Diese Woche müssen Fans von "Wer weiß denn sowas?" kurz vor dem Wochenende auf die beliebte Quizshow in der ARD verzichten. Der Grund? Die Live-Übertragung eines Sport-Events am 22. und 23. Januar.

"Wer weiß denn sowas?" weicht Sport-Highlights

Moderator Kai Pflaume sowie die Team-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring begrüßen auch 2026 wieder viele prominente Gäst:innen, um sich spannenden und oft kuriosen Wissensfragen zu stellen. "Wer weiß denn sowas?" begeistert seit Jahren das Publikum mit einer Mischung aus Unterhaltung, überraschenden Fakten und Rätsel-Spaß.

Doch für diese Woche gibt es bei der ARD eine Programmänderung, die die beliebte Quiz-Show betrifft. Am Donnerstag, 22. Januar, wird ab 17 Uhr in der "Sportschau" über die Skiflug-Weltmeisterschaften aus Oberstdorf berichtet, moderiert von Lea Wagner mit Experte Sven Hannawald und Reporter Tom Bartels. Anschließend folgt um 18:10 Uhr der Biathlon-Weltcup mit Moderator Michael Antwerpes, Experte Arnd Peiffer und Reporter Christian Dexne aus Nove Mesto.

Auch am Freitag, 23. Januar, gibt es keine neue Folge von "Wer weiß denn sowas?". Bereits ab 10:45 Uhr überträgt die "Sportschau" in der ARD den Para-Ski-Weltcup Slalom aus Feldberg. Anschließend folgen der Super-G der Männer in Kitzbühel, der Rodel-Weltcup aus Oberhof, der Snowboard-Weltcup aus Simonhöhe, Skicross, Langlauf-Teamsprint, die Skiflug-WM aus Oberstdorf sowie der Biathlon-Weltcup der Frauen aus Nove Mesto. Unterbrochen wird das Sport-Programm am kommenden Freitag durch die Ausgaben der "Tagesschau".