Gewinnspiel in der Joyn-App Verlosung: Gewinne hier "Wer stiehlt mir die Show?" als Brettspiel! Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Redaktion Funktioniert ganz ohne Fernsehstudio: "Wer stiehlt mir die Show?" gibt's auch zum Nachspielen zuhause. Bild: Ravensburger Verlag GmbH / Joyn

Fans von "Wer stiehlt mir die Show?" sind echte Gewinner:innen. Sichere dir jetzt deine Chance auf das Brettspiel zur Show! Wo und wie du kostenlos an der Verlosung teilnehmen kannst, erfährst du hier.

Schon gewusst? "Wer stiehlt mir die Show?" gibt's auch als Brettspiel für Zuhause. Mit dabei sind Klassiker aus der Sendung wie "Die leichten Fünf" und "Hochmut kommt vor dem Call". Natürlich geht es auch bei der Wohnzimmer-Variante von Joko Winterscheidts Quiz-Erfolg um die ikonischen Münzen.

Gewinnchance in der Joyn-App In der kostenlosen Joyn-App gibt es für registrierte Nutzer:innen regelmäßig neue Möglichkeiten, an Abstimmungen teilzunehmen, durch Votings das Geschehen in verschiedenen Shows zu beeinflussen oder coole Preise zu gewinnen. Zum Start der 11. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" finden Fans der Quiz-Sendung jetzt eine besondere Aktion. Joyn verlost das Brettspiel zur Show.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information So findest du das "Wer stiehlt mir die Show?"-Gewinnspiel Installiere die Joyn-App Melde dich kostenlos an Scrolle in der App bis zum Bereich "Jetzt mitmachen" Wische zur Seite zu "Wer stiehlt mir die Show?" Klicke auf "jetzt mitmachen"

Um mitzumachen, musst du mindestens 14 Jahre alt sein und dein Wohnort muss sich in Deutschland befinden. Die Teilnahme funktioniert nur auf dem Smartphone in der Joyn-App. Das Gewinnspiel läuft vom 01.03.2026 bis zum 17.042026. Aufgelöst wird nach der 11. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". Detaillierte Teilnahmebedingungen findest du in der Joyn-App.

