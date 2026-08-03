Geständnis in Folge 1
"Da wird nochmal nachgelegt: "Villa der Versuchung"-Star Tatjana Gsell plant weitere Beauty-Eingriffe
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
Dass Tatjana Gsell bereits einige Schönheits-OPs hinter sich hat, ist kein Geheimnis. Sie steht dazu. In Folge eins von "Villa der Versuchung" kündigt sie weitere Behandlungen an.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Diese Eingriffe plant "Villa der Versuchung"-Star Tatjana Gsell
Die Nürnbergerin Tatjana Gsell macht von Anfang an klar, welchen Stellenwert Luxus für sie hat. Dazu zählt auch ihr Aussehen. Obwohl sie bereits einige Eingriffe an sich hat durchführen lassen, hat sie offenbar nicht genug von Beauty-Eingriffen: "Ich denke, da wird nochmal nachgelegt" kündigt sie gleich in der ersten Folge an. Während sie das sagt, hält sie die Hände auf ihre Brüste. Ob sie auch hier eine weitere Veränderung plant, lässt sie jedoch offen. Sie führt aus, was in weiterer Planung hat, nämlich weitere Botox-Behandlungen, Skin Booster sowie Hyper-Facials.
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"Schreckt viele ab": Tatjana Gsell polarisiert
Die heute 55-Jährige bedauerte vor ihrer Teilnahme bei "Villa der Versuchung", dass sie in der Öffentlichkeit oft nur auf ihr Aussehen reduziert wird. Gegenüber dem Magazin "Bunte" zeigte sie, dass sie weiß, wie ihre Optik wargenommen wird: "Klar, die schreckt viele ab. " Dabei wolle sie künftig auch zeigen, dass sie eine andere Seite hat: "Ich bin ein liebevoller, warmherziger, sehr positiver Mensch."
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Kann Tatjana Gsell auf Luxus verzichten?
Ebenfalls in der ersten Folge von "Villa der Versuchung" erklärt sie, was Luxus für sie bedeutet: Einen "Feelgood-Zustand". Sie legt wert auf "tolle Kosmetik" und "luxuriöse Schuhe". Dass sie für den Erhalt der Gewinnsumme wirklich auf ihre gewohnten Annehmlichkeiten verzichten kann? Das siehst du immer montags bei "Villa der Versuchung", um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.
Folge 2
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