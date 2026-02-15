Große Liebe gesucht Jetzt streamen: Neue Dating-Show "Love Hunter" auf Joyn mit Twenty4tim: Alle Infos und Sendezeiten Aktualisiert: Vor 2 Minuten von Rebecca Arlt "Love Hunter" mit Twenty4tim startet am 15. Februar auf Joyn. Bild: Joyn

Der bekannte Influencer Twenty4tim jagt die große Liebe - und das in einer eigenen Dating-Show auf Joyn! Hier findest du erste Infos zu den Kandidat:innen, Sendezeiten und Sendeterminen.

Laut eigener Aussage hatte Influencer Twenty4tim noch keine längere Beziehung. Nachdem er sich nun schon den Traum vom eigenen Haus erfüllt hat, fehlt nun nur noch diese eine spezielle Person, mit der er darin wohnen kann. Deshalb macht sich Tim Kampmann, wie Twenty4tim mit bürgerlichem Namen heißt, nun auf die Jagd nach der großen Liebe. Du kannst dabei zusehen, wie er hoffentlich aus den Kandidatinnen und Kandidaten die oder den eine:n Partner:in fürs Leben findet. Wie das geht? Einfach online streamen: Ab 15. Februar gibt es jede Woche eine neue Folge kostenlos auf Joyn.

"Love Hunter" auf Joyn: Wer sind die Kandidat:innen der neuen Show? Wer erobert das Herz von Influencer Twenty4tim - oder spielt nur ein falsches Spiel mit ihm? Wer dabei ist? Sieh selbst: Seit dem 15. Februar 2026 kannst du die neue Dating-Show "Love Hunter" auf kostenlos auf Joyn streamen.

Eins ist jedoch sicher: Ex-Date Kim Virginia ist nicht dabei - schließlich ist sie inzwischen mit Nikola Grey verheiratet. Kurz haben die Influencerin und Twenty4Tim gedated. Doch endgültig gefunkt hat es nicht - inzwischen sind Kim Virginia und Tim lediglich gute Freunde.

Twenty4tim ist der "Love Hunter": Erster Trailer auf Instagram Tim redet schon seit Herbst 2025 auf seinem Instagram-Kanal über seine eigene Datingshow. Jetzt konnte er am heutigen Valentinstag auch endlich den Titel bekanntgeben und den ersten Trailer zeigen. Dieser verspricht: Es wird wirklich wild! Seid dabei, wenn es ab Sonntag, den 15. Februar endlich auf Joyn losgeht.

