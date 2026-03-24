zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Zur Behind The Screens Startseite

Raab gegen Shirin

Stefan Raab stichelt gegen Shirin David: "wie der weibliche Oli P."

Veröffentlicht:

von Buzzwoo

Stefan Raab zeigt einen Ausschnitt aus Shirins Netflix-Doku und kommentiert ihn live.

Bild: picture alliance/dpa

Stefan Raab spart nicht mit Kritik: In seiner Show nimmt er die neue Shirin-David-Doku auseinander - und sorgt mit einem Vergleich für Aufsehen.

Auftritte mit Gänsehaut-Garantie

Eine Szene sorgt für Spott

Stefan Raab (59) teilt wieder aus - diesmal trifft es Shirin David (30). In seiner Show nimmt der Entertainer die neue Netflix-Dokumentation über die Rapperin ins Visier und spart nicht mit Spott.

In der Sendung zeigt Raab seinem Publikum einen Ausschnitt aus der Doku "Barbara - Becoming Shirin David". Zu sehen ist Shirin im Tonstudio: Sie arbeitet mit Kopfhörern an einem Song, der Beat fehlt für die Zuschauer:innen.

Genau diese Szene greift Raab in seinem Stand-up auf und zieht einen bissigen Vergleich: In seinen Ohren klinge Shirin wie "der weibliche Oli P.".

Schon zuvor hatte sich Raab mit Musik-Dokus beschäftigt, etwa rund um Haftbefehl, damals allerdings deutlich zurückhaltender. Bei Shirin wählt er nun eine andere Tonlage und kommentiert ihre Musik ironisch als "absoluter Hochgenuss für die Ohren".

Erfolg trotz Kritik

Shirins Doku, die Mitte März auf Netflix erschienen ist, sorgt seitdem für reichlich Gesprächsstoff. Nach Verzögerungen und einem Neustart der Produktion ist sie inzwischen in mehreren Sprachen verfügbar.

Trotz gemischter Reaktionen läuft der Film erfolgreich: In der ersten Woche hielt er sich konstant in den Top drei, kurzzeitig sogar auf Platz eins.

Während einige Fans die Einblicke feiern, bemängeln andere, dass die Doku zu kontrolliert wirke und die Privatperson Barbara zu kurz komme. Auch Rapperin Loredana äußerte sich kritisch und sprach von einer "oberflächlichen, ekelhaften Welt".

Diesen Clip mit Shirin David solltest du dir nicht entgehen lassen

Videoclip
Das Duell um die Geld

Shirin David probiert den höchsten Scoville-Schärfegrad

Verfügbar auf JoynVideoclip • 11:56 Min • Ab 12

Shirin David im TV: Wo sieht man die 30-Jährige?

Ihre Popularität führte die Hamburgerin mehrmals ins Fernsehen: 2021 gehörte sie zum Panel in der zweiten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". Dort behauptete sie sich gegen die starke Konkurrenz rund um Joko Winterscheidt und durfte sogar eine Folge selbst moderieren.

2023 übernahm die Rap-Künstlerin zudem erstmals eine der begehrten Rollen als Coach bei "The Voice of Germany". Dort zeigte sie nicht nur musikalisches Feingefühl, sondern auch großes Engagement für ihre Talente. Sowohl Staffel 13 als auch Staffel 15 mit Shirin David gibt es auf Joyn zu sehen.

Shirin David stahl Joko als Moderatorin die Show

Ganze Folge
Wer stiehlt mir die Show?

"Wer stiehlt Shirin David die Show?" - ganze Folge jetzt streamen!

Verfügbar auf JoynFolge vom 10.08.2021 • 112 Min • Ab 12

Mehr entdecken