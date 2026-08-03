Ein "Schatz" zu viel: Elsa sieht rot und rächt sich an der Kostbar

250.000 Euro könnte der oder die Gewinner:in von "Villa der Versuchung" 2026 am Ende mit nach Hause nehmen. Doch wie bereits in Staffel 1 ziehen nicht alle Promis an einem Spar-Strang. Und: Luxus kostet! Für alle Annehmlichkeiten schrumpft die Gewinnsumme. Die erste Bilanz schockt die Promis.

Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

Kontostand nach Folge 1: So viel haben die Promis verprasst

Als Moderatorin Verona Pooth in der ersten Folge der neuen Staffel von "Villa der Versuchung" die Promis zur Abrechnungszeremonie lädt, warten alle ganz gespannt auf die Antwort auf die Frage: Wie viel Geld ist von der ursprünglichen Gewinnsumme von 250.000 Euro noch übrig?

Sie ahnen wohl, dass sie die Kassen bereits ordentlich haben glühen lassen mit all den Snacks, Getränken und Luxus-Artikeln. All das hat die Promis schon jetzt 64.950 Euro der ursprünglichen Summe gekostet.

Aktuelle Gewinnsumme nach Folge 1: