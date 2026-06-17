US-Model mit Persönlichkeit Candice Brook: Sie ist die Partnerin von WM-Spieler Leroy Sané Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Tina Lilian :newstime Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Sie gehört zu den bekanntesten Spielerfrauen im internationalen Fußball, auch wenn sie nicht aktiv in den Vordergrund tritt. Doch die US-Amerikanerin Candice Brook ist viel mehr als nur die langjährige Freundin des WM-Spielers Leroy Sané.

Model, Musikerin und Reality-Star: Die Karriere von Candice Brook Candice Brook wird am 18. Juli 1987 in New York geboren. Über ihre frühen Jahre ist wenig bekannt, als Model sammelt sie erste Erfahrungen in der Entertainment-Branche. Sie ist außerdem als Sängerin und Rapperin unterwegs. Ihren größten Karriere-Schub erhält sie durch ihre Teilnahme an Reality-TV-Formaten in den USA. 2015 ist sie bei der beliebten MTV-Sendung "Wild 'N Out" zu sehen, in der verschiedene Rapper:innen in Duellen gegeneinander antreten. Nur kurze Zeit später taucht sie in der US-Reality-Serie "About the Business" auf. Die Sendung begleitet auftrebende afroamerikanische Frauen, die sich einen Namen in der Unterhaltungsbranche machen wollen und mit beruflichen und privaten Herausforderungen kämpfen. Dank der Show wird sie einem breiteren Publikum bekannt. 2016 veröffentlicht sie gemeinsam mit Emile Danero den Song "Tell Me Part 2". In den letzten Jahren ist es ruhiger geworden um Candice Brook. Sie soll weiterhin gelegentlich als Sängerin arbeiten, aber auch hinter den Kulissen im Musik-Management-Bereich aktiv sein.

Candice Brook ist die Freundin von DFB-Star Leroy Sané. Bild: ActionPictures

Rihanna Lookalike? Candice Brooks vergangene Beziehungen Bevor Candice Brook mit Fußballstar Leroy Sané zusammenkommt, werden ihr mehrere Beziehungen zu prominenten Persönlichkeiten nachgesagt. Die amerikanischen Boulevardmedien berichten unter anderem über Romanzen mit dem Rapper French Montana, Reality-Star Safaree Samuels, NBA-Spieler Andre Drummond und Sänger Chris Brown. Besonders diese letzte Beziehung wird von den Medien gerne aufgegriffen, denn Candice Brook sieht Browns Ex-Freundin Rihanna sehr ähnlich. Die Beziehung zwischen Chris Brown und Rihanna endete 2009 nach einem heftigen Streit, in dem Brown die Musikerin körperlich angriff, was dem Sänger eine Bewährungsstrafe einbrachte.

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Familie und Kinder: Candice Brooks Privatleben mit Leroy Sané Candice und Leroy sollen sich bereits Mitte der 2010er Jahre kennengelernt haben, doch erst 2017 wird ihre Beziehung öffentlich bekannt. Anfangs sorgt das Paar nicht nur wegen Brooks bewegter Vergangenheit für Schlagzeilen, sondern auch wegen des großen Altersunterschieds: Candice Brook ist neun Jahre älter als Leroy Sané. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter (Rio, geboren 2018) und einen Sohn (Milo, 2020). Außerdem bringt Candice einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit in die neue Partnerschaft. Verheiratet ist das Paar bisher nicht.

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Candice Brook hat sich in den letzten Jahren vermehrt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Trotz ihrer glamourösen Vergangenheit und Erfahrung im Medienbusiness, gibt sie nur selten Interviews oder ist bei Fußballspielen und offiziellen Veranstaltungen zu sehen. Der Schutz ihrer Privatsphäre scheint ihr sehr wichtig zu sein, denn auch ihren öffentlichen Instagram Account hat sie gelöscht. Nur im Insta-Profil von Sané taucht sie gelegentlich auf, denn der gibt gerne mal mit stylishen Bildern von Frau und Kindern einen Einblick in das harmonische Familienleben.