Quiz-Show und Fiction-Serie
"Frier und Fünfzig" und "Ein sehr gutes Quiz": Diese zwei Joyn-Formate sind für den Grimme-Preis 2026 nominiert!
Aktualisiert:von Redaktion
Die Nominierungen für den renommierten Grimme-Preis wurden verkündet: Nur elfmal finden sich Privatsender und Streamingdienste auf der Liste. ProSiebenSat.1. und Joyn dürfen sich freuen: Sie sind mit zwei Sendungen vertreten: Einer neue Fiction-Serie und einer Quiz-Show.
Wer darf hoffen?
71 Prodkutionen aus 750 Einsendungen wurden 2026 nominiert: Sie "stellen dabei Produktionen und Leistungen in den Mittelpunkt die Haltung zeigen, Sorgfalt walten lassen und neue Perspektiven eröffnen", sagte Çiğdem Uzunoğlu, Geschäftsführerin des Grimme-Instituts. Der Preis stehe für ein Forum für Qualität, Relevanz und die kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem, was unsere Gegenwart prägt. "Den Nominierungskommissionen danke ich sehr für ihre Arbeit, es war sicher nicht leicht in diesem Jahr!"
Im Fiction Bereich wurde neben verschiedenen ZDF-Serien wie "KRANK Berlin" oder "Tatort: Dunkelheit" auch die Joyn/Sat.1-Comedyserie "Frier und Fünfzig" mit Annette Frier nominiert.
Auch Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dürfen sich selbst die Daumen drücken, denn ihre ProSieben-Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" steht in der Unterhaltung auf der Nominierungs-Liste. Auch die ZDF-Show "Maithink X - Die Show" wurde nominiert.
Welche Nominierungen ausgezeichnet werden, wird erst im März bekanntgegeben. Die Jury berät sich allerdings schon ab dem 31. Januar.
