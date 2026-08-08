Kommt ein neuer Fall? "Die Toten am Meer - Tod an der Klippe": Wie geht es mit der Krimireihe weiter? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Im dritten Film der Reihe "Die Toten am Meer" ermitteln Ria Larsen (Marlene Tanczik) und Michael Brandt (Anton Spieker) nach dem Fund zweier männlicher Leichen im Meer. Bild: ARD Degeto/Oliver Vaccaro

Seit 2020 wird in "Die Toten am Meer" in Husum ermittelt. Nun läuft der dritte Film "Tod an der Klippe" erneut im ARD-Livestream bei Joyn. Wie steht es um die Zukunft der beliebten Krimireihe aus dem hohen Norden?

Die windigen Küsten von Nord- und Ostsee dienen im deutschen Fernsehen gerne mal als Kulisse für düstere Krimigeschichten. Nach erfolgreichen Reihen wie "Nord bei Nordwest" (seit 2014 im Ersten) oder "Nord Nord Mord" (seit 2011 im ZDF) kam 2020 eine weitere dazu: In "Die Toten am Meer" ermittelten die Kriminalhauptkommissarin Ria Larsen und ihr Kollege Kriminalhauptkommissar Michael Brandt in bislang drei Fällen. Beide Figuren wurden in der Vergangenheit bereits von unterschiedlichen Schauspieler:innen verkörpert: Als Ria Larsen stand im ersten Film noch Karoline Schuch vor der Kamera. Ab dem zweiten übernahm dann Marlene Tanczik. Anton Spieker ersetzte im dritten Film "Die Toten am Meer - Tod an der Klippe" Christoph Letkowski als Kriminalhauptkommissar Michael Brandt. Den Film aus dem Jahr 2024 kannst du am Samstag, 8. August, um 20:15 Uhr, erneut im ARD-Livestream auf Joyn sehen.

Zwei Männer werden aus dem Meer gefischt: Am Samstag um 20:15 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr Die Toten am Meer - Tod an der Klippe Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Worum geht es in "Die Toten am Meer - Tod an der Klippe" Der Film unter Regie von Andreas Senn beginnt noch vor Morgengrauen am Husumer Strand. Hier wird die Ex-Kommissarin Elisabeth Haller (Charlotte Schwab) Zeugin, wie ein Mensch von den Klippen ins Meer stürzt. Eine erste Suchaktion der Polizei bleibt ergebnislos. Dann wird doch noch ein Mann aus dem Meer gefischt: Der Tote heißt Jan Elbers und wird bereits seit vier Wochen vermisst. Meeresbiologin Dr. Marina Johansson (Sina Martens) errechnet: Der Fundort passt nicht zu Hallers Beobachtung. Schließlich wird ein zweiter Toter geborgen: Peter Holms starb auf die gleiche Weise wie Elbers. Er war es wohl, den Haller von der Klippe stürzen sah. Beide Männer standen über eine Dating-App in Kontakt mit einer mysteriösen Frau namens Arielle ...

Neuer Film ist bereits abgedreht Fans der Krimireihe "Die Toten am Meer" brauchten schon immer einen etwas längeren Atem: Zwei Jahre lagen zwischen der Erstausstrahlung des ersten und des zweiten Films. Zweieinhalb weitere Jahre vergingen bis zur TV-Premiere des dritten Films, der nun wiederholt wird. Gemäß dem bisherigen Senderhythmus könnte der vierte Film also noch in diesem Jahr zu sehen sein. Die Dreharbeiten unter dem Arbeitstitel "Die Toten am Meer - Trutz, Blanke Hans" fanden bereits im Oktober und November 2025 statt. Inspiriert von der Rungholt-Sage erzählt der Film vom Mord an einem Geistlichen: Pfarrer Oltmann eilte zu Lebzeiten sein schlechter Ruf voraus. Musste er dafür nun mit dem Tod büßen? Ganz so, wie die Bewohner:innen von Rungholt einst büßen mussten, weshalb der Ort unterging und den Ruf als das "Atlantis der Nordsee" bekam?