60. Geburtstag "Im Grunde Mord"-Star Ann-Kathrin Kramer: So denkt sie übers Älterwerden Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Ihr Alter ist für Ann-Kathrin Kramer "nur eine Zahl". Bild: 2018 Getty Images/Andreas Rentz

In 33 Jahren TV- und Kino-Karriere ist Ann-Kathrin Kramer schon in die verschiedensten Rollen geschlüpft. Kürzlich feierte sie ihren 60. Geburtstag. Und findet: "Im Grunde lief es immer gut."

"Das war ein Geburtstag der Sonderklasse", schreibt Ann-Kathrin Kramer voller Dankbarkeit auf ihrem Instagram-Account. Auf dem Weingut Gregorium im österreichischen St. Georgen hatte es sich die Schauspielerin mit Familie und Freund:innen gut gehen lassen. Anlass: ihr 60. Geburtstag am 4. April. Mit Bedeutung überladen will sie diesen Meilenstein indes nicht, betonte sie kürzlich in einem Interview mit der Agentur teleschau. "Die 60 ist nur eine Zahl", sagte Kramer. Sie mache sich nicht so viele Gedanken übers Älterwerden.

Zumal die gebürtige Wuppertalerin nach wie vor bestens im Geschäft ist. Am 20. April ist sie in einer neuen Krimireihe zu sehen: "Im Grunde Mord". Darin verkörpert Ann-Kathrin Kramer die Staatsanwältin Britta Everslage, die mit dem ermittelnden Geschwisterpaar Paula und Leon Schäfer (Hanna Plaß und Jakob Benkhofer) verbandelt ist. "Ich bin quasi die Ziehmutter der beiden", erklärte sie im teleschau-Interview. Nach der Auftakt-Episode "Blutsbande" sollen mindestens zwei weitere Folgen gedreht werden.

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Ann-Kathrin Kramer verließ mit 16 die Schule Die Kreativität wurde der vielseitigen Darstellerin gewissermaßen in die Wiege gelegt: Ihre Eltern waren in Wuppertal als freischaffende Künstler und Maler unterwegs, ihr Großonkel Willy Zielke war Regisseur und Kameramann. So hielt es Ann-Kathrin Kramer nicht lange in der Schule. Mit 16 verließ sie die Hauptschule ohne Abschluss und absolvierte zunächst eine Lehre als Schauwerbegestalterin. Zwischendurch ging sie nach Griechenland und porträtierte dort Touristen. 1989 holte sie das Abitur nach und ging mit 24 Jahren auf die Schauspielschule Gmelin in München. Weitere Ausbildungen folgten, ehe Ann-Kathrin Kramer Anfang der 1990er-Jahre ihre Fernsehkarriere startete. 1993 war sie in ihrer ersten Rolle zu sehen: im ZDF-Unterhaltungsspecial "Kein perfekter Mann".

Karriere-Kicks als Ermittlerin: "Die Partner" und "Michelle Eisner" 1995 und 1996 verkörperte Kramer in der ARD-Serie "Die Partner" die Privatdetektivin Caro Koslowski. An ihrer Seite: Jan Josef Liefers als Philip Casdorff. Die beiden waren mehrere Jahre lang ein Paar. 1997 kam der gemeinsame Sohn Leo zur Welt. Auch in der SAT.1-Kriminalfilmreihe "Michelle Eisner" war die Darstellerin ab 1999 auf der "guten" Seite. In drei Episoden war sie in der Titelrolle als BKA-Profilerin zu sehen. Dass die Schauspielerin auch anders kann, bewies sie 1997 in der Krimireihe "Faust". "Villa Palermo" lautet der Name der Episode, in der neben Heiner Lauterbach auch der spätere Oscar-Gewinner Christoph Waltz mitwirkt. Kramer spielt die Bewohnerin einer Künstler:innen-WG, die den anderen mit einer Videokamera auf die Nerven geht und schließlich unter Mordverdacht gerät. Die Folge ist aktuell kostenlos auf Joyn streambar. Auch der Film "Heiratsschwindlerin mit Liebeskummer" aus dem Jahr 2006, in dem sie die Hauptrolle spielt, ist dort abrufbar.

Streame "Faust" mit Ann-Kathrin Kramer, Heiner Lauterbach und Christoph Waltz Ganze Folge Faust Villa Palermo Verfügbar auf Joyn Folge vom 15.05.1997 • 59 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Seit 27 Jahren ein Paar: Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer 1998 drehte Ann-Kathrin Kramer den Film "Hurenmord - Ein Priester schweigt". Der besagte Priester wurde von Harald Krassnitzer (heute unter anderem bekannt aus dem ORF-"Tatort") verkörpert. Die Kolleg:innen wurden 1999 ein Paar und sind seit 2009 auch verheiratet. Gemeinsam sind sie in einem halben Dutzend weiterer Produktionen zu sehen, zuletzt im Drama "Aus dem Leben". Darin spielt Kramer eine Lehrerin, die einen Schlaganfall erleidet und sich mühsam ins Leben zurückkämpft. Das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung? Gespräche! Ann-Kathrin Kramer betonte 2024 in "Krone TV": "Wenn es was zu besprechen gibt, dann besprechen wir das. Da gibt es keine Bürozeiten." Gleichwohl könnten die beiden die gemeinsame Arbeit und das Privatleben sehr gut trennen. Bei Dreharbeiten haben sie zum Beispiel getrennte Hotelzimmer, "damit wir uns separat, jeder in seinem Rhythmus, auf die Arbeit einstellen können." Die Schauspielerin ergänzt: "Man würde am Set nicht erkennen, dass wir ein Paar sind, wenn man das nicht wüsste." Das Paar hat zwei Wohnsitze und teilt sein Leben zwischen Wuppertal und Mieming in Tirol.

Film ansehen Comedy Heiratsschwindlerin mit Liebeskummer Verfügbar auf Joyn 91:02 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Ann-Kathrin Kramer: Schauspielerin, Kinderbuch-Autorin, sozial engagiert Neben ihrer Schauspiel-Karriere hat sich Ann-Kathrin Kramer auch als Kinderbuch-Autorin einen Namen gemacht. Von ihr stammen die beiden Bücher "Matilda, das Mädchen aus dem Haus ohne Fenster" und "Neues von Matilda, dem Mädchen aus dem Haus ohne Fenster". Ansonsten engagiert sich die Darstellerin sehr für das Thema Kinderrechte: Seit den 1990er-Jahren unterstützt sie ehrenamtlich den Verein "Dunkelziffer", der sich für sexuell missbrauchte Kinder einsetzt. Im November 2022 hat sie gemeinsam mit Harald Krassnitzer die Schirmherrschaft des Fördervereins "Chance 8" übernommen, der emotional und sozial belastete Kinder unterstützen will. Auch in ihrem Hauptberuf setzt sich Ann-Kathrin Kramer für Gerechtigkeit und Fairness ein. So kritisierte sie im teleschau-Interview zuletzt die weiblichen Rollenbilder in TV-Produktionen: "Es gibt so viele unterschiedliche Frauen, warum finden wir nicht die Spiegelung in unseren Geschichten?", fragt sie. "Ich finde mich als Zuschauerin in Filmen oft nicht wieder." Privat bemüht sich die Schauspielerin, möglichst gelassen durchs Leben zu gehen. "Man sollte sich nicht mit unendlich vielen Sorgen und Bedenken befassen, sondern einfach einen Schritt nach dem anderen machen." "Im Grunde Mord - Blutsbande" läuft am Montag, 20. April, um 20:15 Uhr im ZDF. Zur selben Zeit ist der Krimi im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.