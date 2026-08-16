Rührender Moment bei Konzert Ben Zucker macht seine Mutter zum Bühnenstar – und das Publikum feiert sie Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Schlagerstar Ben Zucker überraschte bei einem Konzert in Bremen sein Publikum - und seine Mutter. Bild: Imago Images / Bildagentur Monn

Ben Zucker hat seine Fans in Bremen mit einem rührenden Moment überrascht: Mitten im Konzert erfüllte er seiner Mutter einen lang gehegten Wunsch und überließ ihr sein Rampenlicht.

Ben Zucker ist eine der wichtigsten Stimmen des deutschen Schlagers und immer wieder in Shows wie "Immer wieder sonntags", dem "ZDF-Fernsehgarten" oder der "Giovanni Zarrella Show" auf der Bühne zu sehen. Jetzt überließ er jedoch seiner Mutter bei einem Auftritt das Rampenlicht - und sorgte damit für rührende Momente.

Überraschender Konzert-Moment Ob seine Mutter im Vorfeld schon etwas geahnt oder davon gewusst hat, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall war es für sie sicher einer der schönsten und aufregendsten Momente ihres Lebens: Mitten im Konzert in Bremen hat der Sänger Ben Zucker seine Mutter zu sich auf die Bühne geholt und ihr ihren großen Auftritt beschert.

Lang gehegter Wunsch Offenbar hatte sich die 63-Jährige diesen Auftritt schon lange gewünscht. "Du hast auf Partys immer wieder gesagt: 'Junge, hol mich endlich mal auf die Bühne!'", erzählte der Sänger vor dem Auftritt seinem Publikum. Und für diesen Moment hatte er auch einen passenden Song ausgewählt: "Jugendliebe" von Ute Freudenberg – ein Song, den seine Mutter, wie er erzählte, ganz besonders mag.

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Erst zögerlich, dann sicherer Den Text für das Lied konnte Ben Zuckers Mutter von einem Teleprompter ablesen. Erst startete sie etwas zögerlich, dann zeigte sie sich, unterstützt von den Background-Sängerinnen, immer selbstbewusster. Ihr Sohn zog sich derweil an den Bühnenrand zurück.