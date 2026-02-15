Findet er die große Liebe? Zum Start von "Love Hunter" auf Joyn: Influencer Twenty4tim im Porträt Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Alina Haidacher Auf Joyn ansehen Twenty4Tim: Sein Leben nach dem Dschungel Videoclip • 02:51 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Twenty4Tim ist einer der größten Social-Media-Stars Deutschlands. Der 25-Jährige hat sich in den letzten Jahren vom YouTube-Newcomer zum Influencer-Multitalent entwickelt. Jetzt bekommt er mit "Love Hunter" eine eigene Dating-Show auf Joyn.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Ess-Störungen: Hier gibt es Hilfe In diesem Artikel werden Ess-Störungen thematisiert. Dies kann bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen. Achte gut auf dich. Hilfe gibt es beim Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit oder über die Hotline 0221 892031.

Er fühlt sich auf allen Bühnen wohl Geboren wurde Twenty4tim, der bürgerlich Tim Maximilian Kampmann heißt, am 14. September 2000 in Köln, wo er bis heute lebt und arbeitet - neuerdings sogar in seinem eigenen Haus. Schon früh fühlte er sich vor der Kamera wohl. Im Jahr 2017 startete Tim seinen YouTube-Kanal "twenty4tim" und veröffentlichte dort zunächst vor allem Comedy-Videos. Ein Lehramtsstudium brach er in dieser Zeit nach einem Semester ab. Mit dem Aufstieg von TikTok entfaltete sich auch sein viraler Erfolg. Seine kurzweiligen Clips brachten dem polarisierenden 25-Jährigen innerhalb kürzester Zeit eine riesige Fangemeinde ein. Aktuell (Stand: 10. Februar 2026) kann Twenty4Tim auf den unterschiedlichen Plattformen folgende Follower:innenzahlen vorweisen: TikTok: 5,95 Millionen Follower:innen

Instagram: 3,5 Millionen Follower:innen

YouTube: 374.000 Follower:innen Seinen Bekanntheitsgrad nutzte er für den Sprung ins Fernsehen. So war Tim bereits in Shows wie "Pocher vs. Influencer" zu sehen und trat 2024 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" an, wo er den dritten Platz belegte. Bei "Reality Queens" zeigte der Kölner zum ersten Mal, dass er auch als Moderator Professionalität beweist.

Musikalischer Durchbruch mit "Bling Bling" Twenty4Tim ist längst mehr als nur ein Influencer mit lustigen Clips. Sein musikalisches Talent hat ihm neue Türen geöffnet. 2022 veröffentlichte er seinen ersten Song "Bling Bling" auf dem Album "Phoenix". Das Musikvideo sorgte mit prominenten Gesichtern wie Katja Krasavice und Micaela Schäfer im Musikvideo für Schlagzeilen. Nachfolgende Singles wie "Gönn dir", "Icecream" und weitere gingen sogar an die Spitze der deutschen Charts. Für diesen großen musikalischen Erfolg bedankte sich der Influencer immer wieder bei seinen Follower:innen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Gewichtsverlust und Essstörung Glitzer und Glamour gehören heute zum Image von Twenty4Tim. Doch dahinter steckt ein langer, harter Weg. Schon als Jugendlicher wog der Kölner über 100 Kilo und kämpfte später mit den Folgen eines ungesunden Gewichtsverlusts und Magersucht. Die Essstörung hat Tim erfolgreich überwunden. Dennoch hatte er mit einem Auf und Ab bei seinem Gewicht zu kämpfen. Vor 4 Jahren teilte er in einem Posting zwei Bilder von sich. Auf einem wog er nur 45 kg, auf dem anderen etwa 90 kg. Seinen Frust über die Reaktionen der anderen Menschen teilt er in der Caption:

Den Menschen konnte ich es hierbei nie recht machen: "Fette Sau!" oder "Magersüchtiger Penner". twenty4tim auf IG

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

In den letzten beiden Jahren hat er - laut eigener Aussage unter anderem durch hartes Training - 37 Kilo verloren und teilt seinen Weg hin zu mehr Selbstliebe mit seinen Follower:innen. Und da er 2026 sogar mit einer eigenen Dating-Show ins TV zurückkehrt, scheint er sich in seinem Körper inzwischen deutlich wohler zu fühlen.

Twenty4Tim und Kim Virginia: Haben sie wirklich gedated? Normalerweise teilt er jedes kleine Detail aus seinem Leben, doch über seine Beziehungen und Dates ist recht wenig bekannt. Gerade deshalb saugen twenty4tims Fans alle Liebesgerüchte auf wie ein Schwamm. Anfang 2024 sorgte ein Kussvideo mit der Dschungelcamp-Teilnehmerin Kim Virginia Hartung für Aufsehen im Netz. Zwar gab Tim später zu, dass das Video ursprünglich als Scherz gedacht war, doch die beiden verbrachten danach viel Zeit miteinander, was Spekulationen über eine Kennenlernphase entfachte. In Interviews bestätigte Kim Virginia später, dass zwischen ihnen tatsächlich gefunkt habe und sie sich in einer Phase des Kennenlernens befanden. Eine Beziehung führten Twenty4tim und Kim Virginia jedoch nicht.

Findet Tim seine große Liebe in einer Dating-Show? Seit einiger Zeit teasert Tim auf Social Media seine eigene Dating-Show an. Jetzt ist klar: Twenty4Tim ist der "Love Hunter" (ab 15. Februar auf Joyn)! Bei der Partner:innensuche hält sich der bisexuelle 25-Jährige offen, ob es eine Frau oder einen Mann an seiner Seite geben soll.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ab 15. Februar auf Joyn Twenty4Tim ist der "Love Hunter" - jetzt streamen

Auch seine Mutter kampi.c startet als Influencerin durch Ein gern gesehener Teil von Tims Präsenz auf Social Media ist auch seine Familie - allen voran seine Mutter Christina. Als kampi.c teilt sie eigene Einblicke in ihr Leben und hat sich damit eine beachtliche Community mit über 500.000 Follower:innen auf Instagram (Stand. 10. Februar 2026) aufgebaut. Regelmäßig kommentieren Tim und seine Mutter ihren Content gegenseitig, sei es bei wichtigen Lebensereignissen oder einfach so im Alltag. Und immer wieder wird deutlich, wie gut das Mutter-Sohn-Verhältnis ist.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen