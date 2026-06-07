Zum 40. Jubiläum TV-Comeback: "ZDF-Fernsehgarten"-Legende Ramona Leiß kehrt zurück Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Ramona Leiß hat nach ihrer Moderationskarriere in der Kunst eine neue Leidenschaft gefunden. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Petra Schönberger/Geisler-Fotopress

Wenn am Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" das 40-jährige Jubiläum gefeiert wird, wartet auf viele Zuschauende ein besonderer Moment. Ramona Leiß kehrt zurück auf den Mainzer Lerchenberg. Mehr als 25 Jahre nach ihrem Abschied löst ihr Gastauftritt deshalb bereits im Vorfeld nostalgische Gefühle aus - beim Publikum und bei ihr selbst.

Langjährige Fans des "Fernsehgartens" dürfen die Jubiläumsfolge am Sonntag auf keinen Fall verpassen, denn es wartet ein emotionales TV-Ereignis. "Ich habe da ganz verschiedene Gefühle. Ich bin einerseits sehr gespannt und aufgeregt, andererseits habe ich auch nostalgische Gefühle", sagt Ramona Leiß im Gespräch mit "Schlagerplus". Über ihre Rückkehr ergänzt sie:

Das wird sehr schön für mich. Ein ganz, ganz großes Ereignis. Ramona Leiß

Am Sonntag kehrt Ramona Leiß zurück auf den Mainzer Lerchenberg Bald verfügbar Heute, 12:00 Uhr • ZDF-Fernsehgarten Nicht verpassen: Streame den "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, 7. Juni, ab 12 Uhr - hier im kostenlosen ZDF-Livestream! Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Vom NDR-Star zum Publikumsliebling Ihre Fernsehkarriere beginnt bereits Mitte der 1980er-Jahre. Erste Bekanntheit erlangt Ramona Leiß als Moderatorin der "Aktuellen Schaubude" im NDR. Es folgen zahlreiche weitere Engagements, darunter die "Knoff-Hoff-Show", Musiksendungen im MDR sowie verschiedene Unterhaltungsformate. Auch als Schauspielerin sammelt sie Erfahrungen und ist unter anderem in der ARD-Erfolgsserie "Sturm der Liebe" zu sehen. Den größten Bekanntheitsgrad erreicht sie jedoch mit dem "ZDF-Fernsehgarten". Von 1993 bis 1999 moderiert sie die Sonntagssendung und wird für viele Zuschauende zum Gesicht einer ganzen Fernseh-Ära. Lange bevor Andrea Kiewel die Show übernimmt, steht Leiß für die Mischung aus Musik, Unterhaltung und Nähe zum Publikum, die den "Fernsehgarten" bis heute auszeichnet. An die besondere Atmosphäre erinnert sie sich noch immer gern. "Es ist eine Sendung zum Anfassen - genau das ist auch das Erfolgsrezept. Es ist eine Live-Sendung - sehr spontan, sehr fröhlich, die bunte Unterhaltungsmomente für Klein und Groß bietet", erklärt sie im Interview.

Ein Blick zurück ins Jahr 1993: Ramona Leiß im "ZDF-Fernsehgarten". Bis 1997 moderierte sie die Show auf dem Mainzer Lerchenberg. Bild: teutopress

Coming-out mit Folgen Zu den einschneidendsten Momenten ihres Lebens gehört auch ihr öffentliches Coming-out. Jahre später spricht Leiß offen darüber, dass sich dieser Schritt auch auf ihre Karriere ausgewirkt habe. Gegenüber "Bild" sagte sie 2016: "Als bekennende Lesbe habe ich in der heilen Familienunterhaltung keine Chance mehr. Mein Outing hat mich effektiv meine Karriere gekostet. Danach habe ich keine Jobs mehr bekommen."

Ein erfülltes Leben fernab der Fernsehkameras Nach diesem Karriereknick zieht sich Leiß aus der Öffentlichkeit zurück und baut sich ein Leben abseits des Rampenlichts und der TV-Branche auf. Einen großen Teil ihrer Zeit widmet die Münchnerin heute der Kunst. Seit Jahren malt sie leidenschaftlich und präsentiert ihre Werke regelmäßig auf Ausstellungen. Die kreative Arbeit ist für sie längst mehr als ein Hobby geworden. Auf die Frage, ob sie das Fernsehgeschäft vermisse, antwortet sie: "Ja. Aber ich habe liebe Enkel, die mich sehr freuen, die mich auch auf Trab halten. Und ein sehr tolles Privatleben. Ich bin glücklich verheiratet und wir machen viele Freizeitaktivitäten. Zudem male ich sehr viel, das füllt mich komplett aus. Aber den Fernsehgarten vermisse ich schon ab und an."

Ramona Leiß privat: Glücklich mit Ehefrau und Enkeln Seit 2014 verheiratet: Ramona Leiß (r.) und ihre große Liebe Sabine Ammon. Bild: picture alliance / Eventpress

Die ehemalige Moderatorin wohnt mit ihrer Ehefrau Sabine in München und genießt ihr Leben. Besonders ihre Familie spielt dabei eine wichtige Rolle. Leiß ist Mutter eines Sohnes aus einer früheren Beziehung mit dem Medienmanager Fred Kogel und inzwischen auch stolze Großmutter. Heute wirkt die Künstlerin angekommen und konzentriert sich auf die Dinge, die ihr Freude bereiten.

Mehr als nur ein Gastauftritt? Die Vorfreude auf ihr Wiedersehen mit dem Publikum ist groß. In sozialen Netzwerken und unter langjährigen Zuschauer:innen wird bereits spekuliert, ob der Jubiläumsauftritt vielleicht nicht ihr letzter Besuch im "Fernsehgarten" bleiben könnte. Offizielle Hinweise auf weitere Auftritte gibt es bislang zwar nicht. Die große Resonanz auf ihre Rückkehr zeigt jedoch, welchen Stellenwert Ramona Leiß auch Jahrzehnte nach ihrer Moderationszeit noch besitzt. Und für viele Fans wird die Sendung am Sonntag eine Reise zurück in eine Zeit, als Leiß das Gesicht des "Fernsehgartens" war und Millionen Menschen den Sonntagvormittag versüßte.