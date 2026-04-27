Eingespielte Truppe
"The Voice of Germany" 2026: Diese Coaches nehmen in Staffel 16 auf den roten Stühlen Platz
Veröffentlicht:von Martin Meyer, Jan Islinger
"The Voice of Germany" - zum 16. Mal dreht sich wieder alles um die Suche nach der besten Stimme Deutschlands. Mit allen Mitteln kämpfen die Coaches um die besten Talente für ihr Team. Und das sind sie:
Welche Coaches kämpfen um den Sieg?
Ab Herbst 2026 werden sie wieder auf den berühmten roten Stühlen von "The Voice of Germany" Platz nehmen. Zum zweiten Mal in Folge buzzert diese eingespielte Coach-Truppe auf ProSieben und in SAT.1 gemeinsam gegeneinander um die besten Stimmen Deutschlands:
Bevor die neue Staffel startet, kannst du auf Joyn noch mal die Coaches in ihren früheren Staffeln in Action ansehen.
Schau dir hier noch mal das Finale von "The Voice" 2025 an:
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Fünf Coaches, ein Ziel: Wer holt sich den "The Voice"-Titel?
Auch in diesem Jahr werden sich die Coaches nichts schenken. Die fünf Kontrahenten bringen zusammen eine Menge "The Voice"-Erfahrung mit: Shirin David ist 2026 zum dritten Mal Coach bei "The Voice of Germany". Schafft die Rapperin es in diesem Jahr zum ersten Mal, die Staffel zu gewinnen?
Er möchte sich seinen Titel nicht streitig machen lassen: Der deutsch-spanische Popsänger Nico Santos ist der letztjährige Sieger-Coach von "The Voice of Germany". Für die neue Staffel hat er sich seinen roten Stuhl direkt wieder reserviert. Auch sein "Best Bad Friend" Rea Garvey erhebt erneut Anspruch auf den "The Voice"-Pokal. Mit einem seiner Talente möchte der irische Musiker zum dritten Mal gewinnen.
Sie sind die "The Voice"-Titel-Rekordhalter: Michi Beck und Smudo gewannen je zwei Staffeln "The Voice Kids" und "The Voice of Germany". Mit ihrer geballten Erfahrung wollen sie sich den fünften "The Voice"-Sieg sichern.
Wann startet die neue Staffel "The Voice of Germany"?
Die 16. Staffel von "The Voice of Germany" startet ab Herbst 2026 im TV, auf ProSieben und in SAT.1, und kostenlos auf Joyn.
Du willst schon vor allen anderen die Talente der neuen Staffel singen hören und wissen, für wen die Coaches buzzern? Das kannst du am 4. Mai 2026 in Berlin machen. Bereits nächste Woche starten die Blind Auditions der neuen Staffel mit den Coaches Michi Beck & Smudo, Shirin David, Rea Garvey und Nico Santos.
Tickets für die Blind Auditions findest du hier.
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