Vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" in die Primetime? Könnte Moderator Matthias Killing das neue Gesicht bei "The Voice of Germany" werden?

Seit 2012 war Thore Schölermann fester Bestandteil von "The Voice of Germany" , länger als jede:r Moderator:in. Jetzt könnte seine Nachfolge geklärt sein. Offiziell ist es zwar noch nicht bestätigt, aber laut der "Bild"-Zeitung soll künftig Matthias Killing die beliebte Casting-Show moderieren - ein bekanntes Gesicht der ProSiebenSAT.1-Gruppe.

"SAT.1-Frühstücksfernsehen" trifft Primetime

Seit Jahren ist der 46-Jährige Moderator im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" . Gleichzeitig gehört er zum festen Ensemble der Sportsendung "ran" und moderiert dort die Spiele der UEFA Champions League und der UEFA Europa League.

Zudem führte er bereits durch Formate wie "Das große Promiboxen" und "The Biggest Loser". Matthias Killing darf sich außerdem offizieller Inhaber eines Weltrekords nennen: Im August überwand er während einer Moderation in 50 Meter Höhe eine 22 Meter lange Slackline. Und erst kürzlich war er in einer Gastrolle in "Die Landarztpraxis" zu sehen.