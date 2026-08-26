Die Details zum Start
"The Voice of Germany" 2026: Alle wichtigen Infos und Änderungen zur neuen Staffel
Veröffentlicht:von Jan Islinger
Gänsehaut voraus! Die 16. Staffel "The Voice of Germany" beginnt bald. Alle Infos rund um die Coaches, Talents und die Sendezeiten.
Auftritte, von denen du nie genug bekommst:
Ab 11. September füllt sich die "The Voice"-Bühne in Berlin wieder mit Leben! Wer die neuen Coaches sind, auf welche Talents du dich freuen kannst und was sich sonst so ändert, erfährst du hier.
Wer sind die Coaches der 16. Staffel?
Never change a running system! Da die Chemie unter den Coaches der vergangenen Staffel dermaßen stimmig war, hat man das gleiche Quintett auch für die aktuelle Staffel engagieren können.
Damit sind die Coaches Rea Garvey, Shirin David, Nico Santos sowie Michi Beck und Smudo für Staffel 16 gesetzt.
Wer ist das neue Moderations-Duo?
Während sich die Fans hinsichtlich der Coaches auf die bewährte Mischung freuen dürfen, weht ein frischer Wind an der Seitenlinie und im Backstage-Bereich. Nach dem Abschied von Thore Schölermann bekommt Melissa Khalaj tatkräftige Unterstützung von Matthias Killing.
Der 46-Jährige bringt über 20 Jahre Medien-Erfahrung mit. Neben seiner Passion für Sport-Moderation ist Matthias seit sage und schreibe 17 Jahren eine feste Größe beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen".
Wie sind die Sendezeiten der neuen Staffel?
In diesem Jahr läuft "The Voice of Germany" freitags in SAT.1 und samstags auf ProSieben. Klingt kompliziert? Ist es nicht. Wir haben alle Sendetermine und Sendezeiten in einer Übersicht für dich parat.
Wie kann man "The Voice" im Livestream sehen?
Neben der Ausstrahlung im Fernsehen kannst du alle Episoden natürlich auch kostenlos online auf Joyn streamen. Das geht sowohl im Sender-Livestream als auch nach der TV-Ausstrahlung auf Abruf.
Auftritte, von denen du nie genug bekommst:
Die Talents der neuen Staffel
Sämtliche Infos zu den Talents der 16. Staffel sind leider noch geheim. Sobald wir etwas wissen, erfährst du es natürlich hier zuerst.
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