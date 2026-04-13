Wechsel nach 14 Jahren Wird Matthias Killing der neue "The Voice of Germany"-Moderator? Thore Schölermann reagiert Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom, Peter Falan Picha Matthias Killing kennen TV-Zuschauer:innen vor allem aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Bild: 2021 Getty Images/Andreas Rentz

Vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" in die Primetime? Könnte Moderator Matthias Killing das neue Gesicht bei "The Voice of Germany" werden?

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Seit 2012 war Thore Schölermann fester Bestandteil von "The Voice of Germany", länger als jede:r Moderator:in. Jetzt könnte seine Nachfolge geklärt sein. Offiziell ist es zwar noch nicht bestätigt, aber laut der "Bild"-Zeitung soll künftig Matthias Killing die beliebte Casting-Show moderieren - ein bekanntes Gesicht der ProSiebenSAT.1-Gruppe.

"SAT.1-Frühstücksfernsehen" trifft Primetime Seit Jahren ist der 46-Jährige Moderator im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" . Gleichzeitig gehört er zum festen Ensemble der Sportsendung "ran" und moderiert dort die Spiele der UEFA Champions League und der UEFA Europa League. Zudem führte er bereits durch Formate wie "Das große Promiboxen" und "The Biggest Loser". Matthias Killing darf sich außerdem offizieller Inhaber eines Weltrekords nennen: Im August überwand er während einer Moderation in 50 Meter Höhe eine 22 Meter lange Slackline. Und erst kürzlich war er in einer Gastrolle in "Die Landarztpraxis" zu sehen.

Thore Schölermann findet positive Worte über seinen möglichen Nachfolger Der ehemalige "The Voice"-Moderator hat sich über eine Instagram-Sory (Account: @thoreschoelermann) zu der möglichen Nachfolge geäußert. Für ihn sei Matthias Killing "ein guter Typ" und "Herzensmensch" - also genau die richtige Wahl für den Moderation-Job, da Empathie und Verständnis beim Interviewen der Talente und deren Begleitung "ein ganz wichtiger Punkt" der Casting-Show sei.

Es hätte keinen Besseren erwischen können. Thore Schölermann über Matthias Killing

Die Entscheidung, das Mikro bei "The Voice of Germany" abzugeben, fiel Thore Schölermann alles andere als leicht. Anfang des Jahres hat er die Leitung von drei McDonalds Filialen mit rund 120 Mitarbeitern übernommen. Deshalb hatte der 41-Jährige schon bereits seine Moderation bei "taff" und "The Voice Kids" beendet. Zudem möchte der zweifache Vater mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.