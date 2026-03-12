GNTM-Chefin Heidi Klum: So geht sie mit den Wechseljahren um

Heidi Klum überzeugt nicht nur auf dem Catwalk, sondern gilt auch als Vorbild.

Supermodel, Unternehmerin und TV-Star: Heidi Klum steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht. Als Chefin von "Germany's Next Topmodel" moderiert sie eine der beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen und überrascht immer wieder damit, wie offen sie über ihr Leben spricht.

Wenn man an Topmodels denkt, fallen einem Schlagworte wie Schönheit, Perfektion oder Optik ein - nicht jedoch, schonungslose Ehrlichkeit. Während die meisten Stars versuchen, ihr Älterwerden mit allen Mitteln zu bekämpfen und den Fokus auf ihre Jugend zu lenken, geht Heidi Klum andere Wege. Natürlich sieht die Moderatorin mit 52 Jahren bombastisch aus, aber auch sie wird älter. Und thematisiert dabei ohne Scheu die eher unschönen Begleiterscheinungen, über die sonst oft geschwiegen werden.

Heidi Klum über Perimenopause

In einer spontanen Fragerunde auf Instagram hat sich Heidi Klum gerade Fragen ihrer Community gestellt, ganz entspannt aus dem Bett heraus. Während sie noch gemütlich unter der Decke lag, beantwortete sie auch eine Frage, die viele Fans beschäftigt: Wie geht sie mit den Wechseljahren um?

Statt auf Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel oder spezielle Programme zu setzen, verfolgt Klum eine eher natürliche Herangehensweise. "Das Einzige, was ich tue, ist positiv mit meinem Körper umgehen. Ich habe vier Kinder zur Welt gebracht, gestillt. Ich versuche einfach, gesund zu essen, viel zu kochen, Wasser zu trinken, zu schlafen, zu arbeiten", sagt sie.

Überraschend, wenn man bedenkt, dass Promis doch alle Möglichkeiten haben, sich die besten und teuersten Mittel und Behandlungen zu leisten. "Vielleicht sollte ich irgendwas nehmen, aber mache ich nicht wirklich, noch nicht", überlegt sie laut.

Für die GNTM-Chefin stehe im Mittelpunkt, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und ihren Körper sorgsam zu behandeln. Dabei ist sie auch nicht zu streng mit sich, was ihre Optik angeht. Erst kürzlich musste sie Kommentare lesen, dass sie zugenommen habe.