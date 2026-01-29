Abwechslung garantiert Spiele, Spaß & Spitzenpolitik! Die Februar-Highlights auf Joyn Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Katharina von Freyburg, Sabine Rodenbäck "Promis unter Palmen", "Germany's Next Top Model" und die "Tribute von Panem"-Reihe ab Februar im Streaming-Angebot. Bild: Joyn/Gerhard Merzeder / ProSieben/Daniel Graf / 2023 LEONINE Studios

Von Runway-Shows über Reality-Dokus bis zur Ronzheimer-Reportage: Wir wollen echtes Entertainment und Themen mit Tiefgang! Auch in diesem Monat bringt Joyn die ganze Bandbreite der Unterhaltung auf die Bildschirme.

Das Warten hat ein Ende! "Germany's Next Topmodel" Staffel 21 mit Heidi Klum läuft ab 11. Februar auf ProSieben und Joyn Zwei Mode-Ikonen für Heidi: Jean Paul Gaultier (l.) und Kilian Kerner (r.) stehen der Model-Chefin in der neuen Staffel erneut zur Seite. Bild: picture alliance / abaca | Marechal Aurore; Panama Pictures | Christoph Hardt; Geisler-Fotopress | Nicole Kubelka

High Heels polieren, Glätteisen aufwärmen - und los geht's! Die GNTM-Community ist bereits extrem gespannt, ob die 21. Ausgabe der Modelsuche mit der Jubiläumsstaffel im letzten Jahr mithalten kann. Unter ihnen Social-Media-Comedian Sandro Cap ("Der Münchner"), der auf dem offiziellen Account des Formats postet: "Finally! Brauche endlich wieder gutes wöchentliches TV-Entertainment". Einschalten wird sicherlich auch "Fan der ersten Stunde" Christine Neubauer. Für die Auftakt-Folgen (Mittwoch, 11. Februar, und Donnerstag, 12. Februar, jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) hat sich Heidi Klum auf alle Fälle schon mal hochkarätigen Support gesichert: Fashion-Legende Jean Paul Gaultier unterstützt das Topmodel bei den offenen Castings in Köln mit seinem untrüglichen Expertenblick. Ebenso ist Designer-Kollege und "Model-Papa" Kilian Kerner als Gastjuror wieder mit von der Partie. Ein Comeback gibt es auch für Kandidatin Safia: Dank Wildcard von Heidi landet die Favoritin aus dem vergangenen Jahr direkt in den Top 20! Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" startet mit den Männern ab Mittwoch, 11. Februar 2026, und mit den Frauen am Donnerstag, 12. Februar 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Familienbande "On & Off the Catwalk" Heidi und Leni Klum beim Woman of the Year Award 2025, den Modelchefin Heidi für sich sichern konnte. Bild: Imago / Eventpress

Ob Ehemann Tom, Schwager Bill oder die Klumschen Kinder in der neuen Staffel vorbeischauen? Das wird noch nicht verraten! Wer die Klum-Familie hautnah erleben möchte, darf sich trotzdem auf eine exklusive Perspektive auf das Leben des Promi-Clans freuen. In der Doku-Reihe "On & Off the Catwalk" von ProSieben und Joyn begleitet das Publikum das Supermodel nicht nur zu glamourösen Jobs rund um den Globus, sondern auch ganz privat - inklusive Tochter Leni und Sohn Henry. Geschäftsführer der Seven.One Entertainment Group Henrik Pabst verspricht "sehr exklusive Einblicke ins Arbeits- und Familienleben der Klums“ und "Bilder, die man so noch nicht gesehen hat". Die zweiteilige Doku "On & Off the Catwalk" läuft am 22. Februar und 1. März jeweils am Sonntag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Gewagter Star-Cocktail: "Promis unter Palmen" Staffel 4 Die zwölf Kandidat:innen (v.l.): Martin Angelo, Anouschka Renzi, Edith und Eric Stehfest, Silvia Wollny, Claude-Oliver Rudolph, Menderes, Gina-Lisa Lohfink, Maurice Dziwak, Kevin Wolter, Dilara Kruse und Franziska Temme. Bild: Joyn/Gerhard Merzeder

Dieser bunte Mix an Inselbewohner:innen verspricht Hochgenuss für Reality-Fans - und einen guten Schuss Konfliktpotenzial! Raubein und Bond-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph, Trash-TV-Ikone Gina-Lisa Lohfink, Schauspielerin Anouschka Renzi, TV-Familienoberhaupt Sylvia Wollny und Casting-Legende Menderes gehören zur meinungsstarken Besetzung der diesjährigen Insel-Crew. Im Wettstreit um die goldene Kokosnuss - und bis zu 50.000 Euro Preisgeld - prallen Temperamente aufeinander. Wer zeigt klare Kante? Wer setzt auf smarte Allianzen? Zwischen dem mittlerweile getrennten Medienpaar Edith und Eric Stehfest scheint Streit jedenfalls vorprogrammiert. Letzterer hat sich kürzlich zu seiner neuen Liebe Franziska Temme bekannt. Die beiden waren sich beim Dreh zu "Promis unter Palmen" in Thailand nähergekommen. Die neuen Folgen laufen ab 16. Februar immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und sind parallel sowie nach der Ausstrahlung kostenlos auf Joyn abrufbar.

Mega-Event Hunger Games Day: "Tribute von Panem" Teil 1-5 Die "Tribute von Panem" sind ein echtes Must auf deiner Watchlist! Bild: Studiocanal GmbH

Fast 20 Jahre ist es her, seit der erste Band der dystopischen Jugendbuchreihe "Die Tribute von Panem" erschienen ist. Die Trilogie bekam von der gigantisch inszenierten Verfilmung nochmal richtig Schub. Bereits kurz nach dem Start des ersten Films im Jahr 2012 überholte sie bei Amazon die Verkaufszahlen der gesamten "Harry Potter"-Serie und wurde zur meistverkauften Romanreihe des Online-Händlers. Und so setzte sich Autorin Suzanne Collins 2023 erneut an den Schreibtisch, um zwei Prequels nachzulegen. Im November kommt der vorerst letzte Teil "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" in die deutschen Kinos. Fans von Jennifer Lawrence als Katniss und Josh Hutcherson als Peeta sehen die beiden immerhin in einem kurzen Cameo. Jubeln können sie aber am 15. Februar, denn dann zeigt ProSieben alle bisher erschienenen Teile der "Hunger Games" - inklusive des ersten Prequels, "The Ballad Of Songbirds And Snakes", als Free-TV-Premiere! Tributes und Entdecker:innen feiern die Reihe gleichermaßen. Für alle, die legendäre Blockbuster mögen, wenn sie emotional packen und politisch unterfüttert sind. Challenge für Expert:innen: Alle Unterschiede zwischen Buch und Film dokumentieren und anschließend diskutieren! Seit 23. Januar laufen Teil 1-4 der Reihe jeweils freitags um 20:15 Uhr auf ProSieben, am 15. Februar kannst du alle Filme am "Hunger Games Day" sehen. "The Ballad Of Songbirds And Snakes" in der Free-TV-Premiere um 20:15 Uhr, "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2" um 23:30 Uhr. Ab 15. Februar jederzeit auf Joyn: "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" (2012), "Die Tribute von Panem - Catching Fire" (2013), "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1" (2014), "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2" (2015) und "Die Tribute von Panem - The Ballad Of Songbirds And Snakes" (2023).

