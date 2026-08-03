Die "Villa der Versuchung" ist gerade erst gestartet, da muss der erste Promi bereits wieder gehen. In der Abrechnungszeremonie fällt das Ergebnis ziemlich deutlich aus - der Kandidat ist selbst überrascht.

Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

"Danke für den lieben Todesstoß!": Jens Hilbert ist von Exit-Stimmen überrascht

Der Unternehmer Jens Hilbert zählte eigentlich zu den Kandidat:innen in der "Villa der Versuchung", die sparsam lebten, um die Gewinnsumme zu schonen. Dennoch bekommt er in der Abrechnungszeremonie die meisten Stimmen und muss überraschend die SAT.1-Show schon in Folge 1 verlassen.

Zwar lag sein Kopfgeld bei 0,00 Euro, dennoch wirkt er überrascht, als auch Tatjana und Tommy ihm ihre Stimme geben. Bei Tatjana bedankt er sich mit einem ironischen Unterton "für den lieben Todesstoß", doch im Interview schildert er, dass er nicht geplant hatte, die Villa als erster Kandidat zu verlassen: "Ich bin nicht unbedingt der Verlierer-Typ, der angetreten ist, um als erster rauszufliegen." Er gibt zu: