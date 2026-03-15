Folge 2 zum Nachschauen und Nachlesen Jokos Job ist ernsthaft in Gefahr: Gelingt Wildcard Felix bei "Wer stiehlt mir die Show?" die Revanche? Veröffentlicht: Vor 29 Minuten von Edwin B. Wer stiehlt mir die Show? Wildcard Felix schafft es ins Finale gegen Joko Videoclip • 18:25 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In der zweiten Folge von Staffel 11 löst Joko Winterscheidt ein Versprechen aus der vorherigen WSMDS-Staffel ein und bringt eine Wildcard zurück. Es wird gesprengt, geschätzt und geraten. Sportlerin Andrea Petković wird dabei kurzerhand zur Physikerin. Alle Highlights der Sendung zum Nachlesen und im Video!

Felix' Comeback-Story Felix aus Pößneck ist wieder da! Wir erinnern uns: In der vergangenen Staffel flog Felix als Wildcard-Kandidat nach einer Runde "Schere-Stein-Papier" aus der Show. Die Umstände waren chaotisch: Felix, Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz mussten in einem Spiel Punkte teilen und versuchen zu "dealen". Als sich niemand einigen konnte, schlug die Regie eine Extra-Runde vor. Dann hatte Karoline Herfurth eine schwere Entscheidung: Felix oder Olli Dittrich? Auch das führte zu nichts. Daraufhin wurde "Schere-Stein-Papier" gespielt. Felix verlor. Schon damals in der Sendung wurde Felix' Abschied als nicht optimal wahrgenommen. Joko schenkte Felix drei Spiele, Karo wollte ein extra Spiel, niemand wollte Felix so wirklich gehen lassen. Die Folge: Joko lud den jungen Mann für Staffel 11 wieder ein. Jetzt ist er zurück! Wird das seine Comeback-Story?

"Der Ton macht die Musik" Direkt nach den "leichten Fünf" müssen unsere Kandidat:innen Songs erraten, die von Jokos "Nottonaggregat" abgespielt werden. Wie? Mit dem Mund! Jedes Instrument der Mighty Winterscheidts wird live von einer Person nachgemacht. Das klingt absurd, sieht aber noch absurder aus. Eine gezwungene A-cappella-Band. Profi-Musiker Nico Santos, räumt hier erwartungsgemäß ab.

Verschätzt Letzte Woche stand Andrea Petković noch im Finale. Diese Woche läuft es für die Sportlerin nicht so gut. Zu Beginn hatte sie Joko noch eine klare Ansage gemacht:

Ich dachte, wenn man dir die Show stiehlt, hat man sie für immer, und so spiel' ich auch. Andrea Petković

Bei Kategorie 4 wird es hart. Die Promis müssen schätzen. Gleichzeitig müssen sie ihre Kontrahenten von ihrer eigenen Antwort überzeugen - das gibt Bonuspunkte. Andrea sorgt hier für den lustigsten Moment des Abends. Bei der Frage "Wie oft umkreist die ISS durchschnittlich in 24 Stunden die Erde?" begründet sie ihre Antwort damit, dass sie es durchgerechnet habe ("Bisschen weniger als Lichtgeschwindigkeit."). Till Reiners ist schockiert: "Die würde verglühen!" Was Petković da gerechnet hat, wissen wir zwar nicht. Aber sie war mit 12 Mal tatsächlich am nächsten dran - es sind 16 Erdumrundungen. Es kommt zum Stechen zwischen Till und Andrea. Die Frage: "Wie viele Personen sitzen im Publikum? Andrea tippt auf 350, Till schätzt 450. Ganze 100 liegen dazwischen. Der Raum ist ruhig. Es sind 476. Till bleibt. Andrea fliegt. Um die Folge mit ihren Worten zusammenzufassen:

Keine Ahnung, Brudi. Andrea Petković

Till Reiners fliegt als nächster - aber erreicht sein Ziel Für Till Reiners läufts in dieser Folge deutlich besser. Sein Ziel, "nicht als Letzter auszuscheiden", hat er schon mal erreicht. Auch er sorgt für jede Menge lustige Momente. In Kategorie 6, "Viel Lärm um Quiz", bei der bekannte Gesichter Filme mit Gegenständen vertonen, tun sich unsere Kandidaten besonders schwer. Nina Chuba, Matthias Schweighöfer und Stefanie Giesinger machen mit, nur Till errät einen Film: "Cast Away". Vor der letzten Kategorie steht Till Reiners bei 13 Punkten. Felix führt mit 18. Bei "Ich hab mich verknallt" kann sich das noch ändern. Hier können unsere Teilnehmer bei einer richtigen Antwort Punkte "wegknallen". Ja, wortwörtlich wegknallen.

Gegen Ende haben Till Reiners und Nico Santos je 9 Punkte. Wer jetzt schneller am Hebel ist, rettet sich. Die Frage: "Wie heißt unser Bundespräsident Frank-Walter mit Nachnamen?" Nico Santos drückt. Die Zündschnur läuft. Der ehemalige "The Voice"-Coach zweifelt kurz. Dann knallt es vor Till Reiners Pult. Nico hat richtig geantwortet und Till geht leider als Verlierer raus. Auch die zweite Münze geht an Felix.

Halbfinale: "Guck Zuck" Nun steht Wildcard Felix gegen Nico Santos im Halbfinale. Bei "Guck Zuck" müssen unsere Kandidaten innerhalb von 3 Sekunden Bilder erraten. Der Haken: Falsche Antworten geben Punktabzug. Runde 1: minus ein Punkt. Runde 2: minus zwei… und so weiter. Nico sollte gute Chancen haben. Bei "Das wird mir hier zu Mund" hat er Karoline Herfurth nur anhand ihrer Lippen erkannt. Andererseits wusste er nicht, wer Thomas Schmitt ist. Es ist ein "Hit or Miss". Die Mighty Winterscheidts sorgen für die spannende Atmosphäre.

Alter, die Musik ist so spannend. Nico Santos

Bei "Persönlichkeiten" in Runde 5 kann Nico Santos Mohamed Ali nicht erraten. Minus fünf Punkte. Wildcard Felix zieht mit 3 Münzen ins Finale ein.

Felix steht im Finale! Das Publikum hat einen klaren Favoriten: Felix! Er hat aber auch wirklich abgeliefert. Vor allem bei "Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern" hat er die Promis regelrecht über den Tisch gezogen. Mit drei Münzen im Finale gegen Joko Winterscheidt hat er gute Chancen die Show zu stehlen! Doch Felix verliert nach und nach seine Münzen. Das Publikum wird nach und nach spürbar frustrierter. Auch Joko bemerkt das:

Ich merke an Ihrem verhaltenden Applaus, Sie sind ein bisschen parteiisch. Joko Winterscheidt

Bei der Frage: "Mit welcher ehemaligen Tennisspielerin hat Enrique Iglesias drei Kinder?" flippt Joko aus. Weiß er es nicht? Er läuft rum, macht eine Riesenszene. Felix setzt seine Münze. Doch Joko hat nur gespielt. Er wusste es die ganze Zeit: Anna Kournikova. Felix verliert seine letzte Münze.

Jetzt die ganze Folge ansehen! Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Überzeugende Lügen und komplett verrückte Poker Tells Verfügbar auf Joyn Folge vom 15.03.2026 • 143 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen