Kritik zur ersten Folge Gen-Z-Autorin hat zum ersten Mal "Wer stiehlt mir die Show?" angesehen: "Es wird richtig gut, Bro!" Aktualisiert: Vor 32 Minuten von Emilia Töpper

Obwohl ich bisher kaum mit Game-Shows in Berührung gekommen bin, habe ich jetzt das Gefühl, sie alle zu kennen. Denn ich habe "Wer stiehlt mir die Show?" gesehen! Ich bin Emilia und als Praktikantin bei Joyn der Frage nachgegangen, ob der Hype um die Quiz-Show von Joko Winterscheidt berechtigt ist.

Wer bin ich überhaupt, um meine mehr oder weniger qualifizierte Meinung zu "Wer stiehlt mir die Show?" abzugeben? Ich bin Praktikantin bei Joyn und ProSieben und quasi die einzige Person im gesamten Redaktionsteam, die noch nie eine Folge des Quiz von und mit Joko Winterscheidt gesehen hat. Das hat den Vorteil, dass ich ziemlich unvoreingenommen an die Sache herangehen kann. Alles, was ich bisher von WSMDS mitbekommen hatte, waren ein Clip von Hazel Brugger, die "Bolivien" sagt, und Mattias Schweighöfer, der sich in einen Lachsack verwandelt.

Show mit viralem Meme-Potential An diesem viralen Clip aus "Wer stiehlt mir die Show?" kam selbst ich als Quizshow-Abstinenzlerin nicht vorbei:

Doch viel mehr kannte ich bislang nicht. Zum Start der 11. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben und Joyn habe ich mir nun die erste Folge angesehen. Es folgen die Gedanken zu meinem WSMDS-Ersteindruck.

Meine Erwartungen an Joko und die Show-Diebe Zunächst zu den Kandidat:innen: eine Tennisspielerin, eine begabte Traubenfängerin, Nico (ich komme aus Mallorca) Santos und der eine Lustige. Tatsächlich sind das: Andrea Petković, Nico Santos, Till Reiners und Lottie, die Medizinstudentin, die als Wildcard auch ohne Prominenz dabei sein darf. Damit hat man schon einmal Musik, Medizin und Sport als Themengebiete abgehakt. Ach ja, und was auch immer Till Reiners weiß. Meine Gedanken zum Panel: Till Reiners hat ja grundsätzlich mein Herz. Ich liebe ihn in jeder Ausgabe von "falsch, aber lustig" und habe mir genau das auch bei "Wer stiehlt mir die Show?" von ihm erhofft: Falsche, aber dafür lustige Antworten.

Nico Santos hüpft gefühlt in fast allen ProSieben-Shows herum. In Sendungen wie "The Voice of Germany" war er mir immer sehr sympathisch.

Zu Andrea Petković konnte ich im Vorfeld weder gute noch schlechte Erwartungen verzeichnen. Sie war mir überhaupt kein Begriff. Vor der ersten Folge von WSMDS, habe ich mich schon ein wenig darüber gewundert, warum sie als Tennisspielerin in der Sendung ist. Nach der ersten Folge kann ich sagen: Jetzt weiß ich, warum!

Lottie, die Medizinstudentin, dürfte vor der Show wohl niemand kennen. Ich darf verraten, dass sie nicht nur vom Publikum ins Herz geschlossen wurde. Mit ihrer natürlich ruhigen, klugen, aber aufgeschlossenen Art macht sie es einem sehr leicht, sie anzufeuern.

Aller Anfang ist schwer Intelligent wie ich bin, habe ich am Anfang der Show erst einmal nichts verstanden. Ich habe mich gefühlt, wie auf einem Spielabend, bei dem ein neues Spiel erklärt wird und man zwar die ganze Zeit brav nickt, aber eigentlich nichts begreift. Nun gut, bei der inzwischen 11. Staffel einer Show können die Macher:innen natürlich davon ausgehen, dass die meisten Zuschauer:innen das Konzept längst begriffen haben. Für mich hingegen war alles neu. Und als in der Folge von Staffel 11 gesprochen wurde, habe ich für einen kurzen Moment gedacht, ich hätte mich verhört. So lange gibt es die Show doch noch nicht, oder? Tatsache: "Wer stiehlt mir die Show?" läuft seit 2021 immer im Frühjahr und im Herbst.

Fünf Quizze zum Preis von einem Getragen wird die Folge 1 der ersten Staffel von einem Mosaik an Mini-Quizzen, sogenannten "Quizchen". Natürlich sind die vielen Referenzen zu anderen Game-Shows wie "Wer wird Millionär?" komplett an mir vorbeigegangen. Schande über mein Haupt, aber ich musste sogar googeln, wer nochmal Kai Pflaume ist. Wahrscheinlich kann man diese Unwissenheit gut dafür verantwortlich machen, doch bei den "Quizchen" hat es mich etwas gestört, dass die Sendungen in so komprimierter Form letztlich doch nur ganz normale Fragen sind. Ich weiß natürlich nicht, wie die Shows sonst aufgebaut sind, aber als Konzept war ich kein Fan.

Dazu kam, dass die Idee, zunächst eine Art Qualifikationsrunde zu veranstalten, schnell an Überzeugungskraft verloren hat. Ich hatte dann doch meine Zweifel, ob wirklich jemand rausfliegen könnte. Vielleicht waren die Fragen genau deshalb so einfach. Okay, manche Fragen wusste ich auch nicht. Aber dass Menschen wirklich nicht wissen, wie der Sekretär vom Bürgermeister aus "Benjamin Blümchen" heißt ... Das ist ja wohl Allgemeinwissen!

Jetzt wird's witzig! An dieser Stelle habe ich schon gedacht: 'Oh Gott, oh Gott! Was schreibe ich denn nur dazu?' Doch dann wurde ich positiv überrascht. Nach den ersten "Quizzchen" wurde es nicht nur wirklich witzig, mir wurden auch die Kandidat:innen immer sympathischer! Andrea Petković mit ihrem sportlichen Ehrgeiz fand ich besonders stark. Natürlich hat das jetzt was von: "Ja, der Anfang ist schwach, aber wenn du nur weiter guckst, dann wird’s richtig gut, Bro!" - aber ganz ehrlich, vertrau mir, wenn du weiterschaust, wird es richtig gut, Bro! Vor allem wird es nach den ersten Quizzes wirklich witzig. Besonders gefallen hat mir das Spiel, bei dem das Publikum involviert wurde. In einem musikalischen Quiz galt es, zu erraten, welcher Song von den Zuschauer:innen gespielt wird. Ein großer Spaß. Nicht zu Unrecht, lobt Joko Winterscheidt sein Publikum bei jeder Gelegenheit. Bei dieser Spielrunde habe ich mich königlich amüsiert, wie meine Oma sagen würde. Das Publikum macht es den Kandidat:innen jedenfalls wirklich nicht leicht, so viel kann ich verraten. Überraschend auch Nico Santos war in den musikalischen Spielen gar nicht so herausragend, wie man es von einem Musiker erwarten würde.

Sportlerinnen-Ehrgeiz sorgt für Spannung Zum Ende hin, hat die Show noch einmal richtig Fahrt aufgenommen. Die Profisportlerin unter den Kandidat:innen verlieh dem Ganzen ordentlich Würze. Niemand will Spiele spielen, bei denen keine:r gewinnen möchte? Ein bisschen Ehrgeiz gehört zu jeder guten Game-Show dazu. Dadurch, dass man die Kandidat:innen im Verlauf der Folge immer besser kennen und lieben lernt, fiebert man immer stärker mit und ärgert sich doppelt, wenn die eigenen Lieblinge ausscheiden. Meine Favoritin war definitiv Lottie, nachdem sie ihr geheimes Talent gezeigt hat - sie kann Gummibärchen mit dem Mund auffangen. Um herauszufinden, wie weit meine - und vielleicht bald auch deine - Favoritin gekommen ist und ob sie vielleicht sogar die nächste Show moderiert, musst du nun wohl selbst die erste Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 11 ansehen.