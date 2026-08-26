Die Details zum Start "The Voice of Germany" 2026: Alle wichtigen Infos und Änderungen zur neuen Staffel Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Jan Islinger Die Coach-Stühle und die Buzzer sind bereit. Bald singen die besten Stimmen des Landes wieder auf dieser Bühne. Bild: Joyn/Christoph Köstlin

Gänsehaut voraus! Die 16. Staffel "The Voice of Germany" beginnt bald. Alle Infos rund um die Coaches, Talents und die Sendezeiten.

Auftritte, von denen du nie genug bekommst: Streame jetzt die Folgen von "The Voice of Germany" auf Joyn!

Ab 11. September füllt sich die "The Voice"-Bühne in Berlin wieder mit Leben! Wer die neuen Coaches sind, auf welche Talents du dich freuen kannst und was sich sonst so ändert, erfährst du hier.

Wer ist das neue Moderations-Duo? Während sich die Fans hinsichtlich der Coaches auf die bewährte Mischung freuen dürfen, weht ein frischer Wind an der Seitenlinie und im Backstage-Bereich. Nach dem Abschied von Thore Schölermann bekommt Melissa Khalaj tatkräftige Unterstützung von Matthias Killing. Der 46-Jährige bringt über 20 Jahre Medien-Erfahrung mit. Neben seiner Passion für Sport-Moderation ist Matthias seit sage und schreibe 17 Jahren eine feste Größe beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen".

Wie sind die Sendezeiten der neuen Staffel? In diesem Jahr läuft "The Voice of Germany" freitags in SAT.1 und samstags auf ProSieben. Klingt kompliziert? Ist es nicht. Wir haben alle Sendetermine und Sendezeiten in einer Übersicht für dich parat.

Wie kann man "The Voice" im Livestream sehen? Neben der Ausstrahlung im Fernsehen kannst du alle Episoden natürlich auch kostenlos online auf Joyn streamen. Das geht sowohl im Sender-Livestream als auch nach der TV-Ausstrahlung auf Abruf.

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Die Talents der neuen Staffel Sämtliche Infos zu den Talents der 16. Staffel sind leider noch geheim. Sobald wir etwas wissen, erfährst du es natürlich hier zuerst.