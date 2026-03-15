Heute Nacht findet die 98. OSCAR®-Verleihung statt. Stars, Kritiker:innen und Fans aus aller Welt reisten extra für dieses Event nach Los Angeles. Doch einer glänzt mit Abwesenheit: Wo steckt Tom Cruise?

Seit Jahrzehnten zählt er zu den Größten in Hollywood, ging bei den Academy Awards aber immer leer aus. Das änderte sich im November 2025, als Tom Cruise nach über 40 Jahren im Filmbusiness einen OSCAR® bekam. Von der Academy of Motion Arts and Picture Sciences erhielt er einen Ehren-OSCAR®. Damit würdigte die Academy seine besondere Schauspiel-Karriere, die bereits über vier Jahrzehnte andauert.

Wo steckt Tom Cruise bei den 98. Academy Awards?

Doch obwohl Cruise im November 2025 mit einem Award ausgezeichnet wurde, fehlt er bei der diesjährigen Verleihung. Was ist der Grund dafür? Darüber lässt sich nur spekulieren. Film- und Hollywood-Experte Steven Gätjen vermutet, dass er womöglich ein Aufeinandertreffen mit seiner Ex-Frau Nicole Kidman vermeiden will, die auch in diesem Jahr wieder zu Gast ist.

Mit der Schauspielerin war Cruise von 1990 bis 2001 zusammen. Die beiden zählten zu den absoluten Traumpaaren Hollywoods. 1990 lernten sie sich beim Dreh zu "Tage des Donners" kennen, die Hochzeit folgte im selben Jahr. Während ihrer elfjährigen Ehe krönten sie ihr Glück mit der Adoption zweier Kinder. Im Februar 2001 folgte dann der Schock: Cruise reichte die Scheidung ein. Seit August 2001 gilt die Ehe offiziell als geschieden.