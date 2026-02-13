Neuer Look Krasse Verwandlung! Warum GNTM-Star Nawins Buzz Cut mehr als ein Frisur-Update ist Aktualisiert: Vor 42 Minuten von Redaktion Mit diesen Makeover hat bei Vorjahres-Kandidat Nawin niemand gerechnet! Bild: Joyn/ProSieben/Yu Tsai

Wer den Ex-GNTM-Anwärter zuletzt gesehen hat, wird vermutlich große Augen gemacht haben. Seine geliebte Mähne ist Geschichte - und auch sonst präsentiert er einen völlig neuen Style. Was ihn dazu bewegt hat, erklärt er im exklusiven Interview.

Die große Verwandlung: Mehr als nur ein Frisur-Update Nawins Stilwechsel begann bereits im letzten Jahr, genauer gesagt im Verlauf der letzten Staffel "Germany's Next Topmodel". Die Zeit zwischen Drehblock 1 in Deutschland und Drehblock 2 in Los Angeles nutzte der Freiburger, um ordentlich zu trainieren. Das Ergebnis? Ein fitter Nawin, der sich sichtlich wohl in seiner Haut fühlt. Wer dachte, das sei schon Nawin 2.0, darf sich jetzt anschnallen! Wir erinnern uns: Nawin hatte mehrfach während seiner Teilnahme betont, dass ihm seine Haare "heilig" sind und er sich ein Umstyling kaum vorstellen könne. Doch auf einem GNTM-Screening in Berlin taucht der Freiburger diese Woche mit kurzem blonden Buzz Cut auf - und sorgt für den Wow-Effekt des Abends!

Die Geschichte hinter dem Buzz Cut Doch wie kam es zu der drastischen Frisuren-Veränderung? Nawin erklärt es im Interview ganz offen.

Locken zu stylen ist so nervig. Nawin über sein bisheriges Markenzeichen

"Irgendwann war's halt so schlimm, dass ich gesagt hab: Komm ich mach's jetzt weg", erklärt Nawin. Die Lösung lag für ihn auf der Hand: Der Buzz Cut musste her. Mit dem Trend-Look fühlt er sich jetzt jedenfalls so richtig wohl, die neu gewonnene Leichtigkeit ist ihm anzusehen.

Modeln, Musik und die GNTM-Familie Doch das neue Erscheinungsbild bleibt nicht ohne Folgen. Nawin ist klar, dass die radikale Typveränderung Einfluss auf potenzielle Model-Jobs haben kann.

Mit dem neuen Look muss ich schauen, wie ich mich bewerbe - mal schauen, was passiert. Nawin macht sich keinen Druck

Rund läuft es hingegen an anderer Stelle: Seine Musikkarriere nimmt Fahrt auf. "Nach GNTM hatte ich schon einen guten Erfolg mit meinem Song. Jetzt bringe ich weiterhin Lieder raus - vorher war ich nicht so aktiv. Aber ich bin da guter Dinge", sagt er optimistisch. Seine Musik wird zunehmend zur neuen Leidenschaft neben dem Modeln.

Vom GNTM-Kandidaten zum Zuschauer Die nächste GNTM-Staffel wird Nawin auf jeden Fall verfolgen. "Ich schaue sowieso schon seit Jahren jedes Jahr", lacht er. Doch dieses Mal wird es anders sein: "Jetzt habe ich ja den Eindruck hinter den Kulissen gehabt und finde es ganz geil, mal zu schauen, wie die Neuen dann performen." Ein anderer Blick auf die Show, den nur ehemalige Kandidaten haben. In der letzten Staffel blickt er vor allem gerne auf die Freundschaft mit Pierre zurück, die seit ihrer gemeinsamen GNTM-Zeit noch intensiver wurde. Er zeigt sich stolz über Pierres Model-Erfolg in Mailand. Spannend bleibt, ob sich auch in der neuen Staffel so enge Freundschaften entwickeln werden.

