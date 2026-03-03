Am 7. März um 20:15 Uhr entscheidet sich: Wer wird Miss Germany 2026? Hier zählen klaren Visionen und Frauenpower.

Doch wer hat es bis ins Finale geschafft? Neun Frauen unter den über 2.000 Bewerberinnen konnten das Finale erreichen. Unter ihnen Gründerinnen, Founderinnen und Führungspersönlichkeiten mit klarer Zukunftsvision.

Diese Miss-Wahl ist nicht länger ein Schönheitswettbewerb, es ist eine Frage der Haltung, der Vision und der Verantwortung. Das große Live-Finale findet auf sixx statt.

Die Show verspricht Inspiration, Unterhaltung und großartige weibliche Vorbilder auf der Bühne

Passend zum Weltfrauentag moderiert von Lola Weipert ist das Licht auf sie gerichtet. Am 7. März live auf sixx. Diese Kandidatinnen stehen im Finale.

Die Kandidatinnen:

Aileen Hufschmidt (33): Die Soldatin aus Wuppertal ist bereits seit zwölf Jahren bei der Bundeswehr und setzt sich für sicherheitspolitische Verantwortung ein. Sie möchte mehr Frauen für die Bundeswehr gewinnen.

Rose Mondy (26): Sie ist eine erfolgreiche Content Creatorin und Streamerin, die Frauen zu mehr Selbstbewusstsein ermutigt.

Stefanie Braun (30): Sie setzt sich für die Frauen der Sportbranche ein. Ihre Sportfotografien porträtieren Top-Teams und sie selbst hat schon mehrere Preise mitgenommen.

Amelie Reigl (31): Die Biologin hat ein Hautmodell entwickelt, das Tierversuche reduzieren soll. Sie setzt sich dafür ein, dass Frauen in der Wissenschaft sichtbar gemacht werden.

Abina Ntim (37): Über zwölf Millionen Kunden mit Afro-Haar soll mit ihrer Marke für Lockenprodukte geholfen werden. Damit steht sie für Diversität und sichere Produktstandards.

Büsra Sayed (27): Diese Modeunternehmerin macht sich nicht nur auf Social Media für moderne bedeckende Mode stark. Sie setzt sich mit ihrem Modelabel aktiv für Selbstbestimmung und wirtschaftliche Verantwortung ein.

Paula Daub (35): Als weibliche Führungskraft mit Empathie und Zukunftsvision inspiriert sie andere Frauen für Leistungspositionen.

Anne Bäumler (36): Sie lebt direkt vor, wie Familie und Karriere vereinbar sind. Über 1.000 Mitarbeiter stehen unter ihren Fittichen.

Amina Ben Bouzid (28): Sie gründete ihr erstes Business während ihres Studiums und sorgt mit ihren Performance-Marketing-Strategien für einen Perspektiv-Wechsel in der Modebranche.