"Die mögen mich nicht"
"Die mögen mich nicht": Was haben Tokio Hotel gegen "The Voice"-Coach Nico Santos?
Aktualisiert:
Spaß oder Ernst? Ein Schlagabtausch zwischen der Band Tokio Hotel und dem Singer-Songwriter Nico Santos sorgt für Aufsehen. Auslöser ist eine spitze Bemerkung von Bill Kaulitz bei einem Ranking.
Tokio Hotel sorgen mit Bemerkung zu Nico Santos für Wirbel
Mächtig Gesprächsstoff wegen eines TikTok-Videos. Die Band Tokio Hotel hat für den Radiosender Bayern3 in einem Clip verschiedene Musiker gerankt. Platz 1 bis 10 standen zur Verfügung.
Apache 207 landet beispielsweise auf Platz 3, Sido sogar auf der 2. Tom Kaulitz kommentiert, der Rapper habe "einen sehr guten Tequila"-Geschmack.
"The Voice of Germany"-Coach Rea Garvey wird von den Musikern auf Rang 7 platziert. Bei Michael Schulte sind die Tokio-Hotel-Mitglieder dagegen zunächst ratlos, um wen es sich handelt.
Sie tippen dann zwar noch korrekt auf seinen Namen. Da sie Schulte aber kaum kennen, landet er als Schlusslicht auf Platz 10. Die 1 geht dagegen an Nina Chuba, mit der Bill Kaulitz einen Remix ihres Songs "Fata Morgana" aufgenommen hat.
Fans rätseln über Kommentar von Bill Kaulitz zu Nico Santos
Schließlich geht es darum, Singer-Songwriter Nico Santos im Ranking zu platzieren. Und hier macht Bill Kaulitz einen Kommentar, der aufhorchen lässt:
Oh, Nico Santos - da war die 10 leider schon vergeben. Aber: 6!
Mit diesen spitzen Worten vergibt Bill Kaulitz grinsend den letzten noch offenen Platz. Seine Bandkollegen brechen währenddessen in Gelächter aus. Eine nähere Begründung für den Kommentar fehlt.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
In den Kommentaren sorgt die spitze Bemerkung für Rätselraten und Gesprächsstoff. "Was haben sie gegen Nico Santos?", fragt ein User.
"So dermaßen unfreundlich", kritisiert eine andere Userin, während manche sich vor allem amüsieren und gern die Hintergründe kennen würden, die zu Bills Aussage führten. Handelt es sich schlicht um einen Gag? Dagegen spricht ein Kommentar von Nico Santos selbst.
Plötzlich schaltet sich Nico Santos ein: "Die mögen mich nicht"
Überraschend schaltet sich der "The Voice of Germany"-Coach selbst in die Debatte ein. Er schreibt in den Kommentaren:
Ne, ist kein Spaß, die mögen mich nicht. Aber haben nicht den Mut zu sagen, warum.
Hinter diese Worte setzt er ein Emoji, das Tränen lacht. Nico erntet für seinen Kommentar schnell über 3000 Likes. Was genau hinter dem öffentlichen Beef der Musikstars steckt, darauf warten die Fans nun äußerst gespannt.
Hier siehst du Nico Santos bei "The Voice of Germany"
Mehr entdecken
Weihnachts-Klassiker
"Aschenbrödel"-Saison startet dieses Jahr früh: Wann der Klassiker im Free-TV und Livestream läuft
Die No Angels schenken sich und uns ihr erstes Weihnachtsalbum
Der große Überblick
Aus 12 Staffeln "Hochzeit auf den ersten Blick": Wer ist noch zusammen?
Böse Überraschungen
"In aller Freundschaft"-Vorschau für heute: Dr. Heilmann macht sich nach Herzinfarkt große Sorgen um seinen Sohn
Erstes Männer-Paar
Sind Marcs Gefühle für Marco einseitig?
Joyn-Interview
"Landarztpraxis" trifft auf "Bergdoktor": Wie steht Hans Sigl zu einem Serien-Crossover?