Raab gegen Shirin
Stefan Raab stichelt gegen Shirin David: "wie der weibliche Oli P."
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Stefan Raab spart nicht mit Kritik: In seiner Show nimmt er die neue Shirin-David-Doku auseinander - und sorgt mit einem Vergleich für Aufsehen.
Auftritte mit Gänsehaut-Garantie
Eine Szene sorgt für Spott
Stefan Raab (59) teilt wieder aus - diesmal trifft es Shirin David (30). In seiner Show nimmt der Entertainer die neue Netflix-Dokumentation über die Rapperin ins Visier und spart nicht mit Spott.
In der Sendung zeigt Raab seinem Publikum einen Ausschnitt aus der Doku "Barbara - Becoming Shirin David". Zu sehen ist Shirin im Tonstudio: Sie arbeitet mit Kopfhörern an einem Song, der Beat fehlt für die Zuschauer:innen.
Genau diese Szene greift Raab in seinem Stand-up auf und zieht einen bissigen Vergleich: In seinen Ohren klinge Shirin wie "der weibliche Oli P.".
Schon zuvor hatte sich Raab mit Musik-Dokus beschäftigt, etwa rund um Haftbefehl, damals allerdings deutlich zurückhaltender. Bei Shirin wählt er nun eine andere Tonlage und kommentiert ihre Musik ironisch als "absoluter Hochgenuss für die Ohren".
Erfolg trotz Kritik
Shirins Doku, die Mitte März auf Netflix erschienen ist, sorgt seitdem für reichlich Gesprächsstoff. Nach Verzögerungen und einem Neustart der Produktion ist sie inzwischen in mehreren Sprachen verfügbar.
Trotz gemischter Reaktionen läuft der Film erfolgreich: In der ersten Woche hielt er sich konstant in den Top drei, kurzzeitig sogar auf Platz eins.
Während einige Fans die Einblicke feiern, bemängeln andere, dass die Doku zu kontrolliert wirke und die Privatperson Barbara zu kurz komme. Auch Rapperin Loredana äußerte sich kritisch und sprach von einer "oberflächlichen, ekelhaften Welt".
Diesen Clip mit Shirin David solltest du dir nicht entgehen lassen
Shirin David im TV: Wo sieht man die 30-Jährige?
Ihre Popularität führte die Hamburgerin mehrmals ins Fernsehen: 2021 gehörte sie zum Panel in der zweiten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". Dort behauptete sie sich gegen die starke Konkurrenz rund um Joko Winterscheidt und durfte sogar eine Folge selbst moderieren.
2023 übernahm die Rap-Künstlerin zudem erstmals eine der begehrten Rollen als Coach bei "The Voice of Germany". Dort zeigte sie nicht nur musikalisches Feingefühl, sondern auch großes Engagement für ihre Talente. Sowohl Staffel 13 als auch Staffel 15 mit Shirin David gibt es auf Joyn zu sehen.
Shirin David stahl Joko als Moderatorin die Show
Mehr entdecken
Vorab-Voting
Vorab-Voting zeigt: Fans haben einen Favoriten
Klare Ansagen
Wer gewinnt 2026? So sehen die Coaches ihre Chancen
Diese Talente sind dabei
"The Voice Kids"-Teams: Diese Talente stehen im Finale
Atemberaubende Battles
Battle der jüngsten Gruppe sorgt für Emotionen
Wer wird gewinnen?
"The Voice Kids": Diese Talente stehen im Finale
Highlight der ersten Battles
"The Voice Kids": "Wrecking Ball"-Performance rührt zu Tränen
Wer kommt ins Finale?
"The Voice Kids": Ed-Sheeran-Cover wird zum Gänsehaut-Moment
Michael Patrick platzt vor Stolz
Vier Jungs zünden Rock-Feuerwerk auf der Bühne
Schwere Entscheidung für HE/RO
Diese fünf Talents rühren Heiko und Roman zu Tränen