei "The Voice" - aber reicht es für die Live-Shows?
The Voice of Germany
Hammer Auftritt! Ereza mit "Ain't No Other Man"
In den Teamfights müssen die Talents pro Folge um vier Plätze auf den Hot Seats kämpfen. Kann Ereza als zweites Talent der Folge direkt so stark überzeugen, dass sie nicht mehr vom Thron gekickt wird?
Shirin leitet die Teamfights von "The Voice of Germany" 2025 mit ihrem einzigartigen Talent Ereza ein. Die 21-Jährige hat bereits in den Blind Auditions alle mitgerissen und auch in den Battles gegen Jasmine Lajeunesse überzeugt. Mit dem Song "Ain't No Other Man" von Christina Aguilera versucht Ereza sich einen Hot Seat bis zum Ende der Folge zu sichern und damit in die nächste Runde einzuziehen.
Ein unverwechselbares Talent
Coach Shirin hat hohe Erwartungen an das Talent mit "einer Stimmfarbe wie eine ganz junge Christina Aguilera". Sie wünscht sich von Erezas Auftritt, dass sie "stolz zeigt, wer sie ist und was sie für eine geisteskranke Stimme hat". Ereza blüht in dem Song auf und zeigt die Bandbreite ihrer Stimme. Sie glänzt mit den Soul-, Jazz-, und Blues-Elementen des Hits aus dem Jahr 2006 und sorgt dafür, dass die Coaches und das Publikum mittanzen.
Auch die anderen Talente backstage sind schwer beeindruckt. "Das war eine 10 von 10 Performance", kommentiert Joy aus Team Rea.
Das Level ist gerade gesettet worden, Ereza. Unfassbar!
Reicht es für die Live-Shows?
Erezas Performance ist der zweite Auftritt und erhält damit direkt einen der vier Plätze auf den Hot Seats. Später in der Folge wird sie von Andrea Galleti aus Team Rea herausgefordert. Ob sie sich den Platz sichern kann oder von der Teamfights-Jury aus ehemaligen "The Voice"-Talents rausgevoted wird, siehst du in der Folge.
Schau hier die komplette Folge an
In zwei weiteren Folgen der Teamfights werden an den nächsten beiden Freitagen die Halbfinalist:innen von "The Voice of Germany" 2025 bestimmt. Alle Teams in der Übersicht.
