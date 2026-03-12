Ehrliche Einblicke
GNTM-Chefin Heidi Klum: So geht sie mit den Wechseljahren um
Veröffentlicht:von Annalena Graudenz
Supermodel, Unternehmerin und TV-Star: Heidi Klum steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht. Als Chefin von "Germany's Next Topmodel" moderiert sie eine der beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen und überrascht immer wieder damit, wie offen sie über ihr Leben spricht.
Wenn man an Topmodels denkt, fallen einem Schlagworte wie Schönheit, Perfektion oder Optik ein - nicht jedoch, schonungslose Ehrlichkeit. Während die meisten Stars versuchen, ihr Älterwerden mit allen Mitteln zu bekämpfen und den Fokus auf ihre Jugend zu lenken, geht Heidi Klum andere Wege. Natürlich sieht die Moderatorin mit 52 Jahren bombastisch aus, aber auch sie wird älter. Und thematisiert dabei ohne Scheu die eher unschönen Begleiterscheinungen, über die sonst oft geschwiegen werden.
Heidi Klum über Perimenopause
In einer spontanen Fragerunde auf Instagram hat sich Heidi Klum gerade Fragen ihrer Community gestellt, ganz entspannt aus dem Bett heraus. Während sie noch gemütlich unter der Decke lag, beantwortete sie auch eine Frage, die viele Fans beschäftigt: Wie geht sie mit den Wechseljahren um?
Statt auf Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel oder spezielle Programme zu setzen, verfolgt Klum eine eher natürliche Herangehensweise. "Das Einzige, was ich tue, ist positiv mit meinem Körper umgehen. Ich habe vier Kinder zur Welt gebracht, gestillt. Ich versuche einfach, gesund zu essen, viel zu kochen, Wasser zu trinken, zu schlafen, zu arbeiten", sagt sie.
Überraschend, wenn man bedenkt, dass Promis doch alle Möglichkeiten haben, sich die besten und teuersten Mittel und Behandlungen zu leisten. "Vielleicht sollte ich irgendwas nehmen, aber mache ich nicht wirklich, noch nicht", überlegt sie laut.
Für die GNTM-Chefin stehe im Mittelpunkt, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und ihren Körper sorgsam zu behandeln. Dabei ist sie auch nicht zu streng mit sich, was ihre Optik angeht. Erst kürzlich musste sie Kommentare lesen, dass sie zugenommen habe.
Veränderungen gehören zum Leben dazu
Dass sich die Figur im Laufe des Lebens verändert, thematisiert Heidi Klum auch in ihrer "On & Off the Catwalk"-Dokumentation. Mit so viel Gelassenheit nimmt sie Kritiker:innen den Wind aus den Segeln. Gerade in der Modewelt, in der Jugend und makellose Körper lange als Maßstab galten, wirkt diese entspannte Einstellung angenehm gesund.
Unrealistischen Idealen hinterherzujagen, ist für sie nicht mehr entscheidend. Stattdessen geht es darum, Veränderungen zu akzeptieren. Die Wechseljahre sind schließlich ein natürlicher Teil des Lebens. Mit ihren Äußerungen trifft sie einen Nerv: Viele Frauen erleben diese Phase mit Unsicherheiten oder fühlen sich mit ihren Fragen allein. Wenn eine prominente Persönlichkeit wie Heidi Klum darüber spricht, hilft es, das Thema weiter zu enttabuisieren.
Offenheit als Signal an andere Frauen
Dass Heidi Klum ihre Erfahrungen mit ihren Fans teilt, ist ein wichtiges Signal. Sie zeigt, dass selbst ein internationales Supermodel nicht vor körperlichen Veränderungen verschont bleibt - und trotzdem selbstbewusst damit umgehen kann. Ihre Botschaft ist dabei erstaunlich simpel: auf den eigenen Körper hören, gut für sich sorgen und das Älterwerden akzeptieren.
