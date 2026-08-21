Nico Santos teilt seltene private Momente! Ein süßes Duett mit seiner Schwester, ein Auftritt mit Anne Mosters und ein Schnappschuss mit Mama verzaubern gerade das Netz. Entdecke die emotionalsten Insta-Clips des Sängers!

Nico Santos teilt private Einblicke - und das Netz schmilzt dahin. Normalerweise kennen wir ihn von den großen Bühnen, doch aktuell steht die Nico Santos Familie im absoluten Mittelpunkt seines Feeds.

Gänsehaut pur: Musikalische Geschwisterliebe und eine "The Voice"-Gewinnerin

Dass Musik bei Nico Santos in den Genen liegt, beweist ein aktuelles Video: Mit seiner Schwester steht er zusammen auf der Bühne, die beiden performen ein Duett, das direkt unter die Haut geht. Ihre Stimmen harmonieren so perfekt, dass die Fans in den Kommentaren bereits eine offizielle Single fordern.

Doch damit nicht genug: Auf der Hochzeit seiner Schwester sorgte der Sänger für die ultimative Überraschung. Gemeinsam mit Anne Mosters, der Gewinnerin von "The Voice 2025", lieferte er einen emotionalen Auftritt ab, der bei den Hochzeitsgästen und dem Brautpaar für feuchte Augen gesorgt hat. Was für ein unglaubliches Geschenk an den wichtigsten Tag im Leben seiner Schwester!