Extrem schüchtern "Die Tote mit dem falschen Leben"-Star Julia Koch: So war ihre Kindheit Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Julia Koch (links) als Kommissarin Franziska Conte in "Der Geier - Die Tote mit dem falschen Leben". Was verschweigt ihr der Ex-Polizist Lukas Geier (Philipp Hochmair)? Bild: ZDF/Franz Neumayr

Heute weiß Julia Koch selbst nicht mehr, warum - aber für sie war glasklar: "Ich werde Schauspielerin." Der Haken: Die Vorarlbergerin war extrem schüchtern. So kam es, dass ihre Karriere erst mit Mitte 30 so richtig Fahrt aufnahm. Schnee von gestern. In Österreich ist Julia Koch ein Star.

Eine Angestellte findet in einem Top-Hotel in Bad Gastein eine tote Frau im Bett. Die Sachbearbeiterin, Ehefrau und Mutter wurde anscheinend erstochen. Die Salzburger Kommissarin Franziska Conte (Julia Koch) stünde vor einem kompletten Rätsel, wäre da nicht die eine Spur: eine Handynummer, die mit dickem Filzstift auf dem Unterarm des Opfers prangt. Die Nummer führt die Ermittlerin zu ihrem Ex-Kollegen: Lukas Geier (Philipp Hochmair), vor Jahren aus dem Polizeidienst ausgeschieden. Heute hauptberuflich Schlagersänger und Lebenskünstler, war Geier einst Spezialist für Zeugenschutzprogramme. Hatte auch die ermordete Elisabeth Bergner (Lise Risom Olsen) früher eine andere Identität? Und steckt Contes ehemaliger Kollege etwa hinter der Tat? Er scheint jedenfalls eine Menge zu verschweigen. Im Krimi "Der Geier - Die Tote mit dem falschen Leben" liefern sich die beiden Hauptfiguren so manchen knisternden Schlagabtausch. Vielleicht auch deshalb fand das Format eine Fortsetzung. Ein zweiter Teil ist bereits ausgestrahlt, zwei weitere sind aktuell in Arbeit. Natürlich wieder mit Julia Koch als Kommissarin Franziska Conte.

Verfolge am 7. Juli um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn die Ermittlungen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Der Geier Die Tote mit dem falschen Leben Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

War Julia Koch früher schüchtern? "Ganz extrem", sagt sie Die Rolle der taff-charmanten Kommissarin spielt Julia Koch mit Bravour. Das hätte sie sich vor 20 Jahren wohl noch nicht träumen lassen, auch wenn sie von klein auf wusste, dass sie diesen Beruf ergreifen wollte. Doch selbst als Erwachsene war die 1980 in Lustenau, Vorarlberg geborene Schauspielerin noch ziemlich unsicher und ängstlich, wie sie 2019 im Blog "Schwarz auf Weiß" verriet: "Ich habe mich viel zu lange nicht getraut, das zu machen, was ich eigentlich wollte. Ich war beispielsweise schon 24 Jahre alt und musste mich noch immer überwinden, beim Frisör anzurufen. Also ganz extrem." Eigentlich erstaunlich. Denn Berührungsängste, die gab es in ihrer Kindheit nicht. "Ich hatte eine sehr schöne, freie und wilde Kindheit", betonte Julia Koch im genannten Blog. Gemeinsam mit ihren zwei jüngeren Geschwistern wuchs sie zunächst in Höchst und dann in Altach auf, beides in der Nähe von Lustenau. "Ich war immer umgeben von sehr vielen Kindern", erzählte sie. Ihr Vater, ein Architekt, war spezialisiert auf Mehrparteien-Wohnhäuser. "Wir Kinder waren es gewohnt, dass rundherum alle Türen offenstanden, dass wir ein- und ausgehen konnten, wo wir wollten." Ihre kreative Ader entdeckte Julia Koch in einer alternativen Volksschule in Altach. "Besonders gut erinnern kann ich mich ans Singen und Malen und Ballspielen", so die Schauspielerin. "Wir waren während unserer Schulzeit viel draußen, und wenn die große Pause fertig war, konnte es schon mal passieren, dass wir Kinder noch dringend ein Spiel fertig spielen mussten - und das dann auch durften." Dass sie einmal eine bekannte TV-Darstellerin werden würde, davon war Julia Koch noch meilenweit entfernt. Ihre Eltern besaßen nicht einmal einen Fernseher. "Ich habe in der Schulzeit, wenn alle über Filme und Serien gesprochen haben, die Inhaltsangaben in der Fernsehzeitung dazu gelesen, um mitreden zu können", gesteht sie. Zugleich übte diese Welt aber eine rätselhafte Faszination auf sie aus.

