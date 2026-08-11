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Vom Scheidungskind zur TV-Ikone: Wie das Patchwork-Leben die "Villa der Versuchung"-Moderatorin Verona Pooth prägte
Veröffentlicht:von Lena Maier
Hinter der glamourösen Moderatorin von "Villa der Versuchung" steckt eine überraschende Vergangenheit. In einem aktuellen Interview verrät Verona Pooth nun, warum die Scheidung ihrer Eltern für sie keine Belastung, sondern ein echter Gewinn war.
Verona Pooth ist eine Marke. Seit über 30 Jahren erfindet sie sich immer wieder neu und ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Aktuell ist sie als Moderatorin bei "Villa der Versuchung" zu sehen, immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. In einem offenen Interview mit der "Bild" gibt sie nun tiefe Einblicke in ihre Kindheit, die den Grundstein für ihre unerschütterlich positive Art und ihren Erfolg legte.
Villa der Versuchung
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Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Das Herz von "Mamita" und der Humor vom "Papi"
Verona wuchs als Tochter der Bolivianerin Luisa Feldbusch und des deutschen Technikers Ernst Feldbusch in Hamburg auf. Von ihrer Mutter, die sie liebevoll "Mamita" nannte, erbte sie ihr großes soziales Herz. "Sie sprach die Sprache der Menschlichkeit fließend", erinnert sich Verona. Den schlagfertigen Humor hat sie hingegen von ihrem Vater: "Mein Papi war ein bisschen wie Harald Schmidt." Diese Mischung wurde zu ihrem Markenzeichen. Ihren Karrierestart legte sie bereits 1990 mit einem Sommerhit hin und bewies schon damals ihr Talent.
Warum die Scheidung ihrer Eltern ein Segen war
Als Verona zehn Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden - für sie eine Befreiung. "Damals hieß es immer: Scheidungskind gleich armes Kind. Das war das größte Missverständnis überhaupt", stellt sie im Interview klar. Statt unter dem Streit zu leiden, genoss sie die neue Harmonie: "Nach der Scheidung kam bei uns wieder Frieden. Dann habe ich stolz meinen Freunden erzählt: Ich habe jetzt zwei Zuhause." Diese Fähigkeit, dem Leben etwas Positives abzugewinnen, half ihr auch, sich nach der Blitz-Ehe mit Dieter Bohlen zur gefeierten TV-Ikone zu entwickeln.
Aus Schwäche eine Marke gemacht
Ihre berühmten "Verona-Wortkreationen" wurden anfangs belächelt, doch sie machte sie zu ihrem Kapital. Ihr Spruch "Da werden Sie geholfen" schaffte es sogar in den Duden. Dieser Geschäftssinn zeigt sich auch heute noch, wenn Verona Pooth offen über ihre TV-Gagen spricht. Ihrer Mutter gab ihr mit auf den Weg: "Verdiene dein eigenes Geld." Ein Motto, dem sie bis heute treu ist.
Liebe, Familie und ein klares Bekenntnis
Seit 2000 ist sie mit Franjo Pooth liiert. Obwohl viele davon abrieten, gab sie ihren berühmten Nachnamen Feldbusch für ihn auf. "Es war eine Liebeserklärung", erklärt sie. Auch wenn die beiden viel unterwegs sind, halten sie zusammen - so setzte Verona Pooth mit einer klaren Liebes-Erklärung den Spekulationen um eine Fernbeziehung ein Ende.
Ihre positive Lebenseinstellung hilft ihr auch bei Schicksalsschlägen, wie dem kürzlichen Gewichtsverlust nach einer Krankheit oder dem Tod ihres Vaters. Wie Verona Pooth verriet, ist sie mit ihrem Sohn "auf Wolke 7 verabredet", um den Abschiedsschmerz zu lindern. Diese Stärke macht sie zur Idealbesetzung für die Moderation von "Villa der Versuchung", wo sie über die aktuelle Staffel sagt: "Für zehn Euro würde jeder den anderen erwürgen".
Du möchtest die nächste Folge von "Villa der Versuchung" nicht verpassen? Die Reality-Show siehst du jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
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