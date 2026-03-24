Stefan Raab spart nicht mit Kritik: In seiner Show nimmt er die neue Shirin-David-Doku auseinander - und sorgt mit einem Vergleich für Aufsehen.

Eine Szene sorgt für Spott

Stefan Raab (59) teilt wieder aus - diesmal trifft es Shirin David (30). In seiner Show nimmt der Entertainer die neue Netflix-Dokumentation über die Rapperin ins Visier und spart nicht mit Spott.

In der Sendung zeigt Raab seinem Publikum einen Ausschnitt aus der Doku "Barbara - Becoming Shirin David". Zu sehen ist Shirin im Tonstudio: Sie arbeitet mit Kopfhörern an einem Song, der Beat fehlt für die Zuschauer:innen.

Genau diese Szene greift Raab in seinem Stand-up auf und zieht einen bissigen Vergleich: In seinen Ohren klinge Shirin wie "der weibliche Oli P.".

Schon zuvor hatte sich Raab mit Musik-Dokus beschäftigt, etwa rund um Haftbefehl, damals allerdings deutlich zurückhaltender. Bei Shirin wählt er nun eine andere Tonlage und kommentiert ihre Musik ironisch als "absoluter Hochgenuss für die Ohren".