Eingespielte Truppe "The Voice of Germany" 2026: Diese Coaches nehmen in Staffel 16 auf den roten Stühlen Platz Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Martin Meyer, Jan Islinger Diese fünf Coaches kehren auf die roten Stühle zurück: Nico Santos, Rea Garvey, Shirin David, Michi Beck & Smudo (v. l.). Bild: Joyn/Christoph Köstlin/Dung Nguyen

"The Voice of Germany" - zum 16. Mal dreht sich wieder alles um die Suche nach der besten Stimme Deutschlands. Mit allen Mitteln kämpfen die Coaches um die besten Talente für ihr Team. Und das sind sie:

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Fünf Coaches, ein Ziel: Wer holt sich den "The Voice"-Titel? Auch in diesem Jahr werden sich die Coaches nichts schenken. Die fünf Kontrahenten bringen zusammen eine Menge "The Voice"-Erfahrung mit: Shirin David ist 2026 zum dritten Mal Coach bei "The Voice of Germany". Schafft die Rapperin es in diesem Jahr zum ersten Mal, die Staffel zu gewinnen? Er möchte sich seinen Titel nicht streitig machen lassen: Der deutsch-spanische Popsänger Nico Santos ist der letztjährige Sieger-Coach von "The Voice of Germany". Für die neue Staffel hat er sich seinen roten Stuhl direkt wieder reserviert. Auch sein "Best Bad Friend" Rea Garvey erhebt erneut Anspruch auf den "The Voice"-Pokal. Mit einem seiner Talente möchte der irische Musiker zum dritten Mal gewinnen. Sie sind die "The Voice"-Titel-Rekordhalter: Michi Beck und Smudo gewannen je zwei Staffeln "The Voice Kids" und "The Voice of Germany". Mit ihrer geballten Erfahrung wollen sie sich den fünften "The Voice"-Sieg sichern.