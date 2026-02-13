Er wäre bald 100 Jahre Der ewige "Monaco Franze": An dieser Krankheit ist Helmut Fischer gestorben Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Seine Paraderolle: Helmut Fischer spielte zehn Episoden lang den Hallodri Franz Münchinger. "Monaco Franze" war sein großer Durchbruch. Bild: BR

Seine große Zeit hatte er in den 1980ern mit der Serie "Monaco Franze - Der ewige Stenz": Helmut Fischer würde dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiern. Doch der beliebte Münchner Schauspieler starb schon 1997. Nur sein engster Familien- und Freundeskreis war damals in seine Erkrankung eingeweiht.

Es waren Sätze wie "A bisserl was geht immer". Oder die Art, wie er seine Serienpartnerin "Spatzl" nannte. Die Rolle des Franz Münchinger in der Serie "Monaco Franze - Der ewige Stenz" machte Helmut Fischer unsterblich. Kaum zu glauben, dass es nur zehn Episoden waren, die ihm und seiner Rolle 1983 zum Kultstatus verhalfen. Eine davon, "Herr der sieben Meere", spielt zur Faschingszeit. Sie wird am Faschingsdienstag im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt. So sehr uns Helmut Fischer als Monaco Franze die Leichtigkeit des Daseins vermittelte, so sehr schockierte viele Menschen sein Tod. In seiner Rolle als Schwabinger Lebemann nie um einen lockeren Flirt und selten um eine harmlose zwischenmenschliche Gaunerei verlegen, galt der Mensch Helmut Fischer eher als zurückhaltend, ernsthaft und seriös. Vielleicht war es seine Grundeinstellung, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, die ihn dazu brachte, aus seiner Gesundheit ein Geheimnis zu machen. 1993, heißt es, wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Als er am 14. Juni 1997 starb, wussten nur ein paar Menschen in seinem Umfeld, wie es um ihn stand.

Münchens Ex-OB Christian Ude über Helmut Fischer: "Pessimist, Pedant und Pflichtmensch"? Auf der Beerdigung des geschätzten Schauspielers tummelten sich etwa 1.000 Menschen. Der damalige Bürgermeister Christian Ude, Nachbar und Freund Fischers, sagte auf der Trauerfeier: "Fischer war kein Leichtfuß und Hallodri, sondern eher ein Pessimist, Pedant und Pflichtmensch mit geradezu preußischer Disziplin". Die dpa schrieb 2022 anlässlich seines 25. Todestages, dass er "hin- und hergerissen war zwischen der Freude, ständig auf der Straße um Autogramme gebeten zu werden, und der Sehnsucht, endlich mal wieder unbeobachtet durch sein Viertel zu schlendern". Auf den Ruhm musste Helmut Fischer indes lange warten. Seine Mutter, die zeitweise in einem Münchner Stummfilmkino das Piano spielte, hatte sich eine Beamtenlaufbahn für ihren Sohn gewünscht. Doch er wurde Schauspieler. Von seinen sporadischen Auftritten am Theater, im Fernsehen und im Film konnte er kaum leben. Erst 1972 schnappte er sich sein erstes regelmäßiges Engagement: Insgesamt 22-mal spielte er im Münchner "Tatort" mit. Zunächst als Kriminalobermeister Ludwig Lenz, Sidekick von Kriminaloberinspektor Veigl (Gustl Bayrhammer), später als Hauptfigur. Bei seinem großen Durchbruch half Fischer das Glück auf die Sprünge: Er saß mit Bekannten in einem Café in Schwabing, als sich ein Filmemacher dazugesellte: Helmut Dietl, später Regisseur von "Monaco Franze". Ab 1983 war Helmut Fischer eine echte Ikone. Er drehte lustige Werbespots für Toyota und spielte an der Seite von Thomas Gottschalk und Michael Winslow in den Kinofilmen "Zärtliche Chaoten" und Zärtliche Chaoten II" mit. Privat hatte er sein Glück längst gefunden: Seit 1953 war er mit der Tänzerin Utta Martin (gestorben 2012) verheiratet.