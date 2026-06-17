Toughe Familien-Managerin Lina Kimmich: Das ist über die Frau von Joshua Kimmich bekannt Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Pia In der Smitten :newstime Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Aufgebrezelt in der VIP-Lounge sucht man Lina Kimmich vergeblich. Sie sitzt eher mit Kapuzenpulli und Sohn Lenny irgendwo auf der Tribüne. Sie ist kein Fußball-Nerd, aber weiß, was ihr Mann Joshua Kimmich braucht, um auf dem Platz zu performen.

Den XL-Haushalt schmeißt Lina Kimmich alleine "Ich wäre schon froh, wenn er auch mal einkaufen gehen würde", spricht Lina Kimmich, 34, ganz offen über ihre bescheidenen Erwartungen an ihren Mann Joshua Kimmich. "Aber nur, wenn ich nicht die gesamte Vorarbeit machen müsste." Die vierfache Mutter würde sich einfach wünschen, dass der 31-jährige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft selbst sehen würde, was fehlt und welche Produkte in welchem Supermarkt besorgt werden müssen. Allein dieser Satz in der aktuellen ZDF-Dokumentation "Kapitän Kimmich" offenbart, dass die Frau des Ausnahme-Kickers auf dem Boden geblieben zu sein scheint. Trotz Villa in einem Münchner Nobel-Vorort, trotz Designer-Outfits und Luxus-Autos - der ungeteilte "mental load" scheint die Juristin genauso zu nerven, wie so viele andere Mütter.

Lina Kimmich und Joshua Kimmich haben zusammen vier Kinder. Bild: FC Bayern München

Steckbrief Lina Kimmich Geboren: 25. September 1991

Studium: Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig

Abschluss: Erstes juristisches Staatsexamen

Hochzeit mit Joshua Kimmich: Juni 2022

Kinder: *2019, *2020, *2022, *2024

Tattoos: viele, unter anderem ein riesiger Tigerkopf auf dem Unterarm

Leipzig-Youngster Joshua Kimmich verliebt sich in die schöne Studentin Während ihres Jura-Studiums in ihrer Heimatstadt Leipzig jobbt Lina Kimmich im Ticket-Shop und der Geschäftsstelle von RB Leipzig, dem Fußball-Club, für den Joshua Kimmich von 2013 bis 2015 spielt. Mit gerade einmal 18 Jahren schafft das Nachwuchstalent mit dem "Red Bull"-Club damals den Aufstieg in die zweite Liga und erobert nebenbei das Herz von Studentin Lina. Als Joshua Kimmich im Sommer 2015 zum FC Bayern München wechselt, folgt eine Fernbeziehung, bis Lina 2017 ihr erstes juristisches Staatsexamen in der Tasche hat und ihrem "Jo", wie Freunde ihn nennen, nach München folgt. Ohne das zweite juristische Staatsexamen ist es Lina Kimmich zwar nicht möglich, als Rechtsanwältin oder Richterin zu arbeiten, ihr Abschluss befähigt sie aber dazu, in einer Kanzlei Anwält:innen zu unterstützen oder als Unternehmensjuristin tätig zu sein.

Hier siehst du das zweite Gruppenspiel von Deutschland am Samstag live auf Joyn Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026 Gruppe E: Deutschland - Elfenbeinküste Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Familie Kimmich wächst: vier Kinder in fünf Jahren Aktuell ist Lina Kimmich jedoch voll und ganz als Familien-Managerin eingespannt. Denn nachdem das junge Paar 2017 in der Bayern-Metropole zusammenzieht, wächst die Familie in geradezu rasantem Tempo. Im April 2019 kommt Tochter Lara zur Welt, dicht gefolgt von Brüderchen Lenny im August 2020. In den Jahren 2022 und 2024 sorgen eine weitere Tochter und noch ein Sohn dafür, dass die Erwachsenen endgültig in der Unterzahl sind. Die Namen ihrer zwei jüngsten Kinder haben die Eltern nie offiziell bekannt gegeben. Vier Kinder in rund fünf Jahren - das gibt Lina Kimmich definitiv jede Menge zu tun. Doch die 34-Jährige beschwert sich keineswegs über das gelegentliche Chaos um sie herum. In der ZDF-Dokumentation "Kapitän Kimmich" betont die leidenschaftliche Mutter, dass aus ihrem reichen Kindersegen und ihrem privilegierten Leben viel mehr der Wunsch gewachsen sei, etwas von diesem Glück weiterzugeben.

Nächstenliebe wird bei Lina Kimmich großgeschrieben "Unsere Kinder sind gesund. Wir leben gut. Warum sollen wir nicht was zurückgeben an Leute, bei denen es nicht so ist", bringt es die Wahl-Münchnerin in dem TV-Beitrag ganz pragmatisch auf den Punkt. Sie hätten als Paar auch über Adoption nachgedacht, aber dann bemerkt, dass sie noch viel mehr Kindern helfen können, indem sie in sogenannte Schutzhäuser investieren. In diesen Häusern leben Erzieher:innen und Sozialarbeiter:innen gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, die aus ihren Herkunftsfamilien herausgeholt werden mussten. Oft haben diese Kinder Gewalt oder Verwahrlosung erfahren, manchmal vielleicht aber auch einfach eine momentane Überforderung der Eltern. Mit der "Glaub an dich"-Stiftung, die Lina Kimmich 2021 gemeinsam mit ihrem Mann gegründet hat, möchte die studierte Juristin benachteiligten Familien helfen. In den Schutzhäusern, aber auch bei inklusiven Sportveranstaltungen dürfen Kinder unter anderem erfahren, dass Bewegung nicht nur gut ist für den Körper, sondern auch Eigenschaften stärkt wie Zusammenhalt und Toleranz.

Das Privatleben ihrer Kinder ist Lina Kimmich heilig Seit ihrer Hochzeit am Tegernsee im Sommer 2022 trägt Lina Kimmich, geborene Meyer, den Nachnamen ihres Mannes. Eine Einheit waren sie schon lange davor. Das Paar schützt seine Privatsphäre, gibt selten Einblicke ins Familienleben und versucht seine vier Kinder so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Sie wissen, was sie den Fans verdanken, aber Lina Kimmich weiß auch, was auf dem Spiel steht. Sie will ihren eigenen - und vielen anderen ­- Kindern eine möglichst unbeschwerte Kindheit bereiten. Frei von Gewalt und dem Druck der Medien. Und sie hält Joshua den Rücken frei, damit er sich ganz auf seine sportliche Karriere konzentrieren kann - im Augenblick natürlich vor allem auf die Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft trägt Joshua Kimmich besondere Verantwortung auf dem Platz. Doch nicht zuletzt die Unterstützung seiner Frau dürfte ihm den nötigen Rückhalt geben.