Der frühe Ruhm ihrer Kinder Natascha Ochsenknecht blickt zurück: "Ich würde das heute anders machen" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Buzzwoo Ihre Kinder standen schon in jungen Jahren im Rampenlicht. Heute sieht Natascha den frühen Ruhm mit gemischten Gefühlen. Bild: picture alliance / Eventpress

Früher Teenie-Stars, heute gestandene Persönlichkeiten - doch der Weg ins Scheinwerferlicht begann für die Ochsenknecht-Brüder erstaunlich früh. Während Fans die "Wilden Kerle" feierten, wuchs hinter den Kulissen auch der Druck.

Früher Ruhm mit Folgen Der Karrierestart von Jimi Blue Ochsenknecht und Wilson Gonzalez Ochsenknecht liest sich wie ein modernes Märchen. Anfang der 2000er-Jahre wurden sie durch die Filmreihe "Die Wilden Kerle" quasi über Nacht zu Kinderstars. Jimi Blue war gerade einmal elf Jahre alt, als er 2003 erstmals als Anführer Leon über die Leinwand stürmte. Sein Bruder Wilson Gonzalez war damals 13 und spielte den rebellischen Marlon. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Fanpost, rote Teppiche, Interviews. Für viele Kinder ein Traum. Doch rückblickend sieht ihre Mutter diese Zeit deutlich differenzierter.

"Es waren andere Zeiten" Ganz neu war das Leben in der Öffentlichkeit für die Familie allerdings nicht. Vater Uwe Ochsenknecht gehörte schon damals zu den bekannten Gesichtern der deutschen Filmbranche. Aufmerksamkeit war also kein Fremdwort. Doch mit dem Kinoerfolg der "Wilden Kerle" verlagerte sich der Fokus zunehmend auf die Kinder. Im Gespräch mit "Gala" zeigt sich Natascha heute selbstkritisch. Zwar habe man stets versucht, die Jungs auf dem Boden zu halten und sie vor Übermut zu bewahren. Trotzdem sagt sie offen: "Ich würde das heute anders machen, würde das so nicht mehr zulassen." Gleichzeitig ordnet sie ein: "Aber es waren andere Zeiten." Der frühe Ruhm habe Spuren hinterlassen, ob bewusst oder unbewusst. Dennoch sei es damals einfach Teil ihres Alltags gewesen.

Zwischen Krisen und Schlagzeilen Dass ein Leben im Rampenlicht nicht nur Glanzseiten hat, zeigte sich in den vergangenen Jahren immer wieder. Besonders Jimi Blue Ochsenknecht geriet zeitweise in die Schlagzeilen, unter anderem wegen juristischer Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit einer offenen Hotelrechnung in Österreich. Für seine Mutter kein Grund, den Glauben zu verlieren. Sie begegnet schwierigen Phasen mit Zuversicht. Auch in herausfordernden Momenten sei sie sicher gewesen, dass ihr Sohn zur Reflexion zurückfindet.

Ich habe immer an das Gute geglaubt, war davon überzeugt, dass sie sich wieder finden, wenn mal was aus dem Ruder lief. Natascha Ochsenknecht