Was ist noch übrig von der Viertelmillion?
"Villa der Versuchung" 2026: So viel verprassen die Promis bereits in der ersten Folge
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
Villa der Versuchung
Ein "Schatz" zu viel: Elsa sieht rot und rächt sich an der Kostbar
Videoclip • 07:17 Min • Ab 12
250.000 Euro könnte der oder die Gewinner:in von "Villa der Versuchung" 2026 am Ende mit nach Hause nehmen. Doch wie bereits in Staffel 1 ziehen nicht alle Promis an einem Spar-Strang. Und: Luxus kostet! Für alle Annehmlichkeiten schrumpft die Gewinnsumme. Die erste Bilanz schockt die Promis.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Kontostand nach Folge 1: So viel haben die Promis verprasst
Als Moderatorin Verona Pooth in der ersten Folge der neuen Staffel von "Villa der Versuchung" die Promis zur Abrechnungszeremonie lädt, warten alle ganz gespannt auf die Antwort auf die Frage: Wie viel Geld ist von der ursprünglichen Gewinnsumme von 250.000 Euro noch übrig?
Sie ahnen wohl, dass sie die Kassen bereits ordentlich haben glühen lassen mit all den Snacks, Getränken und Luxus-Artikeln. All das hat die Promis schon jetzt 64.950 Euro der ursprünglichen Summe gekostet.
Aktuelle Gewinnsumme nach Folge 1:
185.050 Euro
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Werden die "Villa der Versuchung"-Stars vernünftiger?
Werden die Reality-Stars in der Villa auch in Folge 2 wieder Geld verlieren oder schafft es die Sparfraktion, die Luxus-Promis im Zaum zu halten? Das siehst du bei "Villa der Versuchung" immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.
Folge 2
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