Süße News im Deutschrap-Universum "Mit Seelenverwandtem neues Leben geschaffen": Rap-Stars Hava & Dardan teilen emotionale Baby-News Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C 3 Newsroom Hava und Dardan werden Eltern. Das haben beide nun auf Instagram gepostet. Bild: BREUEL-BILD

Hava und Dardan erwarten ihr erstes Baby. Mit Bauch-Fotos und emotionalen Zeilen machen sie ihre Vorfreude öffentlich und zeigen, wie nahbar Deutschrap werden kann, wenn plötzlich ein kleines Wunder unterwegs ist.

Wenn du Hava und Dardan schon länger folgst, weißt du wahrscheinlich: Dieses Paar ist mehr als ein musikalisches Feature. Die beiden haben sich in den letzten Jahren als echtes Dream-Team in der Deutschrap-Szene etabliert - privat wie beruflich. Statt einer großen Inszenierung mit exklusiver Enthüllung in irgendeiner Show wählen die beiden den direktesten Weg für die Baby-News: Instagram. Ein paar Bilder, ein paar Sätze - mehr braucht es nicht, damit ihre Community komplett eskaliert. Und genau das passiert: Unter den Posts sammeln sich Glückwünsche im Sekundentakt, von Fans, Freund:innen und Kolleg:innen.

Dardans Auftritt bei "The Voice Rap by CUPRA" Videoclip The Voice Rap by CUPRA OG Pablito vs. CEO: Für wen wird sich Coach Dardan entscheiden? Verfügbar auf Joyn Videoclip • 03:10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Havas Babybauch-Premiere: "Mit meinem Seelenverwandten ein neues Leben geschaffen" Den Startschuss gibt Hava mit einem klassischen Insta-Move, der trotzdem super persönlich wirkt: zwei Fotos, auf denen ihr Babybauch unübersehbar ist. Dazu schreibt sie den Satz, der im Prinzip die ganze Story zusammenfasst: "Mit meinem Seelenverwandten ein neues Leben geschaffen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Damit macht sie direkt klar, wie sie die Schwangerschaft sieht: nicht nur als süße News für die Timeline, sondern als nächsten, sehr bewussten Schritt mit dem Mann an ihrer Seite. Dass sie Dardan öffentlich ihren Seelenverwandten nennt, passt zu dem Bild, das die beiden über die Jahre aufgebaut haben: ein Couple, das nach außen hin stabil, loyal und ziemlich auf einer Wellenlänge wirkt. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Unter dem Post tauchen bekannte Namen aus der TV- und Musik-Szene auf: Christina Dimitriou schreibt ein begeistertes "Omg herzlichen Glückwunsch", Katharina Eisenblut kommentiert mit einem "How cute!!!". Dazwischen mischen sich unzählige Fans, die Herzen schicken und das Baby schon jetzt "Internet-Nichte" oder "Internet-Neffe" nennen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dardans Worte an sein ungeborenes Kind: "Zwischen meinem Herzschlag wächst ein Wunder" Während Hava das Bild liefert, sorgt Dardan für den emotionalen Text. Sein Insta-Post liest sich wie ein Liebesbrief. Er schreibt, irgendwo zwischen seinem Herzschlag wachse ein Wunder. Er kenne dieses kleine Wesen noch nicht, liebe aber jetzt schon Herz, Seele, Augen und Lächeln, die da irgendwann kommen werden. Ist das etwa eine neue Seite von Dardan? Weg vom coolen Rapper-Image hin zum werdenden Vater, der sich ernsthaft Gedanken macht, was da auf ihn zukommt. Er beschreibt das Baby als seine Hoffnung und als Kraft, die kommt, und verspricht, geduldig, stolz und mit starkem Herzen zu warten. Der wichtigste Satz ist vielleicht der, in dem er schreibt, dass das Kind einen Vater finden wird, "der nicht aufgibt und der dich immer weiter hält".