Auf dem Gymnasium wehte für Julia Koch ein anderer Wind Auf dem Gymnasium hatte Julia aber erstmal andere Sorgen. Plötzlich musste die begabte Schülerin pauken, wurde streng nach Noten bewertet. Sie bekam den Eindruck, "immer und überall die Beste sein zu müssen, um mich selbst nicht unsicher zu fühlen." Julia Koch wurde eine Getriebene. Das Ziel: immer das tun, "was von mir verlangt wurde, um eine gewünschte Form zu erfüllen. Ich hatte mich nie getraut, dagegen zu handeln." Vermutlich sei das die Quelle ihrer Unsicherheit, so Koch in "Schwarz auf Weiß". Dennoch war für sie nach der Matura klar: "Ich werde Schauspielerin. Ich will zum Film." Sie zog nach Wien, schrieb sich "alibimäßig" an der Universität für Englisch und Spanisch ein - und besuchte parallel eine Schauspielschule. In kleinen Schritten legte Julia Koch mehr und mehr ihre Schüchternheit ab. Ein Boost war für sie eine Weiterbildung in Los Angeles. Bald darauf schloss sie sich einer Berliner Schauspielagentur an. Seitdem geht Julia Koch auf jedes Casting, das sie kriegen kann. Mit Erfolg: Seit 2014 ist sie immer wieder im Fernsehen präsent. "SOKO Kitzbühel", "Die Toten vom Bodensee", "Der Alte" und "Meiberger - Im Kopf des Täters" sind nur einige Formate, in denen sie mitgewirkt hat. Zunächst in allen möglichen Rollen, "vom Mordopfer über die Bedrohte, die Verdächtige bis hin zur Mörderin", wie sie in "Schwarz auf Weiß" erzählte.

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"Der Geier" und "Landkrimi": Julia Koch kann auch Polizistin 2019 gelang Julia Koch als Dorfpolizistin Sophie Landner in "Landkrimi - Das letzte Problem" der große Durchbruch. Als sie 2023 in "Das Schweigen der Esel" erneut in diese Rolle schlüpfte, wurde sie anschließend beim Deutschen Fernsehkrimi-Festival als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Und seit 2024 ist sie, wie bereits erwähnt, feste Hauptdarstellerin in "Der Geier".

Auch in ihrer Wiener Wohnung mag Julia Koch offene Türen Privat hat Julia Koch an ihre Kindheit angeknüpft. Sie wohnt zwar seit Jahren in der Metropole Wien, verbringt aber nach wie vor ihre Zeit am liebsten mit ihren Freunden, ihren Geschwistern und ihrem kleinen Neffen. Ihre Wohnung stehe "für meine Familie und Freunde immer offen. Und davon machen glücklicherweise auch alle ganz oft Gebrauch." Das Domizil der Darstellerin sei ein Treffpunkt, wo viele zusammenkommen. "Und das liebe ich. Ich koche leidenschaftlich, lade zum Brunch ein und habe gerne Leben und Menschen in meinem Zuhause." So offen Julia Koch über ihre Wohnsituation spricht, über ihren Beziehungsstatus schweigt sie jedoch hartnäckig. "Der Geier - Die Tote mit dem falschen Leben" wird am Dienstag, dem 7. Juli um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Zur selben Zeit ist der Krimi von 2024 im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.