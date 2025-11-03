Ein Kampf gegen die All-Stars "Ich küss eure Herzen!" Dustin, Jonas und Maël bringen Cro bei "The Voice"-Battle zum Schwärmen Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom The Voice of Germany Energie pur: Dustin, Maël & Jonas mit "Au Revoir" von Mark Forster feat. Sido Videoclip • 09:56 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Das All-Star-Duo Maël und Jonas tritt im Battle bei "The Voice of Germany" gegen Dustin an. Von Coach Shirin haben sie eine Herausforderung bekommen: Mit "Au Revoir" singen sie alle das erste Mal auf Deutsch! Vor allem einer ist nach dem Auftritt richtig berührt: Gast-Coach Cro.

Shirin hat in ihrem Team das All-Stars-Duo mit Maël und Jonas. Diesem Team gegenüber muss sich Dustin behaupten. Zusammen werden die drei "Au Revoir" von Mark Forster und Sido performen. Besonders Maël und Jonas ist das eine besondere Challenge - denn die beiden sind normalerweise deutlich rockiger unterwegs und zudem stets auf Englisch.

Sie sagen ihrer deutschen Jungfräulichkeit "Au Revoir" Für Coach Shirin ist sich sicher: Die drei Talents bekommen das trotz der "Sprachbarrieren" hin. Denn langweilig war gestern, nun kommen die Herausforderungen, damit sie sich auch weiterentwickeln können.

Dieser Song braucht Spaß, dieser Song braucht Teamfähigkeit, man muss aus seiner Komfortzone raus. Shirin im Coaching bei "The Voice of Germany"

Und Shirin soll Recht behalten, denn genau das können die drei Talente auf der Bühne beweisen. Vor Jonas' Idol Cro haben sie Spaß, feiern den Song und zeigen, dass sie alle drei kämpfen wollen. Schon beim ersten Refrain belohnt das Publikum sie mit Standing Ovations und Jubel.

Wie reagiert Cro auf seinen Fanboy? Vor allem für Jonas ist es ein besonderer Tag, denn er kann vor seinem Vorbild Cro zeigen, was er drauf hat. Dabei offenbart er, dass Cro einer der Gründe ist, warum er "mit Musik angefangen" hat. Er bedankt sich bei dem Musiker. Die Worte lassen Cro nicht unberührt.

Ich küss eure Herzen. Cro dankt seinem Fan

Für Nico ist der Auftritt mit einem Wermutstropfen verbunden. Denn einst haben die beiden All-Stars Maël und Jonas in seinem Team performt, doch dieses Mal haben sie sich für Shirin entschieden. Dennoch betont Nico, dass es bei ihm "ein stolzes Herz" sei und kein gebrochenes ... Ja, Pathos kann er, der Herr Santos!

Was haben Lilo und Stitch mit dieser Performance zu tun? Michi und Smudo zeigen sich ebenfalls begeistert. Während Michi das All-Stars-Duo gerne mit den Disney-Charakteren Lilo und Stitch vergleicht, hat er auch für Dustin nur lobende Worte übrig. Denn obwohl dieser viel auf der Bühne gemacht hat, konnte er dabei auch beweisen, dass er "echt präzise" und mit einer "mega Stimmfarbe" auftreten kann.

Dustin, mich begeistert, wie viel Power du hast. Smudo mit viel Lob für Dustin

Auch Gast-Coach Cro ist sichtlich angetan und hat sich "zu Hause gefühlt" in dem Lied. Doch so sehr Shirin ihn um Unterstützung bei ihrer schwierigen Entscheidung anbettelt, ist der Musiker nicht bereit, eine klare Aussage zu treffen.

"Es war einfach wirklich geil" - Shirin ist von ihrem Trio begeistert Am Ende des Tages hat die Musikerin nur noch drei Plätze in ihre Team und noch zwei weitere Battles vor sich. Ist sie tatsächlich bereit, zwei Plätze direkt noch zu vergeben? Danach sieht es zunächst nicht aus, denn sie entscheidet sich schweren Herzens für das All-Star Duo Maël und Jonas. Dustin gibt sich geschlagen und will gehen, doch dann wird auch er zurück auf die Bühne gerufen.

Dustin! Komm mal her. Ich kann dich nicht gehen lassen. Shirin entscheidet sich auch für Dustin

Wie es bei den weiteren Battles um den letzten Platz in Shirins Team weitergeht und welche Performances die Coaches noch berühren werden, siehst du bei "The Voice of Germany" immer freitags in SAT.1. Los geht es wie immer um 20:15 Uhr. Alle Folgen gibt es selbstverständlich auch im Livestream und zum Nachschauen auf Joyn. Alle Sendezeiten in der Übersicht.