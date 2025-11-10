Wer kommt ins Halbfinale?
Louk Jones mit "You've Got The Love" von Florence + the Machine
Die Teamfights stehen an bei "The Voice of Germany" 2025. Schon jetzt kannst du in einem Vorab-Clip die Gänsehaut-Performance von Allstar Louk Jones ansehen. Ob er es damit ins Halbfinale schafft?
In seinem Debut in den Teamfights performt Louk "You've Got The Love" von Florence + the Machine. Er begleitet sich selbst auf der Gitarre und erschafft mit seiner eigenen Interpretation des Songs einen intimen Moment im "The Voice"-Studio. Alle sind wie gebannt. Beim finalen Höhepunkt des Songs reißt er mit seiner kraftvollen Stimme das ganze Publikum mit.
Nico ist begeistert
Coach Nico Santos lobt, dass Louk seinen eigenen Style in den emotionalen Song gebracht hat. Er könne stolz auf sich sein und habe sich selbst übertroffen, macht sein Coach deutlich.
Das war mit Abstand sein bester Auftritt bei 'The Voice'
Immer bewegend! Louks andere Auftritte bei "The Voice" 2025
Setzt Louk sich in den Teamfights durch?
In den Teamfights gibt es pro Folge nur vier Hot Seats, die die Tür in die nächste Runde öffnen. Louk tritt als drittes Talent der Folge an und sichert sich somit direkt einen Platz auf den Hot Seats.
Sobald alle Plätze belegt sind, beginnen die direkten Duelle. Jedes Talent, das dann auftritt, fordert eines heraus, das bereits auf einem Hot Seat sitzt. Der Voting-Block aus ehemaligen "The Voice"-Teilnehmer:innen im Studio entscheidet dann, wer weiterkommt und wer ausscheidet. Wer am Ende der Folge auf einem Hot Seat sitzt, ist im Halbfinale.
Alle Coaches, die ein "Battle of the Night" gewonnen haben, haben außerdem einen Joker, um einer Herausforderung aus dem Weg zu gehen.
Wer sich durchsetzt und sich die ersten Plätze im Halbfinale sichert, siehst du im Auftakt der Teamfights-Folgen am 14. November um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Alle Sendezeiten im Überblick.
