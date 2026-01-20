Porträt "Die Heiland"-Star früher: So sah Christina Athenstädt vor über 20 Jahren aus Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von C3 Newsroom Christina Athenstädt als Romy Heiland (r.) heute und 2005 im Drama "Glaube Liebe Hoffnung" am Deutschen Theater Berlin. Bild: ARD / Rudolf Wernicke, IMAGO / DRAMA-Berlin.de

In der ARD-Erfolgsserie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" spielt Christina Athenstädt seit 2020 die blinde Anwältin Romy Heiland. Wie aber begann ihre Schauspielkarriere? Wir blicken zurück.

Die Anfänge der "Heiland"-Darstellerin Als Juristin Romy Heiland ist sie bei einem Millionenpublikum bekannt. Schauspielerin Christina Athenstädt begeistert seit mehr als fünf Jahren in der Hauptrolle der ARD-Erfolgsserie "Die Heiland - Wir sind Anwalt". Zuvor war die 46-Jährige in zahlreichen Fernsehproduktionen zu sehen. Erste Schritte auf der Bühne wagte sie jedoch am Theater. Athenstädt wurde am 12. Februar 1979 in Köln geboren. Aufgewachsen mit zwei Schwestern in Leverkusen, wurde schon früh deutlich, dass sie einen Hang zum Künstlerischen hatte. Schon in ihrer Kindheit tanzte sie und spielte Saxofon, dann zog es sie zur Schauspielerei.

Heute, 20:15 Uhr • Die Heiland: Wir sind Anwalt "Das Kalkül" im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Ausbildung an der Ernst-Busch-Schauspielschule Von 2003 bis 2007 absolvierte Christina Athenstädt die renommierte Schauspielschule in Berlin. Zu Beginn ihrer Karriere stand sie dann unter anderem am Deutschen Theater in Berlin und in Bremen auf der Theaterbühne - etwa in "Tod eines Handlungsreisenden" oder "Der Kaufmann von Venedig". Bilder aus dieser Zeit zeigen die junge Schauspielerin in ihrem Element.

Hier seht ihr Christina Athenstädt vor 20 Jahren am Theater IMAGO / Drama-Berlin.de Bild: IMAGO

picture alliance / Sammlung Richter Bild: picture alliance / Sammlung Richter

Von der Theaterbühne zum Serienstar Dem Fernsehpublikum wurde Christina Athenstädt unter anderem in der ZDF-Telenovela "Wege zum Glück" bekannt, wo sie von 2008 bis 2009 mitspielte. In den folgenden Jahren wirkte sie in Serien und Filmen wie "Spreewaldkrimi: Die Tränen der Fische", "Tatort: Puppenspieler", "Der Kriminalist: Die Liebeslehrerin", "Der Bergdoktor" oder "Notruf Hafenkante" mit. In der ARD-Fernsehserie "Familie Dr. Kleist" war Athenstädt von 2017 bis 2020 in der Rolle der Gynäkologin Dr. Tanja Ewald zu sehen. 2020 übernahm sie dann die Hauptrolle in "Die Heiland". Sie trat damit die Nachfolge von Schauspielerin Lisa Martinek an, die die Hauptrolle ursprünglich gespielt hatte, 2019 aber völlig unerwartet an einem Herzstillstand starb.

So bereitete sich die Schauspielerin auf die Hauptrolle in "Die Heiland" vor Für "Die Heiland" gibt es ein echtes Vorbild. Die TV-Serie basiert auf der wahren Geschichte von Pamela Pabst, Deutschlands erster blinder Strafverteidigerin, die auch als Beraterin fungiert. Für ihre Darstellung der Romy Heiland wird Christina Athenstädt, die selbst normal sehen kann, immer wieder gelobt. In Interviews hat sie erzählt, dass sie sich intensiv vorbereitet hat, um die Rolle der blinden Anwältin glaubhaft spielen zu können. Sie übte nicht nur mit einem Blindentrainer, sondern trug beispielsweise auch daheim oft eine Augenbinde, um sich besser einfühlen zu können.