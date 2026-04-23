Angstgegnerin und Standing Ovations Wer ist raus bei "Promi Taste" 2026? "Chaot am Herd" Simon Pearce verlässt die Show in Folge 3 Aktualisiert: Vor 34 Minuten von Pia In der Smitten Promi Taste "Ein Reh geht auf Reisen" - und ein Promi gleich mit Videoclip • 06:57 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Elf Promis performen und zittern weiter am Herd und vor allem für Sternekoch Alexander Hermann könnte es diese Woche eng werden. Nach zwei roten Sternen in zwei Folgen trifft er ausgerechnet auf seine „Angstgegnerin“ unter den Gast-Jurorinnen! Kann Team Gelb den Fluch beenden?

Folge 3 von "Promi Taste" verpasst? Dann hier auf Joyn kostenlos streamen Ganze Folge Promi Taste Nicht nur Schwarzwald auf dem Löffel für Viktoria Fuchs Verfügbar auf Joyn Folge vom 22.04.2026 • 138 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Gast-Jurorin Viktoria Fuchs erhöht Druck auf Alexander Herrmann Auf "Tagesschau"-Veteran Jan Hofer und Reality-TV-Star Melody Haase lastet diese Woche ein besonderer Druck. Beide holten beim Solo-Kochen in den vergangenen zwei Folgen jeweils den roten Stern ins Team Gelb. Das knallharte Fazit von Alexander Herrmann: "Ich bin enttäuscht von mir! Kann ich am Ende gar nicht coachen?" Und dann betritt als Gastjurorin auch noch Viktoria Fuchs das Studio. Ausgerechnet! Die junge Spitzenköchin aus dem Schwarzwald leitet mit ihrer Familie in sechster Generation das Hotel und Restaurant Spielweg und setzt bei ihren Gerichten vor allem auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Bei ihr konnte Alexander Herrmann bisher noch nie punkten.

Melody Haase gewinnt für Team Gelb das Team-Kochen Der Zwei-Sterne-Koch zu seinem harten Schicksal: "Meine Angstgegnerin! Schlimmer hätte es nach den letzten zwei Folgen nicht kommen können." Aber 60 Minuten voller Hochleistung später ist klar: Der Bann ist gebrochen. Melody Haase kann mit ihrem Schweinefilet im Speckmantel die anspruchsvolle Gastjurorin auf ganzer Linie überzeugen. Der goldene Stern macht nicht nur Alexander Herrmann sehr glücklich, er bringt die TV-Personality auch sicher in die nächste Runde. Ein dunkler Augenblick ist dagegen Viktoria Fuchs‘ Entscheidung für den schwächsten Löffel im Team-Kochen: Die Tempura Garnele mit Wasabi von Comedian Simon Pears. Der Asia-Klassiker gilt als "Signature Dish" von Profikoch Tim Raue.

Tim Raue packt seine Personality auf einen Löffel – und verliert Oder wie der Sternekoch es selbst sagt: "Alles, was ich bin, ist auf diesem Löffel." Das Gericht habe ihn zu einem der besten Köche gemacht. Damit müsste er jetzt eigentlich einpacken. Aber natürlich hat auch Tim Raues Ehrgeiz ihn dahin gebracht, wo er heute steht, und der ist jetzt erst richtig wach gekitzelt. Beim Solo-Kochen müssen die Promis allerdings erstmal wieder alleine zeigen, was sie draufhaben. Zum Thema "Frühling im Wald" müssen Walderdbeere, Waldmeister und Morchel verarbeitet werden.

Schock-Geständnis von TV-Star Jochen Schropp: Er spricht über seinen Tremor Während mancher Promi mit den Zutaten kämpft, kämpft Jochen Schropp zeitweise mit seinem Tremor. Der beliebte Schauspieler und Moderator leidet unter einem teilweise starken Zittern seiner Hände, was das filigrane Bestücken der Löffel für ihn zu einer echten Herausforderung macht. Bei "Promi Taste" spricht Jochen Schropp ganz offen über seine Einschränkung und schafft die Dekoration seines Miniaturgerichts trotzdem - auch unter Zeitdruck und erhöhtem Stress-Level. Er darf in die nächste Runde. Melody Haase kommt mit ihrer Interpretation von Lachs mit Waldmeister-Beurre-Blanc noch einmal mit viel Glück weiter: Während von Alexander Herrmann und Frank Rosin zwei rote Sterne verteilt werden, kann sie sich nur dank des goldenen Sterns aus dem Team-Kochen retten.

Kathrin Menzinger sorgt mit Capelletti für Standing Ovations Zum ersten Mal in dieser Staffel gibt es Standing Ovations. Alle Coaches – außer Tim Raue – erheben sich für süße Cappelletti mit Walderdbeeren, was die verantwortliche Köchin Kathrin Menzinger im Backstage-Bereich vor Stolz strahlen lässt. Da zum Schluss gleich drei Promis mit rotem Stern dastehen, geht es für Paul Schütz, Jan Hofer und Simon Pearce direkt weiter zum Entscheidungskochen.

Comedian Simon Pearce fliegt im Entscheidungskochen raus Für Simon Pearce wird das Tataki vom Rehrücken sein letzter Löffel bei "Promi Taste" sein. Coach Tim Raue lobt zum Abschied die Leidenschaft des Comedians: "Du hast deine ganze Energie in diesen Löffel gehauen!" Wenn’s um Sauberkeit und Ordnung in der Küche geht, werde der Chaot am Herd ihm allerdings nicht fehlen, fügt der Spitzenkoch schmunzelnd hinzu. Wie es für die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten bei "Promi Taste" 2026 weitergeht, siehst du in der nächsten Folge am 29. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Immer mittwochs, 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn

Du möchtest nicht noch eine ganze Woche auf Folge 4 warten? So streamst du sie schon jetzt bei Joyn Ganze Folge Promi Taste Orientalische Vielfalt für Ali Güngörmüs Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.04.2026 • 142 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Wer ist bei "Promi Taste" noch dabei? Ein Überblick nach Folge 3: Das sind die vier Teams mit den noch verbliebenen Promis, die in Woche 4 weiter um die goldenen Sterne kochen:

Team Blau von Frank Rosin Jochen Schropp (Moderator und Schauspieler)

Andreas Hoppe (Schauspieler) – ausgeschieden in Folge 2

Paul Schütz (Video-Creator)

Team Rot von Tim Raue Jeanette Biedermann (Sängerin und Schauspielerin)

Elmar Paulke (Sportkommentator)

Simon Pearce (Comedian) – ausgeschieden in Folge 3

Team Gelb von Alexander Herrmann Melody Haase (Reality-TV-Star und Sängerin)

Jan Hofer (ehemaliger Tagesschau-Sprecher)

Jenny Elvers (Schauspielerin und Moderatorin)