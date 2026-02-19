Derblecken live im TV
Auf dem Nockherberg kriegen Politiker:innen auch 2026 wieder Saures
Veröffentlicht:von teleschau
Die Starkbierzeit gilt in München als "fünfte Jahreszeit". Sie beginnt mit einem Höhepunkt der beißenden Comedy: Auf dem Nockherberg bekommen Politikerinnen und Politiker traditionell die Leviten gelesen.
Die bayerischen Politiker:innen sind schon wieder ganz unruhig. Nach dem Fasching bricht in Bayern die Fastenzeit an und damit die Zeit des "Derbleckens". Das ist Bayerisch und bedeutet so viel wie "auf den Arm nehmen", "verhohnepiepeln" oder "veräppeln". Das ist in Bayern seit vielen Jahrzehnten Tradition.
Die wirklich Bedeutenden und die Möchtegern-Wichtigen der Bayerischen Landespolitik sind nervös: Werden sie besonders hart rangenommen? Oder - und das ist fast noch schlimmer - gar nicht?
Sie erfahren es live: Am Freitag, 4. März, heißt es im BR-Fernsehen ab 19 Uhr "Auf dem Nockherberg 2026 - Die Starkbierprobe". Ursula Heller, Tilmann Schöberl und Sandra Rieß führen durch den Abend, der über den Livestream der ARD auch auf Joyn zu sehen ist.
"Die Starkbierprobe" im kostenlose BR-Livestream hier auf Joyn
Änderung 2026: Neuer Festredner auf dem Nockherberg
Mit Spannung erwartet wird vor allem der erste Auftritt von Kabarettist und Schauspieler Stephan Zinner als Fastenprediger.
Der Festredner übernimmt bei der Starkbierprobe traditionell die Aufgabe des Politiker-Derbleckens. Entstanden ist diese Tradition aus dem Brauch, dass früher der Gastwirt die von ihm geladenen Dorfbewohner:innen mit ein paar persönlichen Worten begrüßte - und sie darin gerne wegen ihrer Marotten und Eigenheiten auf die Schippe nahm.
Weniger wortgewandte Gastwirte engagierten dafür professionelle Hochzeitslader oder Gstanzlsänger. Der erste Fastenprediger am Nockherberg war 1891 der Münchner Humorist Jakob Geis.
Stephan Zinner: Söder-Doppelgänger wird zum Söder-Derblecker
Stephan Zinner, der auch als Schauspieler bekannt ist ("Polizeiruf 110", "Eberhofer"-Krimis), tritt die Nachfolge von Maximilian Schafroth an.
Der scharfzüngige Allgäuer Schafroth hatte seit 2019 messerscharfe Reden geschwungen. Sein Auftritt 2025 war einigen Politikern wohl zu kritisch. Zinner ist sich des Drucks, aber auch der Ehre bewusst. "Das ist nichts, wo man Nein sagen kann", meinte er gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" zu dem Angebot.
Außerdem ist er schon seit Jahren am Nockherberg aktiv: Fast 15 Jahre lang stand er selbst auf der Bühne des Singspiels, unter anderem in seiner viel beachteten Paraderolle als Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder, die er bis 2019 verkörperte.
Derbleckt werden ist schlimm, ignoriert werden noch schlimmer
Der Festrede voraus geht das traditionelle Salvator-Singspiel, in dem zahlreiche Politiker parodiert werden. Seit 2018 gestalten Richard Oehmann und Stefan Betz das Singspiel. Wie immer stellt sich die Frage, welche politischen Figuren es dieses Jahr in das Stück schaffen - und welche Persönlichkeiten mit Doubles auf der Bühne vertreten sind.
Stoff bietet die aktuelle politische Lage reichlich, zumal nur wenige Tage nach dem Starkbieranstich die Kommunalwahlen in Bayern stattfinden. Nach dem Singspiel lassen sich in der Regel die anwesenden Politiker:innen zusammen mit den Darsteller:innen, die sie parodiert haben, von den Kameras der Journalist:innen und des Fernsehens ablichten.
Für die Politiker:innen gilt auch deshalb der olympische Gedanke: Dabei sein ist alles. Denn nur eines ist schlimmer, als vor dem Live-Publikum in Rede oder Singspiel verulkt zu werden: wenn man überhaupt nicht erwähnt wird.
