ARD-Vorabendprogramm
Programm-Änderung in der ARD: Warum läuft am 22. und 23. Januar kein "Wer weiß denn sowas?"
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Diese Woche müssen Fans von "Wer weiß denn sowas?" kurz vor dem Wochenende auf die beliebte Quizshow in der ARD verzichten. Der Grund? Die Live-Übertragung eines Sport-Events am 22. und 23. Januar.
"Wer weiß denn sowas?" kostenlos im Livestream auf Joyn
"Wer weiß denn sowas?" weicht Sport-Highlights
Moderator Kai Pflaume sowie die Team-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring begrüßen auch 2026 wieder viele prominente Gäst:innen, um sich spannenden und oft kuriosen Wissensfragen zu stellen. "Wer weiß denn sowas?" begeistert seit Jahren das Publikum mit einer Mischung aus Unterhaltung, überraschenden Fakten und Rätsel-Spaß.
Doch für diese Woche gibt es bei der ARD eine Programmänderung, die die beliebte Quiz-Show betrifft. Am Donnerstag, 22. Januar, wird ab 17 Uhr in der "Sportschau" über die Skiflug-Weltmeisterschaften aus Oberstdorf berichtet, moderiert von Lea Wagner mit Experte Sven Hannawald und Reporter Tom Bartels. Anschließend folgt um 18:10 Uhr der Biathlon-Weltcup mit Moderator Michael Antwerpes, Experte Arnd Peiffer und Reporter Christian Dexne aus Nove Mesto.
Auch am Freitag, 23. Januar, gibt es keine neue Folge von "Wer weiß denn sowas?". Bereits ab 10:45 Uhr überträgt die "Sportschau" in der ARD den Para-Ski-Weltcup Slalom aus Feldberg. Anschließend folgen der Super-G der Männer in Kitzbühel, der Rodel-Weltcup aus Oberhof, der Snowboard-Weltcup aus Simonhöhe, Skicross, Langlauf-Teamsprint, die Skiflug-WM aus Oberstdorf sowie der Biathlon-Weltcup der Frauen aus Nove Mesto. Unterbrochen wird das Sport-Programm am kommenden Freitag durch die Ausgaben der "Tagesschau".
"Wer weiß denn sowas?": Neue Folgen wieder ab 26. Januar in der ARD
Seit Kai Pflaume 2015 die Premiere von "Wer weiß denn sowas?" moderierte, hat sich das Quiz zu einem echten Publikumsliebling entwickelt. Täglich schalten Millionen Menschen ein. Zum Glück müssen die Fans nicht lange auf das Format verzichten.
Neue Folgen "Wer weiß denn sowas?" siehst du wieder ab Montag, 26. Januar, um 18 Uhr im Ersten und kostenlos im Livestream auf Joyn. Am 26. Januar sind Katja Ebstein und Michael Holm zu Gast, am Dienstag, 27. Januar, treten Stephanie Stumph und Thomas Heinze in der Quiz-Show an.
Mehr entdecken
Besonderer Gast
Fan-Reaktionen: So ist Eltons "Wer weiß denn sowas?"-Rückkehr angekommen
Quizshows müssen weichen
"Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell" fliegen heute aus dem ARD-Programm
Premiere geglückt?
Wotan Wilke Möhring bei "Wer weiß denn sowas?" So reagiert Elton
Beliebter Schauspieler wird Quiz-Meister
Heute hat "Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring sein "Wer weiß denn sowas?"-Debüt: Die Gäste
Zweifacher Knobelspaß
ARD-Erfolgsshow "Gefragt - Gejagt" mit neuer Sendezeit
Ära geht zu Ende
"Wer weiß denn sowas?": Das bekam Elton zum Abschied geschenkt
Wochenüberblick aller Gäst:innen
Heute bei "Wer weiß denn sowas?": Gregor Hägele & Alina live im Quiz
Abwechslung am Vorabend
Nach Ostern Quizveränderung: "Gefragt - Gejagt" statt "Wer weiß denn sowas?"
Wahlwerbung von Bernhard Hoëcker
Kurzfristige Programmänderung: Darum darf heute kein "Wer weiß denn sowas?" laufen